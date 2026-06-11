„Sunt vinovată!” Oana Gheorghiu răspunde CSM: „Pensiile speciale reprezintă un privilegiu care trebuie eliminat”

Vicepremiera Oana Gheorghiu a reacționat joi la poziția adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu criticile privind pensiile speciale ale magistraților și a afirmat că își menține opinia potrivit căreia aceste beneficii reprezintă un privilegiu care ar trebui eliminat.

Reacția vine după ce Secția pentru judecători a CSM a publicat un raport de 76 de pagini în care susține că sistemul judiciar este supus unui „atac fără precedent” și identifică o serie de politicieni, organizații neguvernamentale și instituții media pe care le acuză că afectează încrederea publică în justiție. Potrivit Consiliului, documentul a fost susținut de 3.580 de judecători.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a ironizat acuzațiile potrivit cărora astfel de declarații ar contribui la „decredibilizarea justiției”.

„Declar pe proprie răspundere că sunt vinovată de «decredibilizarea justiției» pentru că mi-am permis să afirm că pensiile speciale ale magistraților reprezintă un privilegiu care trebuie eliminat”, a scris Gheorghiu.

Critici la adresa pensiilor speciale

Oana Gheorghiu a susținut că România nu își mai permite să acorde pensii speciale unor persoane care se retrag din activitate la vârste de 48-50 de ani.

Potrivit acesteia, independența justiției trebuie garantată prin salarii corespunzătoare, nu prin beneficii acordate după încetarea activității.

„Un judecător corect, independent, care rezistă presiunilor politice și pecuniare, merită un salariu care să îl pună la adăpost de orice tentație”, a afirmat ea.

În schimb, pensionarea timpurie și pensiile speciale nu reprezintă, în opinia sa, un instrument al independenței judiciare.

Mesaj pentru conducerea CSM

Gheorghiu a afirmat că a constatat că se află printre persoanele menționate în documentul CSM și a criticat ceea ce a numit „lista neagră” a instituției.

Ea a spus că regretă dacă există magistrați care s-au simțit afectați de declarațiile sale, însă a remarcat că tot mai multe voci din sistemul judiciar susțin că nu au fost consultate cu privire la raportul adoptat de CSM pe această temă.

Totodată, ea a criticat atitudinea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii și a susținut că nicio instituție publică nu ar trebui să fie ferită de critici.

„Nicio instituție dintr-o democrație nu are dreptul să fie la adăpost de critică. Nici măcar cea care împarte dreptatea”, a transmis Oana Gheorghiu.