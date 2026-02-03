search
Marți, 3 Februarie 2026
Audieri în dosarul pedofilului Epstein. Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie, sperând că vor scăpa de acuzaţiile de sfidare a Congresului

Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în ancheta privind dosarul Jeffrey Epstein, după luni de refuzuri și negocieri tensionate, în contextul în care urmează să fie acuzaţi de sfidare a Congresului.

Hillary şi Bill Clinton au acceptat să depună mărturie în dosarul Epstein. FOTO: Getty Images
Hillary şi Bill Clinton au acceptat să depună mărturie în dosarul Epstein. FOTO: Getty Images

Fostul preşedinte american Bill Clinton şi soţia sa, Hillary, vor depune mărturie în fața unei comisii de anchetă a Congresului Statelor Unite, în cadrul investigației privind legăturile și informațiile asociate cu Jeffrey Epstein, pedofilul condamnat pentru trafic sexual.

Anunțul a fost făcut luni, 2 februarie, de purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat, potrivit CNN, și survine într-un moment în care cuplul era vizat de proceduri formale pentru sfidarea Congresului, după ce a refuzat anterior să se prezinte la audieri.

Audierile vor avea loc în fața House Oversight Committee, comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților, care desfășoară o anchetă amplă privind modul în care instituțiile și persoane publice au interacționat cu Jeffrey Epstein.

După luni de negocieri fără rezultat și mai multe refuzuri inițiale, soții Clinton au convenit să se prezinte personal la Washington, DC, pentru depoziții sub jurământ, într-o încercare clară de a evita escaladarea conflictului cu legislativul american.

Acceptul lor vine în contextul unui vot iminent în Camera Reprezentanților, care ar fi putut duce la acuzarea fostului președinte american Bill Clinton și a soţiei sale, fostă secretară de stat, de sfidare față de Congres, o procedură rară, dar cu potențiale consecințe legale.

Preşedintele comisiei încă nu a acceptat oferta soţilor Clinton

Cu toate acestea, nu era clar, la momentul anunțului, dacă președintele Comisiei de Supraveghere, republicanul James Comer, va accepta oferta formulată în ultimul moment a celor doi soţi sau va continua demersurile privind acuzaţiile de sfidare, notează CNN.

Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton, Angel Ureña, a transmis un mesaj dur la adresa conducerii comisiei, într-o postare pe platforma X, adresată direct lui James Comer.

„Ei au negociat cu bună-credință. Dumneavoastră nu. V-au spus sub jurământ ce știu, dar nu vă pasă. Cu toate acestea, fostul președinte și fosta secretară de stat vor fi prezenți. Așteaptă cu interes să stabilească un precedent care să se aplice tuturor”, a scris Angel Ureña.

Citește și: Imperiul sexual al lui Jeffrey Epstein, o „capcană a KGB-ului”? Acuzații privind legături ale miliardarului pedofil cu serviciile secrete ruse

La rândul său, James Comer a declarat, luni seară, într-un comunicat oficial, că oferta soţilor Bill şi Hillary Clinton ridică încă semne de întrebare. Potrivit acestuia, avocații celor doi au afirmat că acceptă termenii impuși de comisie, însă fără a oferi suficiente clarificări sau date concrete pentru desfășurarea depozițiilor.

„Avocații soților Clinton spun că sunt de acord cu termenii, dar acești termeni sunt din nou neclari și nu au furnizat nicio dată pentru depoziții. Singurul motiv pentru care afirmă acum că acceptă condițiile este faptul că Camera a avansat procedurile desfidare față de Congres”, a declarat James Comer, precizând că va clarifica termenii acceptați și va discuta pașii următori cu membrii comisiei.

În schimb, principalul reprezentant democrat din cadrul Comisiei de Supraveghere susține că nu vede un scenariu în care președintele comisiei să respingă oferta. Potrivit acestuia, soții Clinton au acceptat „fiecare termen stabilit de James Comer”. Congresmanul democrat Robert Garcia a declarat pentru CNN că democrații au cerut încă de la început audierea lui Bill Clinton.

„Am spus din prima zi că ne-am dorit ca Bill Clinton să depună mărturie în fața Comisiei de Supraveghere. Am repetat acest lucru și am lucrat cu echipele lor. Sunt mulțumit că vor depune mărturie”, a afirmat Robert Garcia.

Cu doar câteva ore înainte de anuţul soţilor Bill şi Hillary Clinton că se vor prezenta la audieri, James Comer părea decis să continue procedurile de sfidare a Congresului, exprimându-și nemulțumirea față de condițiile impuse de echipa juridică a soților Clinton.

Într-o corespondență anterioară, acesta sublinia că au trecut aproape șase luni de la emiterea citațiilor inițiale, mai bine de trei luni de la data programată a depozițiilor și aproape trei săptămâni de la neprezentarea la audieri.

„Dorința clienților dumneavoastră de a beneficia de un tratament special este frustrantă și reprezintă o ofensă la adresa dorinței poporului american de transparență”, scria Comer.

În momentul în care a fost transmisă cea mai recentă propunere, Comisia pentru Regulile Camerei Reprezentanților se afla deja în procesul de stabilire a parametrilor pentru un eventual vot de sfidare a Congresului, ceea ce subliniază caracterul de ultim moment al deciziei luate de soții Clinton.

Vă reamintim că ancheta Congresului se desfășoară într-un context mai larg, marcat de publicarea recentă a unor noi documente din dosarul Jeffrey Epstein, care au readus în prim-plan amploarea rețelei de relații construite de acesta de-a lungul anilor.

Documentele, făcute publice în urma unor proceduri judiciare, conțin nume ale unor politicieni, oameni de afaceri, membri ai familiei regale britanice și alte persoane influente, fără ca simpla menționare a acestora să echivaleze automat cu acuzații penale. Dezvăluirile au alimentat presiunea publică pentru clarificări și transparență, determinând Congresul să intensifice demersurile de anchetă și să solicite mărturii directe din partea celor care au avut contacte sau cunoștințe cu Epstein.

SUA

