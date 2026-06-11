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Video Zeci de români fug din Belfast după noaptea de teroare: „I-au atacat deși au doi copii mici. Le-au dat foc la tot”

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O noapte de teroare și distrugeri a lăsat în urmă comunități traumatizate, locuințe incendiate și familii de imigranți forțate să fugă din calea unor grupuri de protestatari violenți, cu fețele acoperite, care au atacat zone rezidențiale din oraș. Mai mulți români din Belfast, printre care și copii, și-au exprimat dorința de a se întoarce în țară, după ce casele a trei familii au fost vandalizate în urma incidentelor din noaptea de 9 iunie.

Mașini și case distruse de incendiu în zona Templemore din Belfast FOTO Profimedia
Imaginea 1/7: Mașini și case distruse de incendiu în zona Templemore din Belfast FOTO Profimedia
Mașini și case distruse de incendiu în zona Templemore din Belfast FOTO Profimedia
Magazin indian distrus de incendiu în Belfast FOTO Profimedia
Forțe de ordine la locul violențelor din Belfast FOTO Profimedia
Mașini și case distruse de incendiu în zona Templemore din Belfast FOTO Profimedia
Casă incendiată în Belfast FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Belfast FOTO Profimedia
FOTO Captură video X / @PolitlcsUK

20 de cetățeni români din Belfast, între care sunt și șapte copii, au cerut ajutorul consulatului României în contextul valului de violențe care a cuprins orașul Belfast din Irlanda de Nord.

Aceștia spun acum că vor să se întoarcă în țară și au mărturisit că sunt speriați de situația din Belfast, după ce casele a trei familii de români au fost vandalizate.

Totul a început de parcă oamenii doar mărșăluiau, băieți tineri cu vârste între 9 și 20 de ani. Toți erau îmbrăcați în negru și aveau măști”, a declarat pentru The Guardian Sumayah Nakazibwe, o îngrijitoare din Uganda care, timp de patru ore, a fost blocată în propria casă de pe o stradă unde locuiesc și români. 

Mulțimea a început să incendieze anvelopele unui autobuz. „Apoi au adunat pubelele de afară și au început să le dea foc și lor. Iar noi ne-am gândit că poate nu va escalada”, a adăugat ea.

Însă mulțimea s-a îndreptat spre strada lor, unde familii de români și nigerieni locuiesc alături de familii britanice și irlandeze.

Au început să dea foc mașinilor, să arunce cu cocktailuri Molotov. Când a început fumul, venea direct spre casele noastre. Așa că am sunat la poliție, am sunat la pompieri”, a povestit Nakazibwe.

Serviciile de urgență le-au transmis că este prea periculos să încerce să părăsească clădirea și le-au sugerat să se îmbrace în uniformele de îngrijitoare. Femeile au putut fi evacuate în siguranță abia după ce pastorul bisericii lor a sosit la fața locului și a discutat cu protestatarii violenți:

Erau în jur de 20 de tipi, toți mascați, cu cărămizi în mâini, și părea că se află acolo pentru o bătaie, așa că a trebuit să merg și să vorbesc cu ei. I-am rugat insistent să îmi dea 10 minute pentru a le scoate pe aceste femei și a le urca în mașina mea. Mi-au oferit acele 10 minute. Unii dintre ei chiar au aruncat cărămizile pe jos, mi-au acordat cele 10 minute și m-au lăsat să le urc în mașină.”

Familii de români, vizate de atacuri

Pe o ală stradă, o familie de români a fost forțată să își părăsească locuința. În fața casei se afla epava unei mașini arse, care, potrivit vecinilor, aparținea familiei respective. Ferestrele imobilului erau sparte sau acoperite cu scânduri.

Mașini incendiate în Belfast FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Belfast FOTO Profimedia

Vecinii au menționat că locuința fusese vizată de atacuri de două ori în trecut, cel mai recent în urmă cu câteva luni.

Și nu voiau să plece, așa că noaptea trecută a fost picătura care a umplut paharul”, a spus un vecin.

Marți noapte, casa a fost lovită cu cărămizi, iar artificii aprinse au fost introduse prin fanta pentru corespondență de la ușă. O altă vecină a ajutat familia să evadeze după ce bărbați purtând cagule au spart ușa.

Li s-a spus să plece și au fost scoși de două ori, dar nu au plecat. Nu este problema noastră acum, nu mai sunt aici”, a declarat vecina, menționând că nu știe unde a fost mutată familia.

Un localnic a descris scenele:

Era o mulțime pe stradă, iar poliția... a fost de-a dreptul alungată de pe stradă. Cum poți să ai arme și alte echipamente și să vină cineva să te gonească de pe o stradă?

Un alt vecin a afirmat că au fost vizate în mod specific casele în care locuiau familii aparținând minorităților etnice.

În timpul violențelor, mulți oameni și-au părăsit casele, printre ei fiind și cetățeni români.

„Cu copiii înăuntru, cu tot, nu i-a interesat. Vă dați seama că au fugit, săracii, care încotro. I-a mai salvat poliția... Sute, au plecat toți”, a povestit un român din Irlanda de Nord pentru Știrile ProTV.

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O altă persoană a adăugat: „Eu nu am ieșit afară din casă, am rămas traumatizată de situația prietenilor noștri, care au fost atacați în condițiile în care au doi copii mici. Sunt doi oameni muncitori, nu am cuvinte, pur și simplu le-au dat foc la tot. Sunt în hotel, vor pleca mâine, pentru că nu au mai găsit niciun bilet de avion.”

În total, 60 de familii de români au plecat, miercuri, de acasă, unii cu avionul, alții cu mașinile, urmând ca în zilele următoare să plece și alții.

„Ne gândeam că se lasă noaptea și ne vor da foc în casă”, a declarat un român.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, joi, că toate persoanele de cetățenie română care au semnalat că au fost victime ale unor incidente de natură violentă în contextul protestelor din Belfast au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni și au fost relocate temporar, fie prin grija autorităților locale, în spații de cazare special amenajate, fie la reședințele unor persoane cunoscute, aflându-se în prezent în siguranță, transmite Agerpres.

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În ceea ce privește numărul total de solicitări de asistență consulară, de la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare menționate, a gestionat șase solicitări de asistență consulară, care au vizat un număr total de 20 de cetățeni români, dintre care 13 adulți și 7 minori, plus un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român. Unii dintre aceștia și-au semnalat prezența în raport cu misiunea diplomatică și oficiile consulare române și au transmis că le-au fost afectate locuințele, automobilele sau sediile societăților comerciale pe care le dețin.

Casă arsă în timpul violențelor FOTO Profimedia
Casă arsă în timpul violențelor FOTO Profimedia

Pe lângă contactul permanent cu Consulatul din Edinburgh și consulul onorific din Belfast, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu, este în legătura cu Hilary Benn, ministrul de stat pentru Irlanda de Nord din Guvernul de la Londra. 

Consulul General al României la Edinburgh s-a deplasat joi la Belfast pentru a se întâlni cu familiile afectate, solicitând întrevederi inclusiv cu autoritățile locale și cu forțele de poliție din Belfast.

Violențele au izbucnit marți și au continuat pentru a doua noapte consecutiv în capitala Irlandei de Nord. Protestatari anti-imigrație au incendiat vehicule și locuințe, obligând mai multe familii să își părăsească casele. Poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă împotriva demonstranților mascați care au aruncat cu cărămizi, pietre și sticle.

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