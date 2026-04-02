Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Trump a demis-o pe Pam Bondi. Președintele nu e mulțumit de modul cum a gestionat procurorul general dosarele Epstein

La Washington, liniștea afișată în fața camerelor ascunde frământări tot mai vizibile în culise. Președintele SUA, Donald Trump, a decis joi să o demită din funcție pe procurorul general Pam Bondi, potrivit unui oficial al Casei Albe, în contextul nemulțumirilor tot mai mari legate de activitatea acesteia. Decizia vine inclusiv pe fondul modului în care Bondi a gestionat dosarele de anchetă privind cazul finanțistului Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale, relatează Reuters.

Pam Bondi, procurorul general al SUA/FOTO:X
UPDATE: Președintele SUA, Donald Trump, ar fi devenit tot mai nemulțumit de activitatea procurorului general Pam Bondi, inclusiv din cauza faptului că aceasta nu ar fi acționat suficient de rapid pentru a-i urmări penal pe criticii și adversarii politici pe care liderul de la Casa Albă și-ar fi dorit să îi vadă inculpați.

Deși procurorul general era considerată una dintre cele mai fidele susținătoare ale președintelui, în ultimele zile au reapărut insistent zvonurile privind o posibilă înlocuire a sa, pe fondul nemulțumirii crescânde a lui Trump față de activitatea acesteia.

Donald Trump ar lua în calcul, potrivit unor surse citate de CNN, demiterea procurorului general Pam Bondi, pe fondul scandalului care continuă să facă valuri în jurul numelui defunctului finanțator pedofil Jeffrey Epstein.

Oficial, liderul de la Casa Albă respinge zvonurile. Neoficial însă, discuțiile există. Iar nemulțumirile par să se adune – atât din cauza modului în care este gestionat dosarul Epstein, cât și pe fondul presiunilor venite chiar din tabăra susținătorilor săi, care așteptau o anchetă mai dură și mai vizibilă.

În ecuație apare și un posibil înlocuitor: Lee Zeldin, actualul șef al Agenției pentru Protecția Mediului. Mutarea, dacă va fi făcută, ar marca o repoziționare strategică într-un moment politic delicat.

Între timp, tensiunea crește. Luna aceasta, Pam Bondi urmează să depună mărturie în Congres în legătură cu cazul Epstein – un episod care riscă să reaprindă controversele și să amplifice presiunea publică. Surse apropiate administrației susțin că Trump este iritat și de faptul că adversarii săi politici nu au fost investigați cu suficientă fermitate.

Și totuși, semnalele sunt contradictorii. Miercuri, Bondi s-a aflat alături de președinte, în același cortegiu oficial, în drum spre Curtea Supremă. Mai mult, a participat direct la discuțiile privind situația tensionată din Iran – un gest care sugerează, cel puțin la suprafață, o relație funcțională.

„Este o persoană extraordinară și își face treaba foarte bine”, declara recent Trump despre procurorul general – o afirmație care contrastează puternic cu zvonurile din culise.

Nu este pentru prima dată când apare ideea unei înlocuiri. Ea a fost vehiculată și în ianuarie, dar a dispărut rapid din prim-plan, pe măsură ce interesul mediatic pentru cazul Epstein s-a estompat. Acum însă, odată cu reapariția documentelor și a dezvăluirilor, subiectul revine în forță.

La începutul lunii martie, Departamentul de Justiție al SUA a publicat noi documente legate de acuzații de agresiune sexuală în care este menționat și numele lui Trump – materiale care nu figurau în seturile anterioare din dosarul Epstein.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?