Video Reacția lui Tomac după ce PNL a decis să nu susțină un executiv condus de acesta: „Nu avem nevoie de lecții de la nimeni”

Premierul desemnat Eugen Tomac a reacționat, joi, după ce Partidul Național Liberal a hotărât, în unanimitate, că nu va susține un Executiv condus de acesta.

„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine! Dar renunțați la demagogie! Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine”, a transmis Eugen Tomac într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat, totodată, că „România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere”, adăugând că „Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România”.

„Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară”, a mai afirmat Tomac.

Reacția vine în contextul în care conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit joi, 11 iunie, de la ora 10:00, într-o ședință a Biroului Politic Național, pentru a decide dacă va sprijini sau nu Guvernul propus de Eugen Tomac. Decizia a fost una unanimă: PNL nu va susține învestirea Executivului propus de premierul desemnat.

În urma ședinței, liderul PNL, Ilie Bolojan, a explicat că un astfel de executiv ar fi vulnerabil în fața inițiativelor parlamentare cu impact bugetar negativ, susținute politic pentru câștig electoral, dar fără asumarea responsabilității. În opinia sa, acest context ar putea duce la creșterea cheltuielilor și la dificultăți în respectarea angajamentelor privind reducerea deficitului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.