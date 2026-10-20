 Accident grav pe DN 7, la Buftea: doi morți după ciocnirea unui microbuz cu 16 persoane și o autobasculantă | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Accident grav pe DN 7, la Buftea: doi morți după ciocnirea unui microbuz cu 16 persoane și o autobasculantă

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 7, în Buftea, pe sensul de mers către Chitila. Au fost implicate un microbuz în care se aflau 16 persoane și o autobasculantă. Două persoane au murit, iar celelalte 14 sunt evaluate medical la fața locului. Conform primelor informații, toate cele 16 persoane aflate în microbuz au fost extrase din vehicul.

Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor și evaluează starea de sănătate a supraviețuitorilor.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție: 13 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru transportul victimelor multiple, 2 autospeciale de stingere și echipe ale Detașamentului Special de Salvatori.

Cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. O primă ipoteză este că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța față de autobasculantă. 

Traficul în zonă a fost restricționat. 

Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor.
1/3
Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor. Foto: ISU

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică își face praf jucătorii și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu pot să accept așa ceva”
fanatik.ro
image
Accident cu doi morți la Buftea, în Ilfov. Un microbuz a fost distrus de o autobasculantă pe DN 7
libertatea.ro
image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
S-a terminat! "Cel mai carismatic cuplu s-a despărțit brusc! Totul părea să meargă ca pe roate"
digisport.ro
image
Premierul Olandei, Rob Jetten, va deveni tată pentru prima dată cu ajutorul unei mame surogat. Mesajul emoționant transmis alături de partenerul său: „Ne vedem în 2027, micuțule!”
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
observatornews.ro
image
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
cancan.ro
image
Pensionarii, păcăliți cu 112 de lei la pensie. De ce vor pierde din nou bani la indexarea de la 1 ianuarie?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Fenomen ciudat în București după cutremurul de 4,8. Ce zone ar putea avea cele mai mari probleme la un seism puternic
playtech.ro
image
Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”L-a distrus complet”. Decizia soției de a divorța ”l-a lovit ca un trăsnet” și a luat hotărârea pe loc
digisport.ro
image
Ingeniozitatea inginerilor din India. De ce a fost vopsită o porțiune de autostradă în carouri roșii și albe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Decizia momentului privind pensiile. Sunt vizați toți pensionarii
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ada Dumitru și Marco Marques și-au spus adio! Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, mărturisiri dureroase: „M-am târât pe jos prin baie”
click.ro
image
Iuliana Tudor, mândră de fiul ei! Cum se înțelege vedeta cu băiatul adolescent: „Am învățat să-i respect spațiul”
click.ro
image
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia 1143555418 jpg
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
image
Ada Dumitru și Marco Marques și-au spus adio! Fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, mărturisiri dureroase: „M-am târât pe jos prin baie”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui