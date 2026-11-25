Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, spune că este posibil să fi fost folosită în scandalul fotografiilor trucate prezentate în campania electorală, dosar în care cinci bărbați au fost trimiși în judecată pentru implicarea în realizarea și distribuirea imaginilor. Primărița Câmpulungului consideră că adevăratele victime ale anulării alegerilor din 2024 nu sunt candidații, ci cetățenii care și-au pierdut încrederea în vot și în procesul democratic.

Elena Lasconi și Nicușor Dan Foto: Inquam Photos

Lasconi a afirmat miercuri, într-un interviu la Digi24, că a colaborat pe deplin cu procurorii și le-a pus la dispoziție toate dispozitivele și datele solicitate.

„Eu am pus la dispoziția procurorului, în care am mare încredere, de asta m-am și dus și am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziție și telefonul, și mailul, și laptopul, să studieze. (...) Am încredere în justiție și cred că o să aflăm mai multe lucruri decât am aflat până acum, despre toate”, a declarat primărița municipiului Câmpulung Muscel.

Lasconi: „Cel mai probabil s-au folosit de mine”

Fosta candidată a sugerat că ar fi putut fi folosită fără să cunoască întreaga operațiune aflată acum în atenția anchetatorilor.

Potrivit acesteia, concluziile definitive trebuie lăsate însă în sarcina procurorilor și a instanței, care analizează probele din dosar.

Întrebări despre rolul lui Nicușor Dan

Întrebată despre informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora doi dintre inculpați ar fi făcut parte din echipa de campanie a actualului președinte, Nicușor Dan, Lasconi a afirmat că este interesată să afle dacă acesta a fost audiat în dosar.

„Au fost trimiși în judecată. Eu aș fi curioasă, nu știu dacă e adevărat, dar am văzut mai multe articole în presă potrivit cărora Nicușor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimiși în judecată ar fi fost în echipa lui de campanie. Nu știu dacă el a fost audiat. Aș fi curioasă dacă a fost audiat. M-ar interesa și pe mine lucrul ăsta”, a spus Lasconi.

„Nu am cum să îmi reproșez”

Fosta candidată la prezidențiale a invocat în apărarea sa presiunea uriașă din perioada alegerilor prezidențiale.

„Nu am cum să îmi reproșez, pentru că, cred că și dumneavoastră, ca jurnalist, nu ca și candidat, ați simțit la prezidențiale că este o foarte mare presiune și tensiune”, a declarat ea.

Lasconi a afirmat că este împăcată cu modul în care și-a desfășurat campania și cu deciziile pe care le-a luat.

„Am mulțumirea că mi-am păstrat coloana vertebrală până la final, că aș putea să îmi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere și pentru iubirea pe care o am față de țara asta, pentru că de asta am candidat”, a spus aceasta.

Totodată, ea s-a descris drept un candidat diferit de cei care au participat la competițiile prezidențiale din ultimii ani.

„A fost pentru prima dată, dacă mă întrebați, în istoria postdecembristă când consider că am fost primul candidat care era din popor, fără schelete, fără susținere, fără servicii și fără alte manevre”, a afirmat Elena Lasconi.

Dosarul vizează realizarea și distribuirea unor imagini trucate cu Nicușor Dan și Florian Coldea apărute în campania electorală pentru prezidențiale. Cinci persoane au fost trimise în judecată în acest caz.

„Aici nu este victimă Elena Lasconi, aici sunt victime români”

Despre consecințele deciziei de anulare a scrutinului, Lasconi a susținut că mulți români cred acum că rezultatul alegerilor poate fi schimbat dacă „sistemului” nu îi convine un anumit candidat.

„Aici nu este victimă Elena Lasconi, aici sunt victime români, care n-o să mai meargă la vot pentru că nu mai au încredere în votul lor, pentru că dacă sistemul decide că nu-i convine cine este candidat, ei o să facă asta. Și sunt mulți români care nu mai cred în puterea votului lor”, a afirmat aceasta.

„Au transformat un candidat într-un martir”

Lasconi a susținut că principalii responsabili pentru situația creată sunt partidele aflate atunci la putere și Curtea Constituțională.

„Asta este piatra de moară a PSD-ului, a PNL-ului, a lui Iohannis și a marionetelor din CCR care au anulat alegerile”, a declarat ea.

Potrivit fostei candidate, decizia de anulare a scrutinului a produs efectul invers celui urmărit.

„Asta o să-i coste foarte mult pentru că au transformat un candidat într-un martir. Un candidat care cel mult, dacă se ținea turul doi, devenea o virgulă în istoria României”, a afirmat Lasconi, referindu-se la Călin Georgescu.

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„Nu vom avea un raport”

Elena Lasconi s-a arătat sceptică în privința apariției unui raport complet privind motivele care au dus la anularea alegerilor.

„Raport cred că nu o să avem sau o să fie ceva o rușine de care o să râdă toată lumea”, a spus aceasta.

Lasconi a făcut o paralelă cu lipsa unor răspunsuri definitive privind evenimentele din decembrie 1989.

„Așa cum sunt sigură că nu am văzut un nume și prenume ce teroriști au fost la revoluție. Exact din același motiv nu pot să cred”, a declarat ea.

Susține că îl depășise pe Georgescu înainte de anularea scrutinului

Fosta candidată la prezidențiale a afirmat că, înainte de anularea alegerilor, se afla pe un trend ascendent și că îl depășise pe Călin Georgescu:

„Exact din același motiv pentru care eu știam că înainte, cu două zile de anularea alegerilor, deja îl întreceam pe candidatul Călin Georgescu”.

Lasconi a arătat că, potrivit sondajelor analizate la acea vreme, beneficia de un transfer important de voturi din partea susținătorilor altor candidați.

„În toate sondajele făcute de toate partidele politice, dacă, de exemplu, exista un român care nu-l plăcea pe Geoană, să zicem, eu eram a doua opțiune dacă nu intra el în turul doi. Și eram cu 90% a doua opțiune, ceea ce e o raritate”, a explicat aceasta.

Atac la adresa lui Nicușor Dan: „Atât îl duce capul”

Întrebată despre promisiunea președintelui Nicușor Dan privind publicarea unui raport referitor la anularea alegerilor, Lasconi a răspuns într-un ton critic.

„Nu știu. Atât îl duce capul”, a declarat fosta candidată.

Ea a apreciat că reluarea permanentă a discuției despre anularea alegerilor avantajează formațiunile de opoziție.

„Cred că-i ajută pe cei de la AUR chestia asta. (...) Poate că singurii care au de câștigat din treaba asta și el n-o să vină cu raportul sunt cei de la AUR”, a afirmat Lasconi.

Elena Lasconi îl acuză pe Nicușor Dan de aroganță: „Tu cine ești, mă? Ești șef de plantație?”

„Nu mai contează adevărul, contează percepțiile”

În final, aceasta a susținut că una dintre cele mai grave consecințe ale anulării scrutinului este deteriorarea încrederii publice în instituții și în clasa politică.

„Nu mai contează adevărul, contează doar percepțiile”, a spus Lasconi.

Potrivit acesteia, nemulțumirea acumulată în societate îi determină pe mulți alegători să caute alternative în afara partidelor tradiționale.

„Oamenii nu mai au încredere în clasa politică (...) Sunt mulți oameni dezamăgiți, eu am fost și sunt printre oameni, îi aud și îi văd”, a declarat fosta candidată la alegerile prezidențiale.

„PSD-ul este la butoane pentru că este în cârdășie cu Nicușor Dan”

Fosta candidată la prezidențiale a acuzat existența unei înțelegeri politice între PSD și președintele Nicușor Dan.

„PSD-ul este la butoane pentru că este în cârdășie cu Nicușor Dan”, a declarat Elena Lasconi.



