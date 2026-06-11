Explozie a populației de urși în Hunedoara: „Și-au schimbat obiceiurile, coboară în gospodăriile oamenilor”

Numărul urșilor care trăiesc pe fondurile de vânătoare din judeţul Hunedoara este de patru ori mai mare decât prevăd normativele în vigoare. Potrivit datelor colectate de autorități, în zonă trăiesc peste 1.000 de urși.

„Acțiunea de evaluare a speciilor protejate - urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică se realizează anual. Este o procedură de estimare a exemplarelor din aceste specii.

Academia Română a comunicat un număr optim de 250 de exemplare de urs, în județul Hunedoara. Numărul estimat în acest an este de 1.077 exemplare”, a declarat joi, 11 iunie, directorul Direcției Județene de Mediu (DJM) Hunedoara, Georgeta Barabaş, potrivit Agerpres.

Monitorizarea şi estimarea în teren a efectivelor de specii strict protejate s-a derulat în lunile aprilie - mai, pe raza fondurilor cinegetice şi de vânătoare de pe teritoriul judeţului Hunedoara.

Datele colectate arată că în zonă trăiesc și 660 de lupi, 273 de râşi şi 538 de pisici sălbatice.

Comparativ cu anul trecut s-au constatat creşteri la fiecare specie, astfel că la urs există un plus de 5%, la exemplarele de lup este un spor de aproape 13%, iar la pisicile sălbatice, de 4,5%.

În ceea ce priveşte pagubele cauzate de urşi, anul trecut au fost întocmite peste 120 de dosare pentru atacuri ale asupra gospodăriilor, în timp ce pentru acest an deja există în lucru 30 de asemenea dosare.

Ursul a atacat, în principal, cai, oi şi vite.

„Numărul urşilor a crescut pentru că trăiesc într-un mediu prielnic, iar numărul de intervenţii pe fondurile de vânătoare este mic. Urşii şi-au schimbat obiceiurile, nu mai hibernează, coboară în gospodăriile oamenilor”, a arătat Barabaş.

În 2026, în județul Hunedoara a fost stabilită extragerea a 37 de urşi de pe fondurile de vânătoare, însă procedura este blocată pentru că actul care stabileşte nivelul de prevenţie stabilit a fost atacat la Curtea Constituţională.

Pe raza judeţului Hunedoara sunt 29 de asociaţii de vânătoare, care gestionează cele 70 fonduri de vânătoare.

Ursul brun ar putea pierde statutul de specie protejată

Recent, vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că România va demara demersuri oficiale la nivelul Comisiei Europene pentru modificarea statutului de protecție al ursului brun, astfel încât specia să nu mai fie încadrată în categoria celor strict protejate.

„Am avut mai multe discuții încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului cu privire la populația de urs brun din România. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituțională.

Așteptăm decizia Curții, dar, în același timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este”, a declarat Tanczos Barna, precizând că deja a început demersurile pentru obținerea sprijinului mai multor state membre, potrivit Agerpres.

Demersul va fi discutat inclusiv în cadrul Consiliului AGRIFISH, unde România va solicita o dezbatere extinsă pe acest subiect.