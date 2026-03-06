Declarații șocante despre Trump în dosarele FBI cu privire la Epstein: „Lasă-mă să te învăț cum ar trebui să fie fetițele”. Casa Albă: „Acuzații nefondate”

Departamentul american de Justiție a publicat joi, 5 martie, trei rezumate ale unor interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele SUA, Donald Trump, ar fi agresat-o sexual când era adolescentă, după ce fusese prezentată acestuia de Jeffrey Epstein.

Potrivit rezumatelor, cunoscute sub numele de „FBI 302”, acuzația centrală a femeii este că Trump ar fi lovit-o după ce ea l-ar fi mușcat de penis atunci când ar fi încercat să o forțeze să îi facă sex oral, scrie Politico.

Cele trei documente apar în contextul în care democrații investighează dacă departamentul a ascuns în mod intenționat materiale care conțineau acuzații de agresiune sexuală împotriva lui Trump.

Trump a negat orice faptă ilegală în legătură cu acuzațiile asociate lui Epstein și nu a fost pus sub acuzare pentru vreo infracțiune legată de acestea. Nu există dovezi care să sugereze că Trump a participat la infracțiunea de trafic de persoane a lui Epstein.

Multe dintre materialele publicate de Departamentul de Justiție nu conțin confirmări sau context suplimentar.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a numit acuzațiile „acuzații complet nefondate, susținute de zero dovezi credibile, venite din partea unei femei profund tulburate care are un istoric penal extins”.

„Lipsa totală de fundament a acestor acuzații este susținută și de faptul evident că Departamentul de Justiție al lui Joe Biden a știut despre ele timp de patru ani și nu a făcut nimic - pentru că știau că președintele Trump nu a făcut absolut nimic greșit. Așa cum am spus de nenumărate ori, președintele Trump a fost complet exonerat prin publicarea dosarelor Epstein.”

În documentele datate între august și octombrie 2019, femeia, al cărei nume este redactat, susține că atunci când avea între 13 și 15 ani, Epstein a dus-o fie la New York, fie în New Jersey, unde, „într-o clădire foarte înaltă cu camere uriașe”, i l-ar fi prezentat pe Trump.

Ce susține femeia în interviurile cu FBI

Potrivit notițelor interviului, Trump „nu i-ar fi plăcut că eram un fel de băiat-fată”, interpretat de anchetatori ca „tomboy”.

Femeia a spus că mai erau și alte persoane în cameră, dar nu își amintea cine. Trump le-ar fi cerut să părăsească încăperea, după care ar fi spus „ceva de genul: «Lasă-mă să te învăț cum ar trebui să fie fetițele»”, potrivit notițelor. Apoi, potrivit relatării ei, Trump și-ar fi desfăcut pantalonii și i-ar fi împins capul „spre penisul lui”.

Ea a spus că „l-a mușcat foarte tare”. Ca reacție, susține că acesta a tras-o de păr și a lovit-o în lateralul capului.

„Scoateți-o naibii pe micuța asta de aici”, își amintește femeia că ar fi spus el. În acel moment, potrivit relatării ei, alte persoane au reintrat în cameră. Interviurile FBI nu conțin informații despre modul în care s-a încheiat incidentul sau despre cum a părăsit femeia locul.

Într-unul dintre interviuri, femeia a spus că începuse să colaboreze cu avocați și „a vrut să fie sinceră” cu privire la „procesul civil în curs”, în cazul în care agenții ar fi considerat că există un posibil conflict de interese.

Femeia a afirmat că ea sau persoane apropiate ei au primit o serie de apeluri telefonice de amenințare, unul dintre ele fiind lăsat pe telefonul unui coleg, dar destinat ei.

Le-a spus agenților FBI că crede că apelurile erau legate de Epstein și „a spus în șoaptă că, dacă nu era Epstein, poate era «celălalt»”. Când agenții au întrebat la cine se referă, ea ar fi spus Trump, potrivit notițelor interviului.

În ultimul interviu, agenții au întrebat-o din nou despre acuzațiile referitoare la Trump, menționând în document că acesta era „actualul președinte al SUA”. Potrivit rezumatului interviului, femeia a întrebat „care ar mai fi rostul să ofere aceste informații în acest moment al vieții ei, când exista o mare posibilitate să nu se mai poată face nimic”.

În 2023, Trump a fost găsit responsabil civil pentru abuz sexual și defăimare

Donald Trump s-a confruntat în trecut cu mai multe acuzații de agresiune sexuală. În 2023, un juriu federal l-a găsit responsabil civil pentru abuz sexual și defăimare în cazul scriitoarei E. Jean Carroll, care a primit despăgubiri de 5 milioane de dolari.

În 2024, un alt juriu a decis că Trump a defăimat-o din nou, acordându-i încă 83,3 milioane de dolari.

Între timp, House Oversight and Government Reform Committee investighează dacă Departamentul de Justiție a ascuns în mod necorespunzător interviuri ale FBI cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală asupra unui minor.

Deputatul Robert Garcia a declarat că democrații suspectează că aceste documente au fost reținute ilegal.

Documentele apar în timp ce administrația Trump continuă să fie criticată pentru modul în care a gestionat dosarele Epstein, aproximativ 3,5 milioane dintre acestea fiind publicate la sfârșitul lunii ianuarie.

Pe lângă acuzațiile că anumite documente ar fi fost ascunse, departamentul a fost criticat și pentru că ar fi divulgat în mod necorespunzător informații de identificare ale unor victime și pentru că a redactat numele unor bărbați menționați în dosare.