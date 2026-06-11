Ponta, atac fără menajamente după retragerea lui Papahagi din guvernul lui Tomac. „Șobolanul a fugit înainte să intre apa în corabie!”

Victor Ponta a reacționat imediat după ce Adrian Papahagi a anunțat că nu mai dorește să preia portofoliul Culturii în guvernul propus de Eugen Tomac, cu un mesaj extrem de dur şi lipsit de diplomaţie la adresa acestuia.

Decizia lui Adrian Papahagi de a se retrage din echipa guvernamentală propusă de Eugen Tomac, înainte ca executivul să fie supus votului Parlamentului, a generat primele reacții din zona politică, printre cei care au comentat anunțul numărându-se și fostul premier Victor Ponta.

Într-o postare distribuită pe Facebook, Victor Ponta l-a acuzat pe Adrian Papahagi de oportunism şi laşitate.

„ȘOBOLANUL a fugit chiar înainte să intre apa în corabie! Dar are un instinct de supraviețuire foarte dezvoltat (sau, mai direct spus, un oportunism dus la extrem). Așa a scăpat și i-a mers bine atât pe vremea lui Băsescu, cât și pe vremea lui Iohannis!”, a scris Victor Ponta.

Mesajul vine după ce Adrian Papahagi a explicat motivele pentru care a decis să renunțe la funcția de ministru al Culturii, pentru care fusese nominalizat de Eugen Tomac. Acesta a afirmat că nu dorește să fie implicat într-un conflict politic și instituțional care îl depăşeşte şi că, nemaifiind implicat activ în politică de mai mulţi ani, preferă să își continue activitatea în mediul universitar.

Vă reamintim că Victor Ponta și Adrian Papahagi s-au aflat de-a lungul timpului în tabere politice opuse, respectiv PSD şi PMP, și s-au criticat reciproc în spațiul public.