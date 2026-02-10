search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază

Ghislaine Maxwell, condamnată în dosarul rețelei lui Jeffrey Epstein, a fost audiată, luni, de o comisie a Congresului SUA.

Jeffrey Epstein şi partenera sa Ghislaine Maxwell. FOTO: ABC7
Jeffrey Epstein şi partenera sa Ghislaine Maxwell. FOTO: ABC7

Ghislaine Maxwell, fosta parteneră și colaboratoare apropiată a lui Jeffrey Epstein, aflată în prezent în detenție pentru trafic sexual de minore, a fost audiată de o comisie a Congresului Statelor Unite care analizează modul în care autoritățile federale au gestionat documentele și investigațiile legate de cazul Epstein.

Deși a acceptat să depună mărturie sub jurământ, audierea nu a adus informații noi, întrucât a refuzat să răspundă la întrebări, invocând protecția oferită de articolul 5 din Constituția SUA împotriva autoincriminării.

Audierea a avut loc luni, 9 februarie, prin teleconferință, în cadrul unei proceduri oficiale a Congresului şi face parte dintr-un demers amplu privind dosarele Epstein, documentele încă nepublicate și modul în care instituțiile federale au instrumentat cazul de-a lungul anilor.

În acest context, comisia a dorit să obțină clarificări direct de la Ghislaine Maxwell, considerată una dintre persoanele-cheie ale rețelei conduse de finanțatorul american.

În practică însă, la fiecare întrebare formulată de membrii comisiei, Ghislaine Maxwell și-a invocat dreptul conferit de cel de-al Cincilea Amendament și a refuzat să ofere răspunsuri.

Poziția sa nu a fost una surprinzătoare, fiind anunțată dinainte de echipa sa juridică, care a transmis că fosta colaboratoare a lui Epstein nu va coopera fără garanții legale clare, cerând, practic, graţierea.

Mai mult, apărarea susține că Ghislaine Maxwell ar deține informații sensibile despre cercul de relații și influență al lui Jeffrey Epstein, cu potențial impact public și politic major. În acest sens, echipa juridică a afirmat că datele pe care le are „îl pot disculpa pe preşedintele Donald Trump în scandalul creat în jurul legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein”.

Demersurile pentru obținerea imunității nu sunt noi. În luna iulie, comisia Congresului a respins solicitarea de a-i acorda protecție juridică în schimbul unei mărturii complete.

Ghislaine Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, după ce a fost condamnată pentru mai multe capete de acuzare privind trafic sexual și conspirație în scopul recrutării și abuzării de minore, în colaborare cu Jeffrey Epstein.

În acest moment, opțiunile de eliberare înainte de termen sunt limitate. Pe lângă o eventuală decizie favorabilă a instanței de apel, o altă cale ar fi o grațiere prezidențială. În acest context, declarațiile avocaților, care sugerează că Ghislaine Maxwell ar putea furniza informații cu impact politic, sunt interpretate de unii analiști drept o tentativă de negociere indirectă.

Citește și: Conspirații pe rețelele de socializare după ce s-a aflat că Epstein a comandat 1.250 de litri de acid sulfuric

Cine este Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell provine dintr-o familie cunoscută la nivel internațional, fiind fiica magnatului media Robert Maxwell, fost proprietar al editurii Pergamon Press. Născută în 1961, în Franța, la Maisons-Laffitte, ea a crescut în Marea Britanie, la Oxford, într-o reședință impunătoare a familiei, și a avut acces la cercuri de elită încă din tinerețe.

Relația cu tatăl său a fost descrisă de apropiați drept foarte strânsă, dar și dominantă. A lucrat în structuri controlate de Robert Maxwell, inclusiv la clubul de fotbal Oxford și la publicația The European. Vizibilitatea ei în cercurile mondene internaționale a crescut în anii ’80, odată cu evenimentele organizate de tatăl său, inclusiv petrecerile de pe iahtul Lady Ghislaine.

Moartea lui Robert Maxwell, în condiții controversate, și scandalul ulterior privind fraude financiare majore au marcat începutul unei noi etape.

După moartea tatălui său, a plecat în America, unde și-a reconstruit rețeaua socială și profesională, chiar în mijlocul scandalului în care se descoperise că Robert Maxwell îşi însuşise fraudulos fondul de pensii al companiei Mirror Group Newspapers.

Stabilită la New York, a lucrat în imobiliare și a pătruns rapid în cercurile mondene ale orașului. În această perioadă l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein, deşi există surse care afirmă că că se ştiau chiar de mai mult timp şi că cel care le făcuse cunoştinţă era chiar tatăl său, Robert Maxwell.

Din anii ’90, relația dintre Ghislaine Maxwell şi Jeffrey Epstein a devenit una constantă și apropiată. Mai mulți martori și foști angajați au declarat ulterior că Maxwell avea un rol central în organizarea vieții și activităților lui Epstein, gestionând programul, personalul și contactele.

Potrivit mai multor persoane din cercul lor apropiat, relația dintre Ghislaine Maxwell și Jeffrey Epstein ar fi fost, pentru o perioadă de câțiva ani, una de cuplu, după care legătura s-ar fi transformat într-un parteneriat strâns de colaborare. Chiar dacă relația sentimentală s-ar fi încheiat, cei doi ar fi continuat să lucreze împreună și să fie asociați în mod constant în activitățile și cercurile sociale pe care le frecventau.

Declarațiile mai multor foști angajați ai lui Epstein, consemnate în depozițiile din primul proces major intentat împotriva acestuia în perioada 2008–2009, conturează un rol central al lui Maxwell în viața și organizarea internă a rețelei.

Martorii au susținut că Epstein o prezenta drept partenera lui principală, într-un context în care acesta ar fi avut simultan numeroase relații cu tinere recrutate constant în anturajul său.

Potrivit acelorași mărturii, Ghislaine Maxwell ar fi avut autoritate deplină în reședințele lui Epstein, coordonând programul zilnic al acestuia, gestionând personalul, luând decizii privind angajările și concedierile și supervizând activitatea staff-ului.

Tot în aceste depoziții apar acuzații potrivit cărora Maxwell ar fi avut un rol direct în identificarea și aducerea de fete minore în cercul lui Epstein.

 După desecretizarea treptată a unor documente din dosarele judiciare, numărul vocilor care susțin că ea nu s-ar fi limitat la un rol organizatoric a crescut, existând afirmații potrivit cărora ar fi participat activ la abuzuri asupra minorilor.

SUA

