Putin susține că sancțiunile UE împotriva gazelor rusești afectează atât Europa, cât și piața globală

Uniunea Europeană (UE) îşi face rău singură, dar face rău şi pieţei globale prin sancţiunile impuse gazelor ruseşti, a afirmat marţi preşedintele rus Vladimir Putin într-o intervenţie la Forumul Ţărilor Exportatoare de Gaze (GECF), cunoscut sub numele de „OPEC al gazelor”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei Foto: AFP

„În ultimii ani, companiile ruseşti de gaze s-au confruntat cu anumite dificultăţi, inclusiv restricţii impuse de unele ţări. În acest sens, aş dori să subliniez încă o dată că orice încercare de a exclude Rusia de pe piaţa mondială a gazelor sau de a împiedica dezvoltarea acestei industrii în ţara noastră are consecinţe grave”, a transmis Putin, scrie TVR Info.

Liderul de la Kremlin a subliniat că sancţiunile UE împotriva gazului rusesc au ca rezultat „preţuri prohibitive pentru consumatorii finali străini de gaze, pentru întreprinderi şi pentru gospodării”. „Exact asta vedem acum în Europa, care îşi prejudiciază propria industrie şi structură socială refuzând să depindă de energia rusească”, a declarat preşedintele rus, profitând de ocazie pentru a denunţa sabotarea conductelor Nord Stream din Marea Baltică, pe care le-a descris drept ‘atacuri teroriste’.

Vladimir Putin a precizat că aceste sancţiuni împiedică exporturile şi exclud volume mari de gaze de pe piaţă, „iar cererea rămâne ridicată’. În acest sens, Putin a cerut ţărilor GECF să ‘optimizeze rutele de transport, ţinând cont de locaţia geografică a ţărilor participante la forum, prin tranzacţii reciproce”.

Potrivit lui Vladimir Putin, consumul global de gaze naturale a crescut cu 1,2% anul trecut, ajungând la 4,2 miliarde metri cubi şi a afirmat că această tendinţă va continua, ajungând la 5,5 miliarde metri cubi anual în viitor.

„Rolul gazelor naturale ca pilon al energiei, industriei şi agriculturii globale, precum şi al sistemului comercial internaţional, va deveni doar mai puternic”, a afirmat liderul de la Kremlin. În acest context, Putin a subliniat importanţa ţărilor membre GECF, care reprezintă 70% din rezervele mondiale de gaze naturale şi aproape 40% din exporturile globale.