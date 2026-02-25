Zeci de înregistrări FBI lipsesc aparent din dosarele lui Epstein, inclusiv interviuri cu acuzatorii lui Trump, susține CNN

Zeci de procese-verbale ale FBI, rezultate din interviuri cu martori în ancheta privind pe Jeffrey Epstein, par să lipsească din avalanșa de documente publicate luna trecută de Department of Justice (DOJ), potrivit unei analize CNN. Printre acestea s-ar afla și trei interviuri legate de o femeie care l-a acuzat pe președintele Donald Trump de agresiune sexuală, fapte despre care susține că ar fi avut loc în urmă cu decenii.

Un registru de probe pus la dispoziția avocaților lui Ghislaine Maxwell enumeră aproximativ 325 de înregistrări ale interviurilor FBI cu martori. Conform analizei CNN, peste 90 dintre acestea — mai mult de un sfert — nu apar pe site-ul DOJ.

Interviuri lipsă privind o presupusă victimă

Printre documentele absente se numără trei interviuri legate de o femeie care le-a spus anchetatorilor că Epstein a abuzat-o în mod repetat începând cu vârsta de aproximativ 13 ani. Aceeași femeie l-ar fi acuzat pe Trump de agresiune sexuală.

Un congresman democrat, Robert Garcia, membru marcant al Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, a invocat marți lipsa aparentă a documentelor pentru a pune sub semnul întrebării amploarea publicării realizate de DOJ și dacă administrația Trump a respectat legea care impune transparența în cazul dosarelor legate de Epstein. Finanțistul a murit în 2019 într-o închisoare federală, în timp ce se confrunta cu acuzații de trafic sexual.

„Avem o supraviețuitoare care a formulat acuzații serioase la adresa președintelui”, a declarat Garcia pentru CNN. „Dar există o serie de documente — posibil interviuri realizate de FBI — care par să lipsească și la care nu avem acces.”

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein. Casa Albă a calificat acuzațiile drept „false și senzaționaliste”, făcând referire la o declarație anterioară a DOJ potrivit căreia unele documente conțin afirmații „neadevărate și senzaționaliste” la adresa președintelui.

Explicațiile Departamentului Justiției

Un purtător de cuvânt al DOJ a respins ideea că ar fi fost șterse documente și a susținut că instituția respectă legea.

„Nu am șters nimic și, așa cum am spus mereu, toate documentele relevante au fost publicate”, a afirmat acesta. Documentele neincluse ar fi fost fie duplicate, fie protejate prin privilegii legale, fie parte a unei anchete federale în curs.

În săptămânile care au urmat publicării inițiale, mai multe documente au fost eliminate și apoi republicate pe site-ul DOJ dedicat cazului Epstein. Săptămâna trecută, CNN a constatat că aproximativ o duzină de rapoarte de interviu lipseau, însă acestea erau din nou disponibile marți după-amiază. Unul dintre registrele de probe fusese, de asemenea, temporar retras „pentru redactarea informațiilor privind victimele, potrivit DOJ.

Documente-cheie în anchetă

Printre cele peste trei milioane de pagini publicate se află și documente furnizate procurorilor federali avocaților lui Maxwell înaintea procesului său din 2021 pentru trafic sexual. Dosarele includ sute de memorii FBI cunoscute drept formulare „302”, care consemnează declarațiile martorilor.

Experții subliniază că aceste documente sunt esențiale pentru înțelegerea anchetei de durată privind Epstein și Maxwell. „Este cea mai de bază și importantă cărămidă din construcția unei investigații”, a declarat Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI.

Acuzațiile privindu-l pe Trump

Potrivit documentelor, femeia în cauză a contactat o linie telefonică FBI pe 10 iulie 2019, la câteva zile după arestarea lui Epstein. Ulterior, agenții au intervievat-o la biroul avocatului său. Ea a declarat că Epstein a abuzat-o într-o locuință din Carolina de Sud, după ce acesta ar fi răspuns la un anunț pentru servicii de babysitting. Abuzurile ar fi început când avea aproximativ 13 ani.

În timpul interviului, când le-a arătat agenților o fotografie cunoscută cu Trump și Epstein, avocatul ei a spus că este „îngrijorată de implicarea unor persoane suplimentare, în special a unor persoane cunoscute, de teama de represalii”.

Un document FBI pregătit în 2025, care enumera „nume proeminente” legate de Epstein, menționează o acuzație potrivit căreia Trump ar fi forțat-o pe femeie să întrețină relații sexuale orale și ar fi lovit-o. Presupusul incident ar fi avut loc între 1983 și 1985.

O plângere civilă împotriva averii lui Epstein include o reclamantă identificată drept „Jane Doe 4”, ale cărei detalii biografice corespund afirmațiilor făcute în interviul FBI. În acțiune se susține că Epstein ar fi dus-o la întâlniri cu „alți bărbați proeminenți și bogați” care au agresat-o sexual. Niciunul dintre acești bărbați nu este numit explicit în documentele publice.

Dosarele instanței arată că femeia a fost considerată neeligibilă pentru despăgubiri prin programul de compensare a victimelor lui Epstein, fără a fi clar motivul. Ea și-a retras voluntar procesul în decembrie 2021, iar avocatul său a declarat ulterior că a ajuns la o înțelegere financiară cu avocații lui Epstein.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu investigația FBI privind acuzațiile sale. Un e-mail intern din vara trecută menționează că „o victimă identificată a reclamat abuzuri din partea lui Trump, dar în cele din urmă a refuzat să coopereze”, fără a preciza dacă este vorba despre aceeași persoană.

Critici privind transparența

Cel puțin o victimă a lui Epstein, Haley Robson, a sesizat o instanță federală, acuzând DOJ că nu a asigurat transparență deplină prin publicarea documentelor cu numele victimelor redactate.

„Pentru noi, supraviețuitorii, acest eșec nu este doar procedural — este profund personal”, a scris ea într-o scrisoare adresată instanței. „Lipsa continuă de conformitate perpetuează aceeași cultură a secretului care a permis ca aceste crime să continue ani la rând fără a fi oprite.”