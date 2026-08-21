O femeie din Texas a avut parte de o surpriză neplăcută săptămâna aceasta, după ce drona Amazon care trebuia să-i livreze coletul l-a aruncat direct în piscina din curte.

Sursă video: Facebook/CBS News

Potrivit The Sun, Lindsey Austen, din orașul Austin, a auzit un bâzâit puternic și a ieșit în grădină. În filmarea realizată de aceasta se poate vedea cum drona serviciului Prime Air al Amazon survolează curtea din spatele casei.

Echipată cu șase mini-elice, drona plutește deasupra piscinei înainte de a-și deschide brusc compartimentul și de a lăsa coletul să cadă de la o înălțime de aproximativ 9 metri. Cutia de carton cade în apă cu zgomot și poate fi văzută plutind în piscină, în timp ce drona își continuă zborul.

Aceasta a mărturisit că, după această experiență, nu va mai dori livrări cu drona.

„Când a ajuns în piscină, am fost șocată. Nu cred că voi mai apela la livrările cu drone”, a spus aceasta.

Filmarea s-a viralizat, iar internauții au glumit pe seama situației.

„Îmi place cum îmi aruncă ușor coletul de la peste 9 metri înălțime. Asta da grijă pentru client”, a spus o persoană.

„Poate că a comandat o saltea gonflabilă”, a comentat în glumă un altul.

Gigantul tehnologic a subliniat anterior că dronele sale livrează coletele în siguranță și în liniște.

„Odată ce drona ajunge la punctul de livrare preferat împreună cu comanda clientului, aceasta verifică pentru a se asigura că nu există persoane, animale de companie sau vehicule în cale, înainte de a livra coletul în siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon.

Serviciul Prime Air al Amazon a fost implicat și în alte incidente în care coletele au ajuns în apă. Compania intenționează să extindă serviciul în 500 de orașe din SUA, însă unii locuitori au criticat zgomotul produs de drone.

Un utilizator de Facebook a spus: „Tocmai am văzut una în fața casei mele. Sunt mai zgomotoase decât credeam.”

Un altul a comentat: „Am văzut una ieri zburând deasupra cartierului meu. Suna ca un avion de mici dimensiuni.”

Amazon a respins aceste plângeri și a spus că nivelul zgomotului produs de drone este comparabil cu cel al unei periuțe de dinți electrice.