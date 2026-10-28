O eroare de GPS a dus la salvarea a 14 oameni. Un șofer a ajuns din greșeală la o casă în flăcări

Un șofer din statul american Georgia a ajuns întâmplător în fața unei case cuprinse de flăcări, după ce GPS-ul l-a îndrumat pe un traseu pe care nu îl mai folosise niciodată. Bărbatul a intrat în locuință și a ajutat la evacuarea unei familii de 14 persoane, înainte ca incendiul să distrugă complet casa, relatează NBC News.

A ajuns la timp pentru a salva 14 oameni dintr-o casă în flăcări Foto: WRCB / Local 3 News

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 17 octombrie, în apropierea localității Lyerly, din nord-vestul statului Georgia. James și Larita Burke, cei 11 copii adoptați ai lor și un nepot au reușit să iasă în siguranță din locuință, cu ajutorul lui Casey Sparks, în vârstă de 37 de ani.

Casey Sparks se întorcea acasă, în Concord, Alabama, după ce participase la un meci de softball în Dalton, Georgia. Deși își cunoștea traseul obișnuit, aplicația de navigație îi indica în mod repetat să urmeze Georgia Route 114, un drum pe care nu îl folosise la dus.

Bărbatul a încercat de mai multe ori să refacă traseul, însă GPS-ul continua să îl îndrume în aceeași direcție.

„Am refăcut traseul de două sau trei ori și îmi spunea în continuare să merg pe acolo. Așa că mi-am zis: «Bine, presupun că mergem pe drumul acesta»”, a povestit Sparks pentru NBC News.

La scurt timp, în apropiere de Lyerly, acesta a observat o lumină puternică pe cer. De la distanță, incendiul părea un foc de tabără, însă, pe măsură ce s-a apropiat, și-a dat seama că ardea o locuință.

Când a ajuns la fața locului, Sparks a văzut un adolescent care încerca fără succes să stingă focul cu un furtun de grădină. Flăcările cuprinseseră deja partea din față a casei, iar bărbatul a înțeles că incendiul era prea puternic pentru a mai putea fi controlat în acest mod.

Înainte să intre în locuință, i-a cerut fiului său de 13 ani să sune la numărul de urgență 911. Apoi a pătruns în casă, strigându-le celor aflați în interior să iasă imediat.

„A intrat, a deschis ușa și a început să strige: «Ieșiți afară, casa arde!», ajutându-i să iasă din locuință”, a declarat Tim Deberry, șeful pompierilor din Lyerly.

Sparks a povestit că a observat o fetiță aflată într-un pat de spital și a luat-o în brațe pentru a o scoate din clădire. Când a încercat să iasă pe aceeași ușă pe care intrase, a descoperit că zona era deja cuprinsă de flăcări. A găsit o altă ieșire și a predat copilul unui vecin, apoi s-a întors în casă pentru a-i ajuta pe ceilalți membri ai familiei.

Pompierii au fost alertați la ora 23:58, pe 17 octombrie. Când au ajuns la adresa de pe Rowlls Road, locuința era deja cuprinsă de flăcări.

Potrivit lui Tim Deberry, intervenția lui Casey Sparks a fost esențială pentru salvarea celor aflați în casă. Șeful pompierilor a estimat că, dacă membrii familiei ar mai fi rămas în interior aproximativ cinci minute, incendiul s-ar fi putut solda cu victime.

Toate cele 14 persoane au reușit să iasă în siguranță înainte ca focul să distrugă locuința.

James Burke, în vârstă de 58 de ani, a povestit pentru postul local WRCB că adormise în fotoliu în acea noapte, în timp ce ceilalți membri ai familiei se aflau în paturi. S-a trezit când un necunoscut a început să strige în sufragerie că locuința arde și că trebuie să iasă imediat.

Burke spune că este recunoscător pentru intervenția lui Sparks, dar și pentru faptul că GPS-ul l-a îndrumat pe un drum neobișnuit.

Casey Sparks a spus că, în timpul intervenției, nu s-a gândit la pericolul la care se expunea. A încercat să rămână concentrat și să îi scoată cât mai repede pe oameni din casă.

„Suntem din sud, omule, și ne ajutăm unii pe alții. Ne ajutăm vecinii. Sper că cineva ar face același lucru și pentru mine”, a declarat el.

După ce pericolul a trecut, bărbatul a privit cu alți ochi experiența frustrantă cu aplicația de navigație. Ceea ce i se păruse o greșeală de traseu s-a transformat într-o întâmplare care a schimbat soarta unei familii întregi.

„Acum îmi dau seama. Atunci nu am făcut legătura între lucruri”, a spus Sparks, explicând că se gândea doar la drumul de aproximativ trei ore pe care îl mai avea de parcurs.