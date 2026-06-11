În București a fost deschis un centru dedicat diagnosticării și tratării melanomului

Rețeaua de sănătate Regina Maria a anunțat joi deschiderea Centrului Terțiar de Melanom în cadrul Spitalului Euroclinic din București.

Potrivit reprezentanților rețelei medicale, noul centru este destinat pacienților cu suspiciune sau diagnostic confirmat de melanom și urmărește să ofere un parcurs medical integrat, de la evaluarea inițială și diagnostic până la tratament și monitorizare pe termen lung.

Centrul este coordonat de Prof. Dr. Olga Simionescu și reunește specialiști din mai multe domenii medicale implicate în diagnosticul și tratamentul melanomului.

Evaluare și tratament într-un singur loc

Conform informațiilor transmise de Regina Maria, fiecare caz va fi analizat de o echipă multidisciplinară (Tumour Board), formată din medici dermatologi, oncologi, chirurgi, anatomopatologi, specialiști în medicină nucleară și chirurgie plastică.

Reprezentanții centrului susțin că acest model permite stabilirea mai rapidă a unui plan de tratament și coordonarea investigațiilor necesare.

În cadrul centrului va funcționa și un navigator de pacienți, responsabil cu programarea consultațiilor și investigațiilor, precum și cu coordonarea traseului medical al pacientului.

Potrivit coordonatorilor proiectului, rolul acestuia este de a reduce timpul de așteptare dintre suspiciunea de boală, diagnostic și începerea tratamentului.

Date despre melanom

Melanomul este o formă de cancer de piele care se dezvoltă din melanocite, celulele responsabile de producerea pigmentului pielii. Boala are un risc ridicat de răspândire în organism dacă nu este depistată și tratată la timp.

Potrivit datelor citate de Regina Maria, în România sunt diagnosticate anual aproximativ 2.250 de cazuri noi de melanom cutanat, iar peste 540 de persoane mor în fiecare an din cauza acestei afecțiuni.

La nivel mondial, numărul cazurilor este în creștere, estimările indicând că până în 2040 ar putea fi înregistrate aproximativ 510.000 de cazuri noi anual.

Medicii subliniază că depistarea precoce și intervenția rapidă rămân factorii esențiali pentru creșterea șanselor de supraviețuire ale pacienților.