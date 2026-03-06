search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Declarații șocante despre Trump în dosarele FBI cu privire la Epstein: „Lasă-mă să te învăț cum ar trebui să fie fetițele”. Casa Albă: „Acuzații nefondate”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Departamentul american de Justiție a publicat joi, 5 martie, trei rezumate ale unor interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele SUA, Donald Trump, ar fi agresat-o sexual când era adolescentă, după ce fusese prezentată acestuia de Jeffrey Epstein.

Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
Donald Trump/FOTO: EPA-EFE

Potrivit rezumatelor, cunoscute sub numele de „FBI 302”, acuzația centrală a femeii este că Trump ar fi lovit-o după ce ea l-ar fi mușcat de penis atunci când ar fi încercat să o forțeze să îi facă sex oral, scrie Politico.

Cele trei documente apar în contextul în care democrații investighează dacă departamentul a ascuns în mod intenționat materiale care conțineau acuzații de agresiune sexuală împotriva lui Trump.

Trump a negat orice faptă ilegală în legătură cu acuzațiile asociate lui Epstein și nu a fost pus sub acuzare pentru vreo infracțiune legată de acestea. Nu există dovezi care să sugereze că Trump a participat la infracțiunea de trafic de persoane a lui Epstein.

Multe dintre materialele publicate de Departamentul de Justiție nu conțin confirmări sau context suplimentar.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit acuzațiile „acuzații complet nefondate, susținute de zero dovezi credibile, venite din partea unei femei profund tulburate care are un istoric penal extins”.

„Lipsa totală de fundament a acestor acuzații este susținută și de faptul evident că Departamentul de Justiție al lui Joe Biden a știut despre ele timp de patru ani și nu a făcut nimic - pentru că știau că președintele Trump nu a făcut absolut nimic greșit. Așa cum am spus de nenumărate ori, președintele Trump a fost complet exonerat prin publicarea dosarelor Epstein.”

În documentele datate între august și octombrie 2019, femeia, al cărei nume este redactat, susține că atunci când avea între 13 și 15 ani, Epstein a dus-o fie la New York, fie în New Jersey, unde, „într-o clădire foarte înaltă cu camere uriașe”, i l-ar fi prezentat pe Trump.

Ce susține femeia în interviurile cu FBI

Potrivit notițelor interviului, Trump „nu i-ar fi plăcut că eram un fel de băiat-fată”, interpretat de anchetatori ca „tomboy”.

Femeia a spus că mai erau și alte persoane în cameră, dar nu își amintea cine. Trump le-ar fi cerut să părăsească încăperea, după care ar fi spus „ceva de genul: «Lasă-mă să te învăț cum ar trebui să fie fetițele»”, potrivit notițelor. Apoi, potrivit relatării ei, Trump și-ar fi desfăcut pantalonii și i-ar fi împins capul „spre penisul lui”.

Ea a spus că „l-a mușcat foarte tare”. Ca reacție, susține că acesta a tras-o de păr și a lovit-o în lateralul capului.

„Scoateți-o naibii pe micuța asta de aici”, își amintește femeia că ar fi spus el. În acel moment, potrivit relatării ei, alte persoane au reintrat în cameră. Interviurile FBI nu conțin informații despre modul în care s-a încheiat incidentul sau despre cum a părăsit femeia locul.

Citește și: Una din victimele lui Epstein le-a sugerat de mai multe ori anchetatorilor să-l investigheze pe Trump

Într-unul dintre interviuri, femeia a spus că începuse să colaboreze cu avocați și „a vrut să fie sinceră” cu privire la „procesul civil în curs”, în cazul în care agenții ar fi considerat că există un posibil conflict de interese.

Femeia a afirmat că ea sau persoane apropiate ei au primit o serie de apeluri telefonice de amenințare, unul dintre ele fiind lăsat pe telefonul unui coleg, dar destinat ei.

Le-a spus agenților FBI că crede că apelurile erau legate de Epstein și „a spus în șoaptă că, dacă nu era Epstein, poate era «celălalt»”. Când agenții au întrebat la cine se referă, ea ar fi spus Trump, potrivit notițelor interviului.

În ultimul interviu, agenții au întrebat-o din nou despre acuzațiile referitoare la Trump, menționând în document că acesta era „actualul președinte al SUA”. Potrivit rezumatului interviului, femeia a întrebat „care ar mai fi rostul să ofere aceste informații în acest moment al vieții ei, când exista o mare posibilitate să nu se mai poată face nimic”.

În 2023, Trump a fost găsit responsabil civil pentru abuz sexual și defăimare

Donald Trump s-a confruntat în trecut cu mai multe acuzații de agresiune sexuală. În 2023, un juriu federal l-a găsit responsabil civil pentru abuz sexual și defăimare în cazul scriitoarei E. Jean Carroll, care a primit despăgubiri de 5 milioane de dolari.

În 2024, un alt juriu a decis că Trump a defăimat-o din nou, acordându-i încă 83,3 milioane de dolari.

Între timp, House Oversight and Government Reform Committee investighează dacă Departamentul de Justiție a ascuns în mod necorespunzător interviuri ale FBI cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală asupra unui minor.

Deputatul Robert Garcia a declarat că democrații suspectează că aceste documente au fost reținute ilegal.

Documentele apar în timp ce administrația Trump continuă să fie criticată pentru modul în care a gestionat dosarele Epstein, aproximativ 3,5 milioane dintre acestea fiind publicate la sfârșitul lunii ianuarie.

Pe lângă acuzațiile că anumite documente ar fi fost ascunse, departamentul a fost criticat și pentru că ar fi divulgat în mod necorespunzător informații de identificare ale unor victime și pentru că a redactat numele unor bărbați menționați în dosare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, stingheră la întâlnirea din Varşovia! Gestul făcut imediat de prima doamnă a Poloniei, imaginile fac furori
playtech.ro
image
Decizie istorică a justiției în cea mai mare enigmă a Revoluției. Cine a ascuns adevărul despre tragedia aviatică din 1989
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Două femei au fost implicate într-un eveniment rutier grav pe DN2–E85, unul dintre cele mai periculoase drumuri din România
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Primă de stabilitate de 27.000 de lei pentru tineri. Cum se dau banii și ce condiții trebuie îndeplinite
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Persoanele născute în aceste zile au succes financiar