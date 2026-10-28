 O eroare de GPS a dus la salvarea a 14 oameni. Un șofer a ajuns din greșeală la o casă în flăcări | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O eroare de GPS a dus la salvarea a 14 oameni. Un șofer a ajuns din greșeală la o casă în flăcări

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un șofer din statul american Georgia a ajuns întâmplător în fața unei case cuprinse de flăcări, după ce GPS-ul l-a îndrumat pe un traseu pe care nu îl mai folosise niciodată. Bărbatul a intrat în locuință și a ajutat la evacuarea unei familii de 14 persoane, înainte ca incendiul să distrugă complet casa, relatează NBC News.

A ajuns la timp pentru a salva 14 oameni dintr-o casă în flăcări
A ajuns la timp pentru a salva 14 oameni dintr-o casă în flăcări Foto: WRCB / Local 3 News

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 17 octombrie, în apropierea localității Lyerly, din nord-vestul statului Georgia. James și Larita Burke, cei 11 copii adoptați ai lor și un nepot au reușit să iasă în siguranță din locuință, cu ajutorul lui Casey Sparks, în vârstă de 37 de ani.

Casey Sparks se întorcea acasă, în Concord, Alabama, după ce participase la un meci de softball în Dalton, Georgia. Deși își cunoștea traseul obișnuit, aplicația de navigație îi indica în mod repetat să urmeze Georgia Route 114, un drum pe care nu îl folosise la dus.

Bărbatul a încercat de mai multe ori să refacă traseul, însă GPS-ul continua să îl îndrume în aceeași direcție.

„Am refăcut traseul de două sau trei ori și îmi spunea în continuare să merg pe acolo. Așa că mi-am zis: «Bine, presupun că mergem pe drumul acesta»”, a povestit Sparks pentru NBC News.

La scurt timp, în apropiere de Lyerly, acesta a observat o lumină puternică pe cer. De la distanță, incendiul părea un foc de tabără, însă, pe măsură ce s-a apropiat, și-a dat seama că ardea o locuință.

Când a ajuns la fața locului, Sparks a văzut un adolescent care încerca fără succes să stingă focul cu un furtun de grădină. Flăcările cuprinseseră deja partea din față a casei, iar bărbatul a înțeles că incendiul era prea puternic pentru a mai putea fi controlat în acest mod.

Înainte să intre în locuință, i-a cerut fiului său de 13 ani să sune la numărul de urgență 911. Apoi a pătruns în casă, strigându-le celor aflați în interior să iasă imediat.

„A intrat, a deschis ușa și a început să strige: «Ieșiți afară, casa arde!», ajutându-i să iasă din locuință”, a declarat Tim Deberry, șeful pompierilor din Lyerly.

Sparks a povestit că a observat o fetiță aflată într-un pat de spital și a luat-o în brațe pentru a o scoate din clădire. Când a încercat să iasă pe aceeași ușă pe care intrase, a descoperit că zona era deja cuprinsă de flăcări. A găsit o altă ieșire și a predat copilul unui vecin, apoi s-a întors în casă pentru a-i ajuta pe ceilalți membri ai familiei.

Pompierii au fost alertați la ora 23:58, pe 17 octombrie. Când au ajuns la adresa de pe Rowlls Road, locuința era deja cuprinsă de flăcări.

Potrivit lui Tim Deberry, intervenția lui Casey Sparks a fost esențială pentru salvarea celor aflați în casă. Șeful pompierilor a estimat că, dacă membrii familiei ar mai fi rămas în interior aproximativ cinci minute, incendiul s-ar fi putut solda cu victime.

Toate cele 14 persoane au reușit să iasă în siguranță înainte ca focul să distrugă locuința.

James Burke, în vârstă de 58 de ani, a povestit pentru postul local WRCB că adormise în fotoliu în acea noapte, în timp ce ceilalți membri ai familiei se aflau în paturi. S-a trezit când un necunoscut a început să strige în sufragerie că locuința arde și că trebuie să iasă imediat.

Burke spune că este recunoscător pentru intervenția lui Sparks, dar și pentru faptul că GPS-ul l-a îndrumat pe un drum neobișnuit.

Casey Sparks a spus că, în timpul intervenției, nu s-a gândit la pericolul la care se expunea. A încercat să rămână concentrat și să îi scoată cât mai repede pe oameni din casă.

„Suntem din sud, omule, și ne ajutăm unii pe alții. Ne ajutăm vecinii. Sper că cineva ar face același lucru și pentru mine”, a declarat el. 

După ce pericolul a trecut, bărbatul a privit cu alți ochi experiența frustrantă cu aplicația de navigație. Ceea ce i se păruse o greșeală de traseu s-a transformat într-o întâmplare care a schimbat soarta unei familii întregi.

„Acum îmi dau seama. Atunci nu am făcut legătura între lucruri”, a spus Sparks, explicând că se gândea doar la drumul de aproximativ trei ore pe care îl mai avea de parcurs.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Două vagoane s-au răsturnat. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
gandul.ro
image
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
mediafax.ro
image
Lovitură pentru Rapid! Unul dintre căpitanii lui Daniel Pancu, dorit în Turcia
fanatik.ro
image
Ce arată înregistrările despre accidentul din Spania: controlorii știau că trenul Iryo era blocat, dar nu au avertizat mecanicul AVE
libertatea.ro
image
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€
digisport.ro
image
Dormi cu șosete în picioare? Ce spun medicii despre acest obicei
click.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Plafon dublat la 140.000 de euro pentru Noua Casă. Cât ar putea da tinerii din salariu pe rată
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
cancan.ro
image
Noua șefă de la Casa de Pensii: 12.000 lei salariu net. A fost membră în 3 Consilii de Administrație
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Calculele calificării Craiovei după victoria lui Dinamo: „Va reuși Coelho cu rezervele ce n-a reușit Reghecampf cu titularii?”
fanatik.ro
image
De la ce distanță te poate surprinde radarul Poliției Rutiere. Ce trebuie să știe șoferii despre noile dispozitive
ziare.com
image
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
digisport.ro
image
Tragedie în Sibiu! Doi copii de 2 și 4 ani au murit intoxicați
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Mari probleme la calcularea pensiilor. Casele de Pensii din țară vin cu vești proaste pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori
click.ro
image
Un turist britanic a vizitat România timp de 5 zile și a spus ce l-a impresionat. Ce l-a deranjat însă în Centrul Vechi din București
click.ro
image
Maria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”
click.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Regele Haakon Regina Mette Marit profimedia 1130637440 jpg
Cât mai rezistă Mette-Marit, aflată parcă sub un blestem. JALE la Palatul norvegian, o nouă dramă o copleșește pe fragila abia instalată regină
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
image
7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori

OK! Magazine

image
Schema de metresă versată cu care această aristocrată și-a ținut regele fermecat până la moarte! Rețeta ei era unică