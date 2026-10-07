 Câștiga bine, dar nu-și mai vedea familia. Motivul pentru care un român din Spania a renunțat la meseria de șofer de TIR: „Acum am timp, dar și mai puțini bani” | adevarul.ro
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Câștiga bine, dar nu-și mai vedea familia. Motivul pentru care un român din Spania a renunțat la meseria de șofer de TIR: „Acum am timp, dar și mai puțini bani”

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Un român stabilit în Spania a renunțat la meseria de șofer de TIR, deși câștiga în medie aproximativ 150 de euro pe zi. Andrei spune că veniturile nu compensau timpul petrecut pe drum și despărțirea de familie. „Acum am mai multă timp, dar și mai puțini bani”, a mărturisit românul.

Românul care a renunțat la meseria de șofer de tir
Românul care a renunțat la meseria de șofer de tir Foto: FB/Arhivă Personală

Andrei Grapinoiu a lucrat mai mulți ani ca șofer de camion. În urmă cu câteva luni, a decis să renunțe la această meserie și să se concentreze pe activitatea de creator de conținut, relatează presa spaniolă.

Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că meseria îi asigura un venit considerabil. În perioada în care era șofer de TIR, acesta câștiga aproape 150 de euro pe zi. Românul povestește că parcurgea, în medie, aproximativ 600 de kilometri pe zi și că uneori lucra pe rute internaționale.

Pentru un șofer de camion, zilele libere nu înseamnă neapărat întoarcerea acasă. Pauzele și perioadele de odihnă pot fi petrecute în parcări sau în alte locuri aflate la sute de kilometri de familie. „Cu siguranță, pentru fiecare 30 de zile dintr-o lună, stai cel mult trei sau patru zile acasă. Gândește-te dacă ai face această muncă pentru acei bani”, a explicat Andrei.

Românul spune că venitul poate părea atractiv la prima vedere, însă cei care aleg această meserie trebuie să accepte și condițiile dificile de muncă. Șoferii sunt nevoiți să fie disponibili perioade lungi, să parcurgă sute de kilometri și să petreacă zile sau chiar săptămâni departe de familie. 

Potrivit publicației citate, în Spania există, potrivit Confederației Spaniole de Transport de Marfă (CETM), un deficit de aproximativ 30.000 de șoferi profesioniști.

Sectorul se confruntă și cu o problemă legată de îmbătrânirea forței de muncă. Peste jumătate dintre șoferii profesioniști au peste 55 de ani, iar companiile întâmpină dificultăți în atragerea tinerilor.

Andrei spune că tinerii sunt atrași de meserie mai ales de veniturile pe care le poate oferi, însă situația se schimbă atunci când descoperă cât de dificil este, în realitate, să lucrezi ca șofer de camion.

„Este nevoie de mult efort pentru a fi șofer de camion, mai ales la început: să treci un examen, să petreci cinci sau șase luni pregătindu-te, să lucrezi și să studiezi în același timp. Mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta”, a spus el în podcastul „Rutas de Éxito”.

„Transportul nu este atractiv pentru tineri, cu excepția banilor. Când văd cum este cu adevărat, cât de multă muncă este de făcut și cât de periculos și greu este, mulți dau înapoi. Acum am mai mult timp, dar și mai puțini bani”, este concluzia românului după ce a renunțat la meseria de șofer de TIR.

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