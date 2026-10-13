Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață în municipiul Brăila, în zona străzilor George Topârceanu și Mihai Viteazu. Flăcările s-au extins rapid la trei locuințe și afectând o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

Incendiul s-a manifestat la mai multe proprietăți Foto: captură YouTube Probrăila

Potrivit ISU Brăila, focul s-a manifestat generalizat la nivelul celor trei proprietăți, fiind necesară mobilizarea unui număr mare de forțe de intervenție pentru limitarea și stingerea incendiului, relatează ProBraila.

În timpul operațiunilor de salvare, pompierii au reușit să evacueze din una dintre case o femeie intoxicată cu fum. Victima era conștientă și a fost preluată de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La fața locului au intervenit șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o ambulanță SAJ, o cisternă a pompierilor și alte trei cisterne cu apă puse la dispoziție de operatorul CUP Dunărea Brăila.

Comandantul intervenției a anunțat localizarea incendiului și eliminarea riscului de propagare la alte locuințe din zonă. Echipajele au continuat acțiunile pentru lichidarea focarelor și evaluarea pagubelor.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU după finalizarea cercetărilor.