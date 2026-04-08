Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Pam Bondi refuză audierea în dosarele Epstein, după ce a fost demisă de Trump. Ce riscă fostul procuror general al SUA

Fostul procuror general al SUA Pam Bondi refuză să fie audiată de membrii Congresului în investigația asupra modului în care Departamentul Justiției a gestionat dosarele lui Jeffrey Epstein.

Pam Bond refuză să fie audiată în dosarele Epstein. FOTO: captură MSN

Fostul procuror general al Statelor Unite, Pam Bondi, nu va răspunde citației prin care Congresul îi solicită să depună mărturie despre anchetele derulate de-a lungul timpului de Departamentul Justiției în cazul lui Jeffrey Epstein. Decizia a fost comunicată Comisiei de Supraveghere, care investighează felul în care autoritățile federale au instrumentat, de-a lungul timpului, cazurile în care a fost implicat controversatul miliardar, devenit cel mai cunoscut infractor sexual după publicarea a mii de pagini din dosarele care-l implică.

Potrivit conducerii republicane din comisie, Departamentul Justiției a transmis că Bondi, demisă săptămâna trecută de președintele Donald Trump, nu se va prezenta la audierea stabilită inițial, deși primise citație oficială.

„Departamentul de Justiție a declarat că Pam Bondi nu se va prezenta pe 14 aprilie pentru depoziție, întrucât nu mai este procuror general și a fost citată în calitatea sa de procuror general”, a precizat un purtător de cuvânt al comisiei pentru The Independent.

În acest context, comisia intenționează să contacteze pe avocatul personal al fostului procuror general pentru stabilirea unor „pași următori privind programarea depoziției sale”.

Acuzată că sfidează Congresul și victimele

Tensiunile politice au escaladat rapid. Deputatul Robert Garcia, liderul democraților din comisie, o acuză pe Bondi că încearcă să evite responsabilitatea. El a afirmat că aceasta „încearcă să se sustragă de la obligația legală de a depune mărturie în fața Comisiei de Supraveghere cu privire la dosarele Epstein și la mușamalizarea de către Casa Albă”, insistând că demiterea nu schimbă obligațiile fostului oficial.

„Citația noastră este adresată lui Pam Bondi, indiferent dacă este sau nu procuror general. Ea trebuie să vină să depună mărturie imediat, iar dacă nu se conformează citației, vom iniția proceduri de acuzare pentru sfidarea Curții în Congres. Supraviețuitorii merită dreptate”, afirmă acesta.

Deocamdată, Departamentul Justiției nu a oferit un comentariu public suplimentar, în ciuda solicitărilor repetate.

Presiuni suplimentare vin și din interiorul comisiei, din partea membrilor ambelor partide. Deputata republicană Nancy Macy și democratul Ro Khanna au transmis președintelui comisiei, James Comer, o scrisoare în care atrag atenția că Bondi „rămâne obligată” să se prezinte la audieri.

Documente FBI în care o femeie susține că a fost abuzată de Trump pe când era minoră ar fi dispărut. Departamentul de Justiție: „Nimic nu a fost șters”

„Demiterea lui Pam Bondi din funcția de procuror general nu diminuează interesul legitim al comisiei de a-i solicita mărturia sub jurământ, nici necesitatea de a obține explicații și informații cu privire la dosarele ascunse publicului de către Departamentul Justiției”, au scris ei.

Dimpotrivă, susțin parlamentarii, situația actuală face depoziția și mai importantă „în special în ceea ce privește acțiunile pe care le-a întreprins în calitate de procuror general”.

Citația a fost emisă luna trecută cu sprijinul ambelor partide, iar James Comer a subliniat atunci că membrii comisiei urmăresc „analiza eventualelor nereguli” din anchetele privindu-i pe JeffreyEpstein și pe Ghislaine Maxwell, condamnată în 2021 pentru trafic sexual.

Pam Bondi, considerată responsabilă pentru eșecul justiției în dosarele Epstein

În ultimele luni, Pam Bondi a fost intens criticată de congresmeni democrați și republicani pentru modul în care Departamentul Justiției a gestionat dosarele Epstein și accesul public la informații.

Conform unei legi promulgate de Donald Trump în noiembrie, DOJ a fost obligat să publice toate documentele referitoare la anchetele Epstein până la 19 decembrie. De atunci, autoritățile federale au pus la dispoziție milioane de pagini, însă nu toate documentele au fost încă publicate integral, depășindu-se mai multe termene-limită.

În scrisoarea care a însoțit citația, James Comer a amintit răspunderea directă a lui Bondi asupra procesului de desecretizare.

În calitate de procuror general, sunteți direct responsabilă de supravegherea colectării, examinării și deciziilor Departamentului cu privire la publicarea dosarelor în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, iar Comisia consideră, prin urmare, că dețineți informații valoroase cu privire la aceste eforturi”, a scris acesta.

Vă reamintim că refuzul fostului procuror general al SUA de a da explicații asupra faptului că dosarele Epstein au fost tergiversate, multe dintre acuzații rămânând neanchetate, a degenerat în schimburi aprinse între Pam Bondi și congresmani în cadrul audierilor din ultimele luni.

 În februarie, întrebată despre lipsa acuzațiilor aduse complicilor lui Jeffrey Epstein, Pam Bondi a evitat subiectul, invocând performanțele economice: „Indicele Dow depășește 50.000 în acest moment”, Nasdaq „bate recorduri”, iar conturile de pensii sunt „în plină expansiune”. „Despre asta ar trebui să vorbim”, a spus ea în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, criticându-i pe democrați pentru insistențele lor privind dosarele Epstein.

