Trump amenință cu preluarea controlului asupra petrolului iranian și a insulei Kharg. Teheranul spune că va lovi infrastructura SpaceX

Statele Unite și Iranul se află în fața unei escaladări de proporții în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a lansat o serie de avertismente dure la adresa Teheranului, amenințând direct cu preluarea controlului asupra infrastructurii energetice a țării, în special a insulei Kharg, principalul hub de export de petrol al regimului iranian.

Declarațiile vin în contextul în care armata americană a executat deja două nopți consecutive de atacuri aeriene masive asupra unor obiective militare din Iran, ca răspuns la acțiunile considerate agresive ale Teheranului.

Strategia „venezueleană” și noi amenințări cu lovituri disproporționate

Printr-o postare pe platforma Truth Social, Donald Trump a sugerat că Washingtonul ar putea aplica în Iran un model similar celui utilizat în raport cu rezervele de hidrocarburi ale Venezuelei. „Într-un viitor nu prea îndepărtat, vom prelua controlul asupra insulei Kharg și a altor puncte strategice de infrastructură petrolieră, asumându-ne controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Deși Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că valul de atacuri s-a oprit temporar în cursul dimineții de joi, Trump a avertizat, într-o intervenție la Fox News, că bombardamentele vor fi reluate cu o intensitate sporită dacă Teheranul refuză să semneze un nou acord diplomatic. Conform oficialilor americani, în prima fază au fost lansate 49 de rachete Tomahawk, vizând sisteme de apărare aeriană, radare și centre de comandă ale dronelor, inclusiv la o distanță de doar 40 de mile de capitala Teheran.

Teheranului amenință infrastructura SpaceX

Reacția Iranului nu s-a lăsat așteptată. Mass-media de stat de la Teheran, inclusiv agenția Fars, a anunțat că facilitățile companiilor SpaceX și Starlink din Orientul Mijlociu, controlate de Elon Musk, vor fi considerate de acum „ținte militare”. Regimul acuză aceste tehnologii de sprijinirea logisticii militare americane și israeliene.

De asemenea, Teheranul a susținut că a blocat temporar Strâmtoarea Hormuz și că a lansat atacuri de represalii asupra unor baze americane din Iordania, Kuweit și Bahrain. În Bahrain, ministerul de interne a raportat rănirea unei minore și pagube materiale în urma interceptării unor drone iraniene.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a condamnat ferm atacurile SUA și a avertizat statele din Golf care găzduiesc baze americane că riscă să fie considerate complici la agresiune. La rândul său, președintele Masoud Pezeshkian a catalogat amenințările asupra infrastructurii civile și de apă ca fiind „un semn de disperare” din partea Washingtonului.

Negocieri sub presiunea bombelor

În ciuda retoricii extrem de agresive și a atacurilor de tip „tit-for-tat” (lovitură pentru lovitură), canalele diplomatice nu par complet blocate. Mediatori din Qatar s-au deplasat de urgență la Teheran în încercarea de a salva acordul de încetare a focului.

Secretarul american de război, Pete Hegseth, a rezumat abordarea actuală a administrației de la Washington printr-un mesaj tranșant transmis trupelor: Statele Unite sunt dispuse să „negocieze prin intermediul bombelor” dacă Teheranul tergiversează un răspuns final. Cu toate acestea, Donald Trump a nuanțat ulterior situația, declarând pe rețelele sociale că un acord de pace rămâne o opțiune realizabilă, cele două părți fiind, în opinia sa, „foarte aproape” de un compromis.