 O femeie din SUA a pierdut 20.000 de dolari după ce a acceptat un „loc de muncă” online. Cum a fost păcălită | adevarul.ro
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O femeie din SUA a pierdut 20.000 de dolari după ce a acceptat un „loc de muncă” online. Cum a fost păcălită

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O femeie din New York a pierdut aproximativ 20.000 de dolari după ce a acceptat o ofertă de muncă primită online. Ceea ce părea inițial un loc de muncă obișnuit s-a dovedit a fi o escrocherie în care victima era convinsă să investească bani proprii, cu promisiunea că îi va recupera ulterior, împreună cu un profit.

O femeie din SUA a pierdut 20.000 de dolari după ce a acceptat un „loc de muncă” onlineFOTO: Arhivă
O femeie din SUA a pierdut 20.000 de dolari după ce a acceptat un „loc de muncă” onlineFOTO: Arhivă

Cazul lui Kathryn Detweiler, din Upper West Side, face parte dintr-un fenomen tot mai răspândit în Statele Unite. Potrivit datelor Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), americanii au raportat anul trecut pierderi de 630 de milioane de dolari din cauza escrocheriilor legate de locuri de muncă, suma fiind cu peste 385% mai mare decât în 2021, scrie CBS News. 

Totul a început după ce Detweiler a primit un mesaj de la o persoană care pretindea că este recrutor. Pentru a-i câștiga încrederea, escrocii au folosit chiar numele unui fost angajator al femeii.

„Au folosit numele unui fost angajator de-al meu pentru a-i da credibilitate”, a povestit Detweiler.

Femeii i s-a spus că poate câștiga bani dacă aprobă reclame online pentru branduri cunoscute, precum Strava, AXS Tickets și Monopoly. Pentru acest lucru trebuia să acceseze un site care părea să aparțină unei companii de marketing din New York, numită Mediareach.

În realitate, site-ul era fals.

La început, femeia a fost încurajată să investească o sumă mică pentru a finanța reclamele. După ce a finalizat primele operațiuni, a primit și o plată.

„Am rulat aceste trei reclame pentru companie, iar apoi am fost plătită. Cred că am primit aproximativ 120 de dolari. Investiția inițială a fost de aproximativ 18 dolari”, a spus Detweiler.

Faptul că a primit bani a făcut-o să creadă că oferta era reală. În lunile următoare, femeia a început să investească sume din ce în ce mai mari, iar platforma îi afișa un sold în creștere.

Ulterior, a descoperit că acel sold era fictiv.

Pe măsură ce suma afișată în cont creștea, presupusa companie îi transmitea că își poate retrage câștigurile doar dacă depune mai întâi și mai mulți bani.

Detweiler a continuat să plătească, convinsă că își va recupera investiția. În cele din urmă, pierderile au ajuns la aproximativ 20.000 de dolari.

Compania reală Mediareach, cu sediul în Marea Britanie, a anunțat că escrocii i-au clonat anumite elemente ale site-ului și a precizat că firma nu desfășoară activități în Statele Unite.

Site-ul fals folosit în schemă era încă activ și le permitea utilizatorilor să își creeze conturi.

Femeia și-a dat seama de amploarea situației abia după ce le-a povestit membrilor familiei prin ce trece.

„Pur și simplu am cedat, iar familia mea m-a găsit. Le-am spus toată povestea, iar ei mi-au spus: «Kathryn, este o escrocherie, trebuie să ieși din asta»”, a povestit ea.

Acum, Detweiler speră că autoritățile vor putea identifica persoanele care au primit banii.

„Totul a devenit extrem de greu. Sunt multe săptămâni în care nu am bani nici măcar pentru cumpărături și a trebuit să găsesc modalități de a lucra mai multe ore ici și colo”, a spus femeia.

Potrivit datelor FTC, pierderile raportate de americani în urma escrocheriilor legate de locuri de muncă au ajuns anul trecut la 630 de milioane de dolari, în creștere cu peste 385% față de 2021.

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