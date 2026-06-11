search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Generalul Sîrskîi pregătește armata viitorului: vrea rachete capabile să lovească ținte aflate la 2.000 de kilometri

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a aprobat noul plan de dezvoltare a Forțelor de Rachete și Artilerie până în anul 2030, document care prevede modernizarea profundă a armatei și extinderea capacităților de lovire la mare distanță. Strategia vine în contextul în care Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii militare și industriale ruse și urmărește reducerea dependenței de armamentul sovietic și de muniția furnizată de aliați.

Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene/FOTO:Profimedia
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene/FOTO:Profimedia

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat lansarea unui amplu proces de reformă militară, care vizează atât condițiile de serviciu ale militarilor, cât și consolidarea capacităților de luptă ale armatei.

Potrivit generalului Sîrskîi, artileria ucraineană continuă să se confrunte cu o serie de probleme majore, inclusiv dependența de muniția provenită din străinătate, dificultățile logistice generate de utilizarea simultană a mai multor tipuri de sisteme de armament, raza limitată de acțiune a unor echipamente și lipsa unor mijloace suficiente de recunoaștere pentru identificarea țintelor.

Ucraina renunță treptat la armamentul sovietic

Noua strategie prevede înlocuirea graduală a sistemelor de artilerie de calibru sovietic cu echipamente produse în Ucraina, păstrând în același timp unele dintre cele mai performante sisteme occidentale aflate deja în serviciu.

Conducerea militară de la Kiev consideră că experiența acumulată în cei peste trei ani de război a demonstrat necesitatea unei industrii de apărare capabile să susțină independent nevoile armatei.

„În timp ce ducem un război dificil astăzi, trebuie să construim simultan armata viitorului”, a declarat Sîrskîi.

Rachete de croazieră și balistice cu rază de 2.000 de kilometri

Unul dintre cele mai ambițioase obiective ale programului este dezvoltarea și producția în serie a unor rachete de croazieră și balistice capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2.000 de kilometri.

Potrivit comandantului ucrainean, armata trebuie să fie capabilă să lovească obiective aflate la toate nivelurile dispozitivului militar rus – de la zonele de front până la infrastructura strategică aflată în adâncul teritoriului Federației Ruse.

Kievul urmărește astfel crearea unui „sistem echilibrat de lovire”, care să permită menținerea presiunii asupra adversarului și să reducă avantajul numeric al armatei ruse.

Recunoașterea țintelor devine o prioritate

Un alt element central al reformei îl reprezintă dezvoltarea unui sistem modern de recunoaștere pentru artilerie.

Potrivit lui Sîrskîi, războiul modern a demonstrat că eficiența focului de artilerie depinde direct de viteza cu care informațiile sunt colectate, analizate și transmise către unitățile de luptă.

În acest context, Ucraina investește masiv în drone de recunoaștere, senzori și sisteme digitale de coordonare a focului.

Atacurile în adâncul Rusiei se intensifică

De la începutul anului 2026, Ucraina și-a extins considerabil campania de lovituri la distanță medie și lungă, vizând baze militare, instalații industriale și obiective energetice aflate mult în spatele frontului.

Majoritatea acestor operațiuni sunt realizate cu drone și rachete dezvoltate de industria ucraineană.

În paralel cu intensificarea atacurilor asupra teritoriului rus și a obiectivelor militare din regiunile ocupate, armata ucraineană a reușit să obțină și câștiguri teritoriale.

Potrivit datelor prezentate de Sîrskîi, în luna mai forțele ucrainene au recucerit aproape 100 de kilometri pătrați mai mult decât au pierdut, iar de la începutul anului suprafața totală recuperată depășește 600 de kilometri pătrați.

Noua strategie militară sugerează că Kievul nu se limitează la gestionarea conflictului actual, ci încearcă să construiască o forță armată modernă, adaptată războaielor tehnologice ale următoarelor decenii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026
fanatik.ro
image
Elon Musk va fi primul trilionar al planetei, dupa listarea istorica a SpaceX
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
digisport.ro
image
Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ținuta purtată de artistă a făcut furori
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
observatornews.ro
image
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Ce salarii ar putea avea preoții din ianuarie 2027. Motivul pentru care oamenii Bisericii sunt plătiți din bugetul statului
playtech.ro
image
Simona Halep și-a dezvăluit cel mai mare vis. A radiat de fericire când a spus totul
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Internetul a ”explodat”, după apariția Shakirei la deschiderea Cupei Mondiale: ”Nu e ea nici în glumă” / ”Chiar ne prefacem?”
digisport.ro
image
Ce răspuns a primit un român deranjat de gălăgia făcută un vecin: „A fost halucinant”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Rusia face baze militare la granița cu NATO. Mari îngrijorări în Europa
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
click.ro
image
Vica Blochina, apariție spectaculoasă în Mykonos. Vedeta și-a etalat silueta în costum de baie la 50 de ani
click.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Promulgarea Constituției de la 1948 în Țara Românească. Litografie de epocă (© Wikimedia Commons)
De ce sărbătorim „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” la 11 iunie?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!