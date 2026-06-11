Prima „demisie” din echipa lui Eugen Tomac înaintea votului de învestitură. Adrian Papahagi se retrage: „Mă depășește”

Adrian Papahagi, nominalizat la conducerea Ministerului Culturii în executivul propus de Eugen Tomac, a anunțat joi, 11 iunie, că renunță la această funcție înainte ca viitorul Cabinet să fie validat sau invalidat.

Într-o postare pe Facebook, Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a explicat faptul că a acceptat inițial să facă parte din echipa guvernamentală în calitate de ministru al Culturii, la solicitarea premierului desemnat, însă contextul politic actual l-a determinat să își reconsidere poziția.

„La rugămintea premierului desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale”, a scris joi, 11 iunie, Adrian Papahagi.

El a ţinut să puncteze că nu mai este implicat de mulți ani în activitatea politică de partid și că a acceptat doar ideea participării într-un executiv tehnocrat, considerând că partidele ajunseseră la un acord privind susținerea unei astfel de formule guvernamentale. În contextul în care şansele ca Eugen Tomac, premiul tehnocrat propus de Nicuşor Dan, să obţină o majoritate în Parlament sunt tot mai mici, Adrian Papahagi declară că nu este dispus să fie parte „într-un conflict politic și instituțional care îl depășește”.

„Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan.

Speram să pot face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuiam scurt, alături de oameni perfect onorabili ca Sorin Costreie, cu care fusesem coleg la NEC, sau Eugen Tomac, alături de care fondasem PMP.

Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul «Temelii culturale» (în special aș fi sprijinit draga mea Biblioteca Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.

În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare.

Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”, a explicat Adrian Papahagi.