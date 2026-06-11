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Trump a anulat în ultima clipă atacurile masive asupra Iranului și anunță un acord: „Data și locul semnării vor fi anunțate în curând”

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Donald Trump a anunțat că „a anulat” loviturile și bombardamentele programate joi seară împotriva Iranului, după ce negocierile purtate în ultimele zile au ajuns la un punct pe care îl consideră acceptabil pentru toate părțile implicate.

Donald Trump anunţă că a căzut la pace în Orientul Mijlociu. FOTO: AFP
Donald Trump anunţă că a căzut la pace în Orientul Mijlociu. FOTO: AFP

După ce a amenințat Iranul cu o reacție militară „foarte dură”, Donald Trump a revenit cu un nou mesaj în care anunţă că a „anulat” atacurile „dure” planificate pentru joi seara şi că s-a ajuns la un acord de principiu, însă blocada navală impusă de SUA va rămâne în vigoare până la semnarea oficială a înțelegerii.

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă avertizase că Iranul riscă o reacție militară „foarte dură”. Donald Trump susține că discuțiile privind un acord de încetare a focului au fost aprobate la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene.

Până în prezent, autoritățile iraniene nu au confirmat public existența unui acord și nu au reacționat la anunțul făcut de Donald Trump. De asemenea, nici celelalte state menționate de liderul american nu au transmis poziții oficiale privind înțelegerea despre care acesta susține că urmează să fie semnată.

„Având în vedere faptul că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au primit aprobarea acesteia, eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat loviturile și bombardamentele programate împotriva Iranului pentru această seară.

Discuțiile și punctele finale au fost aprobate de toate părțile implicate, atât la nivel de principiu, cât și în cele mai mici detalii, inclusiv de către Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania, Egipt și altele.

Blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare până când acest acord va fi finalizat.

Data și locul semnării vor fi anunțate în scurt timp”, a scris Donald Trump pe platforma Truth.

Deși atacurile aeriene au fost anulate, că blocada navală instituită de SUA asupra porturilor iraniene din zona Strâmtorii Hormuz rămâne în vigoare, a ţinut să puncteze Donald Trump.

Vă reamintim că, prin această măsură, SUA urmăresc limitarea exporturilor de petrol ale Iranului și ea reprezintă una dintre principalele pârghii de presiune folosite de Washington în actuala criză. Operațiunea a fost lansată în aprilie, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu energie.

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