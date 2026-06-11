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Spectacol uriaș la deschiderea Cupei Mondiale! Pe Azteca, s-a dansat cu Shakira și Salma Hayek

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Campionatul Mondial 2026
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Cupa Mondială de fotbal a început joi, la Ciudad de Mexico, pe celebrul Estadio Azteca, cu o ceremonie grandioasă dedicată culturii mexicane și spiritului global al competiției. Spectacolul a precedat primul meci al turneului, Mexic – Africa de Sud, disputat într-o atmosferă electrizantă, pe fondul unor proteste desfășurate în capitala mexicană.

Shakira a încălzit atmosfera interpretând imnul Cupei Mondiale (FOTO: Profimedia)
Shakira a încălzit atmosfera interpretând imnul Cupei Mondiale (FOTO: Profimedia)

Ciudad de Mexico a devenit, joi, centrul fotbalului mondial. Estadio Azteca, unul dintre cele mai importante stadioane din istoria Cupei Mondiale, a găzduit festivitatea de deschidere a turneului, într-un decor spectaculos, construit în jurul culturii prehispanice, al muzicii latino și al simbolurilor globale ale fotbalului.

Ceremonia a început cu un omagiu adus tradițiilor mexicane. Terenul a fost transformat într-o scenă uriașă, populată de artiști și dansatori, în timp ce un trofeu auriu de mari dimensiuni a fost amplasat în centrul spectacolului. Lila Downs a fost cea care a deschis oficial momentul artistic, întâmpinând publicul în spaniolă și engleză și transmițând un mesaj de bun venit fanilor veniți din toate colțurile lumii.

Mulți spectatori au venit cu sombrero, costume de mariachi și trompete

Prima parte a ceremoniei a pus accentul pe identitatea Mexicului, dar și pe ideea de unitate, într-un turneu care adună, pentru prima dată, 48 de naționale. Atmosfera de pe Azteca a fost completată de fanii îmbrăcați în verde, mulți dintre ei purtând sombrero, costume de mariachi și trompete, transformând tribunele într-o mare de culoare și zgomot.

Pe scenă au urcat apoi nume importante ale muzicii latino. Venezueleanul Danny Ocean a interpretat „Partidazo”, piesă inclusă pe albumul oficial al turneului, fiind acompaniat de dansatori ai Ballet Folklórico de México. Momentul său a combinat pop-ul latin, reggaetonul și influențele electronice, într-un număr gândit special pentru energia unui stadion aflat înaintea primului fluier al competiției.

Spectacolul a fost total la festivitatea de deschidere (FOTO: Profimedia)
Spectacolul a fost total la festivitatea de deschidere (FOTO: Profimedia)

A urmat trupa mexicană Maná, care a ridicat publicul în picioare cu hitul „Oye Mi Amor”. Solistul Fher Olvera, îmbrăcat într-un trench roșu lung, a condus momentul rock al serii, iar spectatorii au cântat alături de trupă încă de la primele acorduri.

Belinda și Los Ángeles Azules au adus pe scenă o combinație de pop și cumbia, interpretând „Por Ella”, piesă creată pentru albumul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026. Belinda a apărut într-o ținută roz aprins, în timp ce membrii Los Ángeles Azules au purtat costume aurii, într-un moment care a continuat linia festivă și colorată a ceremoniei.

Un episod inedit al spectacolului a fost apariția personajelor Labubu, devenite virale în ultimii ani. Două mascote costumate ca monștrii pufoși au intrat pe teren în tricouri de fotbal, una cu pompoane și cealaltă cu o găleată de popcorn. Ulterior, cele două au ridicat împreună o replică de pluș a trofeului Cupei Mondiale, într-un moment care a atras imediat reacția publicului.

Trofeul Cupei Mondiale a tronat la centrul terenului (FOTO: Profimedia)
Trofeul Cupei Mondiale a tronat la centrul terenului (FOTO: Profimedia)
Momentul în care Shakira a alunecat și a căzut pe scenă în timpul unui concert. „Nu vă faceți griji, sunt făcută din cauciuc”

Ceremonia a continuat cu J Balvin, care a făcut echipă cu Ryan Castro pentru un medley de reggaeton. Artistul columbian a deschis momentul cu „Que Calor”, apoi a cântat alături de Castro piesa „Una A La Vez”, înainte de a încheia cu „I Like It”, colaborarea sa celebră cu Cardi B și Bad Bunny.

Shakira a făcut furori la interpretarea imnului Campionatului Mondial

Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost apariția Shakirei. Artista columbiană a urcat pe scenă după J Balvin și a interpretat „Dai Dai”, alături de Burna Boy. Shakira a cântat, a dansat și a condus coregrafia împreună cu dansatorii săi, înainte ca Burna Boy să i se alăture pentru partea sa din piesă. Finalul momentului a fost primit cu ovații, în timp ce efectele pirotehnice au luminat stadionul.

După momentele artistice, ceremonia a trecut într-o zonă mai protocolară. Steagurile celor trei țări gazdă, Mexic, Statele Unite și Canada, au fost purtate pe teren, marcând caracterul comun al organizării Cupei Mondiale din 2026.

A urmat interpretarea imnului oficial al competiției, „DNA”, de către Andrea Bocelli și EJAE, membră a proiectului „K-Pop Demon Hunters”. Piesa îi include și pe David Guetta și Megan Thee Stallion, care nu au fost prezenți la eveniment. Bocelli a transmis anterior că participarea la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale reprezintă pentru el o onoare aparte, mai ales prin revenirea la Ciudad de Mexico, oraș despre care a spus că l-a primit întotdeauna cu multă căldură.

Stadionul a fost arhiplin (FOTO: Profimedia)
Stadionul a fost arhiplin (FOTO: Profimedia)

Actrița Salma Hayek, ambasadoarea Cupei Mondiale, a vorbit în spaniolă cu fanii 

Un alt moment important al serii a fost apariția Salmei Hayek Pinault. Actrița, ambasadoare a Cupei Mondiale, a intrat pe teren înaintea meciului Mexic – Africa de Sud și a salutat fanii în limba spaniolă. Ea a vorbit despre onoarea Mexicului de a deschide turneul și despre rolul celor trei țări gazdă în primirea celor 48 de naționale participante.

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După mesajul Salmei Hayek, pe teren a început defilarea steagurilor tuturor echipelor calificate la Cupa Mondială, într-un moment care a subliniat dimensiunea globală a competiției.

Salma Hayek este ambasadoarea Cupei Mondiale 2026 (FOTO: Prodimedia)
Salma Hayek este ambasadoarea Cupei Mondiale 2026 (FOTO: Prodimedia)

Festivitatea s-a încheiat cu imnurile celor două echipe care au deschis turneul. Alejandro Fernández a interpretat imnul Mexicului, îmbrăcat într-un costum tradițional mariachi negru, cu borduri aurii. „Mexicanos, al grito de guerra” a răsunat pe Azteca, cântat la unison de artist, jucători și zecile de mii de suporteri mexicani.

Apoi, Tyla a interpretat imnul național al Africii de Sud. În timp ce steagul sud-african era înălțat pe stadion, jucătorii s-au îmbrățișat și au cântat alături de artistă, într-un moment emoționant înaintea primului meci al Cupei Mondiale.

După un spectacol construit pe muzică, tradiție, culoare și simboluri globale, mingea a trecut în prim-plan. Mexic și Africa de Sud au deschis competiția pe Estadio Azteca, acolo unde Ciudad de Mexico a dat startul unei noi ediții a celui mai urmărit turneu sportiv al planetei.

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