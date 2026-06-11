Generalul Sîrskîi pregătește armata viitorului: vrea rachete capabile să lovească ținte aflate la 2.000 de kilometri

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a aprobat noul plan de dezvoltare a Forțelor de Rachete și Artilerie până în anul 2030, document care prevede modernizarea profundă a armatei și extinderea capacităților de lovire la mare distanță. Strategia vine în contextul în care Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii militare și industriale ruse și urmărește reducerea dependenței de armamentul sovietic și de muniția furnizată de aliați.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat lansarea unui amplu proces de reformă militară, care vizează atât condițiile de serviciu ale militarilor, cât și consolidarea capacităților de luptă ale armatei.

Potrivit generalului Sîrskîi, artileria ucraineană continuă să se confrunte cu o serie de probleme majore, inclusiv dependența de muniția provenită din străinătate, dificultățile logistice generate de utilizarea simultană a mai multor tipuri de sisteme de armament, raza limitată de acțiune a unor echipamente și lipsa unor mijloace suficiente de recunoaștere pentru identificarea țintelor.

Ucraina renunță treptat la armamentul sovietic

Noua strategie prevede înlocuirea graduală a sistemelor de artilerie de calibru sovietic cu echipamente produse în Ucraina, păstrând în același timp unele dintre cele mai performante sisteme occidentale aflate deja în serviciu.

Conducerea militară de la Kiev consideră că experiența acumulată în cei peste trei ani de război a demonstrat necesitatea unei industrii de apărare capabile să susțină independent nevoile armatei.

„În timp ce ducem un război dificil astăzi, trebuie să construim simultan armata viitorului”, a declarat Sîrskîi.

Rachete de croazieră și balistice cu rază de 2.000 de kilometri

Unul dintre cele mai ambițioase obiective ale programului este dezvoltarea și producția în serie a unor rachete de croazieră și balistice capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2.000 de kilometri.

Potrivit comandantului ucrainean, armata trebuie să fie capabilă să lovească obiective aflate la toate nivelurile dispozitivului militar rus – de la zonele de front până la infrastructura strategică aflată în adâncul teritoriului Federației Ruse.

Kievul urmărește astfel crearea unui „sistem echilibrat de lovire”, care să permită menținerea presiunii asupra adversarului și să reducă avantajul numeric al armatei ruse.

Recunoașterea țintelor devine o prioritate

Un alt element central al reformei îl reprezintă dezvoltarea unui sistem modern de recunoaștere pentru artilerie.

Potrivit lui Sîrskîi, războiul modern a demonstrat că eficiența focului de artilerie depinde direct de viteza cu care informațiile sunt colectate, analizate și transmise către unitățile de luptă.

În acest context, Ucraina investește masiv în drone de recunoaștere, senzori și sisteme digitale de coordonare a focului.

Atacurile în adâncul Rusiei se intensifică

De la începutul anului 2026, Ucraina și-a extins considerabil campania de lovituri la distanță medie și lungă, vizând baze militare, instalații industriale și obiective energetice aflate mult în spatele frontului.

Majoritatea acestor operațiuni sunt realizate cu drone și rachete dezvoltate de industria ucraineană.

În paralel cu intensificarea atacurilor asupra teritoriului rus și a obiectivelor militare din regiunile ocupate, armata ucraineană a reușit să obțină și câștiguri teritoriale.

Potrivit datelor prezentate de Sîrskîi, în luna mai forțele ucrainene au recucerit aproape 100 de kilometri pătrați mai mult decât au pierdut, iar de la începutul anului suprafața totală recuperată depășește 600 de kilometri pătrați.

Noua strategie militară sugerează că Kievul nu se limitează la gestionarea conflictului actual, ci încearcă să construiască o forță armată modernă, adaptată războaielor tehnologice ale următoarelor decenii.