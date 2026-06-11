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Decizia care stârnește furie în Anglia înaintea Cupei Mondiale. Autoritățile locale cer fanilor să nu arboreze steaguri engleze pentru a nu „intimida imigranții”

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Consiliile locale îi avertizează pe fanii Angliei să nu agațe steaguri cu St George pe proprietăți publice, în timpul Cupei Mondiale, în încercarea de a „menține o atmosferă comunitară primitoare”.

Autoritățile locale interzic steagurile pe spațiul public în timpul Cupei Mondiale FOTO Wikimedia
Autoritățile locale interzic steagurile pe spațiul public în timpul Cupei Mondiale FOTO Wikimedia

Bristol, South Gloucestershire, Wiltshire și Shropshire se numără printre autoritățile locale care le cer locuitorilor să nu fixeze steaguri pe stâlpi de iluminat sau semne rutiere fără aprobare. Însă liderul Reform UK, Nigel Farage, a declarat astăzi că oricine arborează un steag al Angliei în afara propriei locuințe este „acum considerat ca intimidând migranții, conform clasei politice”, potrivit Daily Mail.

Totul vine după ce ofițerilor de imigrație li s-a spus că purtarea insignelor cu steagul Angliei în timpul Cupei Mondiale ar putea intimida imigranții deținuți.

Mesajele apar înaintea Cupei Mondiale, Anglia urmând să își înceapă campania împotriva Croației, la Dallas, pe 17 iunie, la ora 21:00 (ora Marii Britanii), apoi să joace cu Ghana la Boston pe 23 iunie, tot la 21:00, și cu Panama în New Jersey pe 27 iunie, la 22:00.

În unele zone din Anglia au început deja să apară steaguri – inclusiv pe celebrul Kirby Estate din Bermondsey, sud-estul Londrei, cunoscut ca „cea mai patriotică zonă rezidențială” din țară.

Situația vine după ce campania „Operation Raise the Colours” a devenit un subiect tensionat vara trecută, când activiștii patrioți au arborat steaguri pe stâlpi și le-au pictat pe sensuri giratorii, în timp ce criticii au susținut că acest lucru ar putea fi jignitor pentru imigranți.

Acum, liderul Consiliului Local Bristol, Tony Dyer, le-a transmis locuitorilor că nu au voie să „arboreze steaguri pe stâlpi de iluminat, balustrade sau orice proprietate publică”, invocând „motive de siguranță”.

El i-a încurajat pe cei care observă steaguri pe domeniul public să le raporteze, adăugând că autoritățile „deja îndepărtează cu prioritate steagurile din zone sensibile și vor revizui strategia de eliminare a altor steaguri de pe proprietățile noastre”.

Consiliul Shropshire a anunțat luna trecută că ia în calcul sancționarea celor care atașează „steaguri neautorizate” pe stâlpi de iluminat și recuperarea costurilor de îndepărtare.

Un consilier a declarat că îndepărtarea steagurilor nu este un serviciu obișnuit și implică costuri suplimentare, iar autoritatea intenționează să le elimine în întreg județul.

El a precizat că arborarea drapelului Uniunii nu este o infracțiune de ură, dar că atașarea neautorizată de obiecte pe infrastructura publică nu este acceptată din motive de siguranță și costuri.

Steagul St George Cross FOTO gov.uk
Steagul St George Cross FOTO gov.uk

În paralel, ofițerilor din centrele de detenție pentru imigranți li s-a transmis că purtarea insignelor cu steagul Angliei în timpul Cupei Mondiale ar putea fi percepută ca intimidare.

Personalul din centrele de detenție a fost avertizat să nu afișeze astfel de simboluri într-un raport al Independent Monitoring Board (IMB), din cauza riscului de a afecta „standardele profesionale”.

Incidentul face parte dintr-un context mai larg privind condițiile din centrele de detenție, inclusiv utilizarea cătușelor, forța excesivă și perioadele lungi de detenție înaintea deportării.

Nigel Farage a reacționat pe Facebook, afirmând că purtarea unei insigne sau afișarea unui steag al Angliei este considerată de „clasa politică” drept un act de intimidare. El a criticat raportul, spunând că susținerea țării nu ar trebui interpretată ca intimidare și că Marea Britanie ar trebui să fie motiv de mândrie.

Premierul Sir Keir Starmer a susținut anul trecut dreptul publicului de a afișa steaguri ale Angliei. Purtătorul său de cuvânt a declarat atunci că premierul este mândru de identitatea britanică și de patriotism, inclusiv de afișarea steagurilor în jurul Downing Street în timpul meciurilor naționale.

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