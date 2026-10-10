 Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. A lansat un avertisment către Norvegia: „Nu vom uita” | adevarul.ro
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Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. A lansat un avertisment către Norvegia: „Nu vom uita”

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Donald Trump a criticat dur Comitetul Nobel după ce Premiul pentru Pace din 2026 a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay. Președintele american a susținut că distincția ar fi trebuit să ajungă la Statele Unite, reprezentate de el, și a avertizat Norvegia că decizia nu va fi uitată.

Donald Trump a criticat dur Comitetul Nobel după ce Premiul pentru Pace din 2026.
Donald Trump a criticat dur Comitetul Nobel după ce Premiul pentru Pace din 2026. Foto: X

Trump a făcut declarațiile vineri, în timpul unui miting organizat la Syracuse, în statul New York, unde participase pentru a susține alți candidați republicani. O parte importantă a discursului său a fost dedicată nemulțumirii față de rezultatul acordării premiului, în locul mesajelor de campanie, notează The Guardian. 

„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Aceasta este o pată de neșters pentru țara Norvegiei și pentru cei care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a declarat liderul de la Casa Albă.

El a continuat atacul la adresa celor care decid câștigătorul, acuzându-i că au compromis reputația distincției.

„Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat definitiv de o mână de ideologi radicali, care sunt împotriva democrației și, de fapt, dușmani ai civilizației”, a spus Trump, înainte de a adăuga: „Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”.

Trump susține că va încheia războaiele din Iran și Ucraina

În discursul său, președintele american a enumerat mai multe conflicte despre care afirmă că au fost încheiate cu ajutorul său. Unele dintre exemplele invocate au fost contestate, iar în cazul altor conflicte nu există o soluționare definitivă.

Trump a susținut că urmează să încheie rapid războaiele din Iran și Ucraina, afirmând că este pe cale să obțină victoria sau să ajungă la un acord în ambele situații.

În ceea ce privește Iranul, liderul american a folosit un ton amenințător: „Vă spun un lucru: în privința Iranului, totul se va termina foarte repede, într-un fel sau altul: fie ne dau tot ce vrem, fie nu vor mai exista”.

Trump a afirmat, de asemenea, că ar fi împiedicat Iranul să obțină o armă nucleară și că ar fi salvat mai multe vieți decât oricine altcineva din istorie.

Afirmațiile sale despre programul nuclear iranian trebuie însă privite în contextul evaluărilor serviciilor de informații americane. Un raport neclasificat prezentat Congresului în 2025 arăta că Iranul își suspendase încă din 2003 programul de dezvoltare a armelor nucleare.

Cine este Navi Pillay, laureata Premiului Nobel pentru Pace

Trump a criticat și alegerea câștigătoarei din acest an, despre care a spus că este o persoană necunoscută publicului american.

„În ciuda tuturor acestor realizări extraordinare, premiul Nobel a fost acordat astăzi unei persoane liberale care lucrează la Națiunile Unite și despre care nimeni nu a auzit vreodată”, a afirmat președintele american.

Navi Pillay, în vârstă de 85 de ani, este o juristă sud-africană care a ocupat funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și a fost judecătoare în structuri internaționale de justiție. Comitetul Nobel a recompensat-o pentru activitatea sa în sprijinul dreptului internațional și al responsabilizării pentru crime de război.

De-a lungul carierei, Pillay a fost implicată în anchete internaționale privind încălcări grave ale drepturilor omului. Ea a condus și comisia de anchetă a ONU care a concluzionat, într-un raport publicat în 2025, că Israelul a comis genocid în Gaza. Israelul a respins concluziile raportului.

Acordarea premiului vine într-un context în care instituțiile internaționale de justiție și activitatea lor au devenit subiecte de dispută politică, inclusiv în relația cu administrația americană.

Nemulțumirea lui Trump față de neacordarea Premiului Nobel pentru Pace nu este nouă. Președintele a revendicat în repetate rânduri merite în soluționarea unor conflicte internaționale și a susținut că activitatea sa diplomatică ar justifica obținerea distincției.

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