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„Oceanul Trump” sau „Oceanul Americilor”. Propunerea lui Donald Trump pentru Pacific și Atlantic

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După ce a redenumit lacul Ontario în „Lacul Americii”, printr-un ordin executiv emis în august, și Golful Mexic în „Golful Americii”, prin aceeași procedură, în ianuarie 2025, Donald Trump a sugerat că următoarele ar putea fi Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic, ale căror denumiri ar putea fi schimbate.

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Donald Trump a sugerat redenumirea oceanelor Pacific și Atlantic Foto: AFP

„Avem golful. Avem un lac frumos”, a declarat Trump la un miting organizat în Clarksville, Tennessee. „Acum, cineva a spus că avem nevoie de un râu. […] Avem nevoie de un râu. Avem nevoie de un ocean”.

Trump a spus că ar putea schimba denumirea fie a Oceanului Atlantic, fie a Oceanului Pacific și a lăsat să se înțeleagă, în glumă, că noul nume ar putea fi ales în onoarea sa, notează The Washington Post.

„Să-i spunem «Oceanul Trump» sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a afirmat Trump, stârnind râsete și aplauze în rândul participanților. „Înainte să plec din funcție, cred că ar trebui să avem un ocean. Și avem nevoie de un râu mare”.

Anul trecut, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii, decizie care a provocat tensiuni diplomatice cu Mexicul, un conflict cu agenția de presă Associated Press, după ce aceasta a refuzat să folosească noua denumire, precum și alte controverse.

În august, Trump a redenumit și lacul Ontario, situat între statul New York și Canada, în Lacul Americii. Decizia a venit pe fondul unui conflict cu liderii canadieni privind comerțul și taxele vamale.

Președintele poate folosi autoritatea executivă pentru a schimba denumirile unor întinderi de apă și ale altor elemente geografice. Companiile private care oferă servicii de hărți online au acceptat, în general, noile denumiri propuse de Trump.

În discursul susținut sâmbătă, Trump a declarat că nu intenționează să schimbe numele râului Hudson, care traversează statul său natal, New York, și care poartă numele exploratorului Henry Hudson.

„A făcut o treabă bună punând la punct chestia asta cu mult timp în urmă”, a spus Trump.

Președintele a afirmat, de asemenea, că nu va schimba numele fluviului Mississippi, care contribuie la delimitarea graniței vestice a statului Tennessee. El a adăugat că are o afinitate deosebită pentru acest stat datorită rezultatelor obținute în alegeri.

„Iubesc Mississippi. Am câștigat acel stat la o diferență foarte mare”, a declarat Trump.

Luna trecută, Trump a sugerat și redenumirea statului New Mexico în „New America” („Noua Americă”). O astfel de schimbare ar necesita, cel mai probabil, demersuri la nivelul statului și al Congresului, iar săptămâna trecută președintele a afirmat că decizia le va aparține locuitorilor din New Mexico.

„Nu voi insista asupra acestui lucru, dar multor oameni le place foarte mult ideea”, a spus Trump într-un videoclip publicat pentru a susține un candidat republican la alegerile pentru Congres în acest stat.

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