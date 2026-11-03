 Mesaj anti-Trump, proiectat cu laser chiar pe fațada hotelului său din Las Vegas. Cum a fost pus la cale protestul devenit viral | adevarul.ro
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Mesaj anti-Trump, proiectat cu laser chiar pe fațada hotelului său din Las Vegas. Cum a fost pus la cale protestul devenit viral

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Un artist francez a găsit o modalitate inedită de a transmite un mesaj împotriva președintelui american în ziua alegerilor intermediare din Statele Unite. .Joanie Lemercier a proiectat cu ajutorul unui laser cuvintele „TRUMP OUT” („Trump, afară!”. n.red) chiar pe fațada Trump International Hotel din Las Vegas.

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Foto: Facebook

Artistul Joanie Lemercier și echipa sa au închiriat cu câteva săptămâni înainte o cameră într-o clădire situată vizavi de celebrul zgârie-nori de 64 de etaje și au folosit un proiector de mare putere amplasat la o distanță de aproximativ 200 de metri. Cu ajutorul unui fascicul laser, aceștia au proiectat cuvântul „OUT” exact lângă literele aurite care formează numele „TRUMP” de pe clădire, transformând mesajul în „TRUMP OUT” (Trump, afară).

Astăzi au loc alegerile intermediare din SUA, un scrutin care va avea un impact profund și larg asupra politicii internaționale”, a explicat artistul pe rețelele de socializare, subliniind miza politică a momentului.

Într-o postare anterioară, Lemercier anunțase că pregătește publicarea unor imagini cu proiecții de mari dimensiuni realizate pe turnul din Las Vegas care poartă numele lui Donald Trump, înaintea alegerilor. 

Reacțiile trecătorilor și ale turiștilor din Las Vegas nu au întârziat să apară. Mai mulți martori au relatat că zona s-a umplut rapid de oameni care fotografiau clădirea, mulți apreciind ironia momentului vizual în plină zi de vot.

Cine este Joanie Lemercier

Joanie Lemercier este un artist vizual francez născut în 1982, ale cărui lucrări explorează modul în care lumina proiectată poate transforma spațiile fizice și influența percepția umană.

Potrivit biografiei publicate pe site-ul oficial Studio Lemercier, artistul lucrează cu proiecții de lumină din 2005. Lemercier și-a dezvoltat propriul demers artistic, concentrându-se pe instalații, expoziții în galerii și experimente bazate pe proiecții de lumină.

Lucrările sale au fost prezentate la nivel internațional, inclusiv la Art Basel și la Fundación Telefónica din Madrid.

Joanie Lemercier nu este la prima acțiune de acest gen. În trecut, artistul francez a mai proiectat mesaje similare pe clădiri emblematice precum Palatul Buckingham sau Parlamentul Britanic, în cadrul unor proteste ecologice. În 2019, a lansat proiectul „Projection Rebellion”, prin care a pus la dispoziția grupurilor ecologiste echipamente și tehnologii pentru transmiterea mesajelor pe clădiri și în spații publice.

Alegerile intermediare sunt organizate la jumătatea mandatului prezidențial de patru ani. În cadrul acestora sunt reînnoite toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din mandatele Senatului.

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