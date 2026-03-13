Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Infractorul sexual Jeffrey Epstein, fostul prinţ Andrew și ex-ministrul Peter Mandelson, într-o fotografie difuzată public în premieră

O fotografie cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, aşezat la masă alături de fostul prinţ Andrew şi Peter Mandelson, figură istorică a Partidului Laburist britanic, a fost difuzată vineri pentru prima oară de televiziune britanică ITV News şi alte media, între care AFP.

Fotografia în care cei trei apar împreună face parte din documente publicate de Ministerul american al Justiţiei, notează agenția de presă, citată de Agerpres.

Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, şi Peter Medelson sunt în centrul părţii britanice a dosarului Epstein din cauza legăturilor lor cu finanţistul american, decedat în închisoare în 2019.

Fotografia îi înfățișează pe Andrew şi Peter Mandelson, ambii în halate de baie, afară, în jurul unei mese de lemn, alături de Jeffrey Epstein, care poartă un tricou negru şi pantaloni de culoare deschisă.

Potrivit ITV, imaginea este făcută în Martha's Vineyard din Massachusetts, în estul Statelor Unite. Nu este datată, dar, conform acestui post de televiziune, ea ar putea fi realizată în 1999 sau în 2000.

Imaginea este unul dintre milioanele de documente publicate pe 30 ianuarie de Ministerului Justiţiei al SUA.

Un scandal de proporții

De atunci, numeroşi lideri şi alte personalităţi din întreaga lume au fost implicate în scandalul legat de dezvăluirea legăturilor lor din trecut cu Jeffrey Epstein, ceea ce a dus la anchete penale, arestări şi demisii, în special în Europa.

Fostul prunț Andrew şi Peter Mandelson au fost amândoi arestaţi şi reţinuţi în februarie în Regatul Unit, fiind bănuiţi că i-au transmis informaţii economice sensibile lui Jeffrey Epstein.

Mandelson, ex-ministru şi comisar european, a fost ambasador la Washington de la sfârşitul anului 2024 până când a fost rechemat în septembrie 2025.

El este suspectat de încălcarea îndatoririlor sale în exercitarea funcţiilor publice în perioada în care a fost ministru în guvernul lui Gordon Brown, între 2008 şi 2010.

Andrew Mountbatten-Windsor, numele oficial al fostului prinţ care şi-a pierdut între timp titlurile regale, este bănuit că, în perioada în care a fost trimis special al Regatului Unit pentru comerţ (2001-2011), i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informaţii legate de funcţiile sale.

De asemenea, el a fost acuzat de Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Epstein, care a afirmat că a fost constrânsă să întreţină relaţii sexuale cu fostul prinţ începând din 2001, de trei ori, în special când ea avea 17 ani. Aceasta s-a sinucis în 2025. Andrew neagă orice comportament reprobabil.

