search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prima „demisie” din echipa lui Eugen Tomac înaintea votului de învestitură. Adrian Papahagi se retrage: „Mă depășește”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Papahagi, nominalizat la conducerea Ministerului Culturii în executivul propus de Eugen Tomac, a anunțat joi, 11 iunie, că renunță la această funcție înainte ca viitorul Cabinet să fie validat sau invalidat.

Adrian Papahagi explică de ce îl abandonează pe Eugen Tomac. FOTO: Facebook/Adrian Papahagi
Adrian Papahagi explică de ce îl abandonează pe Eugen Tomac. FOTO: Facebook/Adrian Papahagi

Într-o postare pe Facebook, Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a explicat faptul că a acceptat inițial să facă parte din echipa guvernamentală în calitate de ministru al Culturii, la solicitarea premierului desemnat, însă contextul politic actual l-a determinat să își reconsidere poziția.

„La rugămintea premierului desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale”, a scris joi, 11 iunie, Adrian Papahagi.

El a ţinut să puncteze că nu mai este implicat de mulți ani în activitatea politică de partid și că a acceptat doar ideea participării într-un executiv tehnocrat, considerând că partidele ajunseseră la un acord privind susținerea unei astfel de formule guvernamentale. În contextul în care şansele ca Eugen Tomac, premiul tehnocrat propus de Nicuşor Dan, să obţină o majoritate în Parlament sunt tot mai mici, Adrian Papahagi declară că nu este dispus să fie parte „într-un conflict politic și instituțional care îl depășește”.

„Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan.

Speram să pot face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuiam scurt, alături de oameni perfect onorabili ca Sorin Costreie, cu care fusesem coleg la NEC, sau Eugen Tomac, alături de care fondasem PMP.

Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul «Temelii culturale» (în special aș fi sprijinit draga mea Biblioteca Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.

În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare.

Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”, a explicat Adrian Papahagi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Statistici nebune legate de Cupa Mondială. Cine este jucătorul care are mai multe goluri decât Zidane, Ronaldinho și Rooney împreună
fanatik.ro
image
Culisele ședinței PNL: atacuri la Nicușor Dan, puciști sub observație și varianta anticipatelor: „Șansa mortului de a se întoarce de la groapă!”
libertatea.ro
image
Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Cum poate forţa Nicuşor Dan votarea unui Guvern. Analist: Vom vedea dacă schimbă foaia
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Data-limită pentru eliminarea ambroziei se apropie. Proprietarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei
playtech.ro
image
139 de milioane de euro în SuperLiga! FRF a făcut anunțul
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
Cu două oferte pe masă, Darius Olaru a ales și urmează lovitura carierei
digisport.ro
image
Cine a câștigat premiul cel mare la ediția pentru copii de la „Chefi la cuțite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”
click.ro
image
Tatăl lui Connect-R, dezvăluiri neașteptate despre relația cu artistul: „Eram puțin cam dur”. Ce sfaturi i-a dat în copilărie
click.ro
image
Noi acuzații în dosarul Kreiner. Fiica afaceristului susține că partenera tatălui său i-ar fi administrat sedative fără prescripție
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Antoni Gaudi, în 1878. fotografie de Pau Audouard Deglaire (© Wikimedia Commons)
100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudi: Lovit de un tramvai în timp ce mergea la biserică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este „Regele mezelurilor” surprins alături de Simona Halep în vacanță. Fotografia din Mykonos care a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!