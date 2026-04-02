Trump a demis-o pe Pam Bondi. Președintele nu e mulțumit de modul cum a gestionat procurorul general dosarele Epstein

La Washington, liniștea afișată în fața camerelor ascunde frământări tot mai vizibile în culise. Președintele SUA, Donald Trump, a decis joi să o demită din funcție pe procurorul general Pam Bondi, potrivit unui oficial al Casei Albe, în contextul nemulțumirilor tot mai mari legate de activitatea acesteia. Decizia vine inclusiv pe fondul modului în care Bondi a gestionat dosarele de anchetă privind cazul finanțistului Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale, relatează Reuters.

UPDATE: Președintele SUA, Donald Trump, ar fi devenit tot mai nemulțumit de activitatea procurorului general Pam Bondi, inclusiv din cauza faptului că aceasta nu ar fi acționat suficient de rapid pentru a-i urmări penal pe criticii și adversarii politici pe care liderul de la Casa Albă și-ar fi dorit să îi vadă inculpați.

Deși procurorul general era considerată una dintre cele mai fidele susținătoare ale președintelui, în ultimele zile au reapărut insistent zvonurile privind o posibilă înlocuire a sa, pe fondul nemulțumirii crescânde a lui Trump față de activitatea acesteia.

Donald Trump ar lua în calcul, potrivit unor surse citate de CNN, demiterea procurorului general Pam Bondi, pe fondul scandalului care continuă să facă valuri în jurul numelui defunctului finanțator pedofil Jeffrey Epstein.

Oficial, liderul de la Casa Albă respinge zvonurile. Neoficial însă, discuțiile există. Iar nemulțumirile par să se adune – atât din cauza modului în care este gestionat dosarul Epstein, cât și pe fondul presiunilor venite chiar din tabăra susținătorilor săi, care așteptau o anchetă mai dură și mai vizibilă.

În ecuație apare și un posibil înlocuitor: Lee Zeldin, actualul șef al Agenției pentru Protecția Mediului. Mutarea, dacă va fi făcută, ar marca o repoziționare strategică într-un moment politic delicat.

Între timp, tensiunea crește. Luna aceasta, Pam Bondi urmează să depună mărturie în Congres în legătură cu cazul Epstein – un episod care riscă să reaprindă controversele și să amplifice presiunea publică. Surse apropiate administrației susțin că Trump este iritat și de faptul că adversarii săi politici nu au fost investigați cu suficientă fermitate.

Și totuși, semnalele sunt contradictorii. Miercuri, Bondi s-a aflat alături de președinte, în același cortegiu oficial, în drum spre Curtea Supremă. Mai mult, a participat direct la discuțiile privind situația tensionată din Iran – un gest care sugerează, cel puțin la suprafață, o relație funcțională.

„Este o persoană extraordinară și își face treaba foarte bine”, declara recent Trump despre procurorul general – o afirmație care contrastează puternic cu zvonurile din culise.

Nu este pentru prima dată când apare ideea unei înlocuiri. Ea a fost vehiculată și în ianuarie, dar a dispărut rapid din prim-plan, pe măsură ce interesul mediatic pentru cazul Epstein s-a estompat. Acum însă, odată cu reapariția documentelor și a dezvăluirilor, subiectul revine în forță.

La începutul lunii martie, Departamentul de Justiție al SUA a publicat noi documente legate de acuzații de agresiune sexuală în care este menționat și numele lui Trump – materiale care nu figurau în seturile anterioare din dosarul Epstein.