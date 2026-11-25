Aplicațiile bazate pe inteligență artificială pot accesa mesaje, fotografii și e-mailuri, alimentând îngrijorările organizațiilor pentru protecția vieții private. Signal a început să blocheze capturile de ecran în mod implicit, în încercarea de a împiedica agenții AI să citească informațiile afișate pe telefoane, scrie politico.eu.

Agen'i AI, integrați tot mai profund în sistemele de operare ale telefoanelor Foto: Arhiva

Agenții de inteligență artificială integrați tot mai profund în sistemele de operare ale telefoanelor ar putea permite colectarea unor cantități uriașe de date personale, inclusiv mesaje, fotografii și e-mailuri, avertizează organizațiile pentru protecția vieții private.

Reprezentanții aplicației de mesagerie Signal, cunoscută pentru sistemul său de criptare de la un capăt la altul, susțin că noile tehnologii dezvoltate de Google, Apple și Microsoft ar putea ocoli măsurile de protecție implementate de aplicațiile individuale.

În acest context, Signal a început să blocheze implicit capturile de ecran, pentru a împiedica agenții AI să citească informațiile afișate pe ecranele utilizatorilor și să colecteze date potențial sensibile.

Compania avertizează că Google, Apple și Microsoft integrează agenți autonomi de inteligență artificială direct în sistemele de operare ale dispozitivelor, ceea ce le-ar putea permite acestora să acceseze informații dincolo de limitele stabilite de aplicațiile utilizate.

„Capacitatea a miliarde de dispozitive de a-și supraveghea permanent utilizatorii face ca dezvăluirile lui Edward Snowden să pară o glumă”, a declarat pentru POLITICO Udbhav Tiwari, responsabil pentru strategie și relații internaționale în cadrul Signal.

Afirmația face referire la dezvăluirile din 2013 ale fostului consultant al Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA), Edward Snowden, privind amploarea programelor de supraveghere electronică desfășurate de autoritățile americane.

Tiwari avertizează că guvernele interesate de supravegherea populației ar putea solicita companiilor tehnologice acces la informațiile colectate de agenții AI. În acest fel, autoritățile nu ar mai trebui să compromită criptarea comunicațiilor sau să instaleze programe malițioase pe dispozitivele persoanelor vizate.

Apple, Google și Microsoft au refuzat să comenteze acuzațiile formulate de Signal.

Riscul ca utilizatorii să piardă controlul asupra datelor personale

Itxaso Domínguez de Olazábal, consilieră în domeniul politicilor digitale în cadrul organizației europene pentru drepturi digitale EDRi, a cerut introducerea unor „limite stricte” privind informațiile la care pot avea acces agenții de inteligență artificială.

„Este profund îngrijorător să ne imaginăm un viitor nu foarte îndepărtat în care companiile care controlează sistemele noastre de operare pot decide, în mod efectiv, câtă intimitate avem voie să păstrăm, chiar și atunci când alegem în mod deliberat servicii concepute pentru a ne proteja viața privată”, a declarat aceasta.

Gus Hosein, director executiv al organizației Privacy International, atrage atenția că telefonul mobil conține unele dintre cele mai sensibile informații despre viața unei persoane.

„Probabil că telefonul este dispozitivul cel mai sensibil din întreaga ta viață. Dacă îți este furat, persoana care îl sustrage nu va avea automat acces la întreaga ta viață. Acum riscăm să anulăm toate aceste măsuri de protecție prin integrarea agenților AI în dispozitive”, a explicat Hosein.

Signal solicită producătorilor de sisteme de operare să introducă instrumente prin care utilizatorii și aplicațiile să poată refuza accesul agenților AI la datele personale și procesarea acestora.

Sute de agenți AI au scăpat de sub control în timpul atacului OpenAI asupra Hugging Face. „A fost ca o întreagă societate AI”

Agenții AI integrați la nivelul sistemelor de operare au fost deja lansați în numeroase țări, însă implementarea lor avansează mai lent în Uniunea Europeană.

Apple a invocat regulile europene privind concurența în domeniul digital drept unul dintre obstacolele care au întârziat introducerea celor mai recente funcții ale asistentului său virtual bazat pe inteligență artificială.

Meta lansează propriul agent AI, în timp ce autoritățile cer garanții

Și compania Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, își extinde serviciile bazate pe agenți de inteligență artificială.

Noul său agent, Muse, a fost lansat marți în Regatul Unit.

Autoritățile britanice de reglementare în domeniul digital, inclusiv Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), au avertizat luna trecută că produsele bazate pe agenți AI ar putea „amplifica și accelera riscurile” la adresa consumatorilor.

Autoritatea britanică pentru protecția datelor a anunțat în această săptămână că Meta s-a angajat să participe la un mecanism voluntar de monitorizare și raportare, care să permită supravegherea continuă a activității sale.

Instituția pregătește, de asemenea, noi recomandări privind aplicarea legislației referitoare la protecția datelor în cazul agenților de inteligență artificială.

Meta a declarat că noul său agent AI este „privat, sigur și securizat încă din faza de proiectare” și că a colaborat în mod constructiv cu autoritățile de reglementare.

Dincolo de riscurile directe pentru confidențialitatea utilizatorilor, există temeri că informațiile colectate de agenții AI ar putea fi reutilizate pentru antrenarea altor modele de inteligență artificială sau pentru publicitate personalizată.

Datele persoanelor care nu folosesc agenți AI, colectate fără știrea lor

Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, una dintre cele mai importante instituții europene în acest domeniu, analizează modul în care agenții AI colectează și reutilizează informații despre persoane care nu interacționează direct cu aceste sisteme.

Șeful MI5, avertisment care dă fiori: AI ar putea pune arme biologice în mâinile teroriștilor și ar putea crea agenți patogeni necunoscuți până acum

Comisia irlandeză pentru protecția datelor supraveghează respectarea regulilor privind datele personale de către companii precum Apple, Google, Meta și Microsoft.

Problema vizează așa-numitele date ale terților, adică informații despre persoane care nu au interacționat direct cu un agent AI și nu și-au dat acordul pentru accesarea datelor lor.

Un exemplu este cel al unei persoane care trimite unui prieten mesaje sau fotografii din vacanță, fără să știe că acesta a autorizat un agent AI să îi acceseze conversațiile.

Într-o asemenea situație, informațiile despre expeditor ar putea ajunge la sistemul de inteligență artificială fără ca persoana respectivă să știe că datele sale sunt colectate.

În ultima lună, autoritatea irlandeză a intervenit pentru a împiedica platforma X, deținută de Elon Musk, să utilizeze pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială date despre terți colectate prin intermediul chatbotului Grok. Informația a fost relatată inițial de POLITICO.

Comisarul irlandez pentru protecția datelor, Niamh Sweeney, a declarat săptămâna trecută că informarea persoanelor ale căror date sunt prelucrate devine „mult mai dificilă” atunci când acestea „nu au nicio idee” că informațiile lor ar putea fi colectate.

Aceeași problemă îngreunează și posibilitatea ca persoanele respective să refuze utilizarea datelor lor.

Apariția agenților autonomi de inteligență artificială ridică astfel o nouă provocare pentru legislația privind protecția vieții private: cum pot fi protejate datele unei persoane atunci când acestea ajung într-un sistem AI prin intermediul dispozitivului sau al contului digital al altcuiva?