Un accident rutier grav s-a produs pe DN 7, în Buftea, pe sensul de mers către Chitila. Au fost implicate un microbuz în care se aflau 16 persoane și o autobasculantă. Două persoane au murit, iar celelalte 14 sunt evaluate medical la fața locului. Conform primelor informații, toate cele 16 persoane aflate în microbuz au fost extrase din vehicul.

Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor și evaluează starea de sănătate a supraviețuitorilor.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție: 13 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru transportul victimelor multiple, 2 autospeciale de stingere și echipe ale Detașamentului Special de Salvatori.

Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. O primă ipoteză este că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța față de autobasculantă.

Traficul în zonă a fost restricționat.