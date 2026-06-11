Dat de gol de RO-Alert: elev eliminat de la BAC, după ce telefonul i-a sunat în timpul probei

Un elev din Valea Jiului a fost dat afară din examenul de Bacalaureat, joi, după ce telefonul pe care îl avea la el a primit o avertizare RO-Alert de furtună.

Elevul se afla în sala în care era susținută proba de evaluare a competenţelor într-o limbă străină de circulaţie internaţională când telefonul lui a început să sune în urma unei avertizări RO-Alert.

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului”, a declarat inspectorul şcolar general prof. dr. Maria Ştefănie pentru Agerpres.

Ea a menţionat că în liceele din judeţul Hunedoara au fost făcute mai multe simulări ale examenului de Bacalaureat, în care au fost prezentate regulile care trebuie respectate în sesiune, inclusiv faptul că elevii nu au voie cu telefoanele în sală.

„Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat”, a subliniat Maria Ştefănie.

Candidaţii care susţin proba de evaluare a competenţelor nu primesc note, ci doar calificative. Cei care nu se prezintă la acest examen nu mai pot să participe la probele scrise.

La actuala sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 2.347 de absolvenţi de liceu din judeţul Hunedoara, din care 2.010 din promoţia curentă şi 337 din promoţii anterioare.