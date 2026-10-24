 Miza alegerilor din SUA schimbă "jocul" cu Putin. Cum ar putea deveni Zelenski un pion în jocul electoral al lui Trump | adevarul.ro
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Miza alegerilor din SUA schimbă "jocul" cu Putin. Cum ar putea deveni Zelenski un pion în jocul electoral al lui Trump

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În timp ce Donald Trump revine la ideea unui acord de pace și adoptă un ton mai indulgent față de Vladimir Putin, presiunile economice interne și nemulțumirea alegătorilor ar putea influența calculele de la Washington. Volodimir Zelenski riscă să devină, astfel, un pion în jocul electoral al lui Donald Trump.

Donald Trump, între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.
Donald Trump, între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski. Foto: Shutterstock

În ultimele săptămâni, Donald Trump a trecut de la criticile la adresa lui Vladimir Putin la declarații favorabile acestuia, în timp ce a intensificat presiunile asupra lui Volodimir Zelenski pentru a accepta o înțelegere care să pună capăt războiului. Schimbarea are loc înaintea alegerilor din 3 noiembrie, într-un context în care costul vieții și scumpirea energiei reprezintă preocupări majore pentru electoratul american, notează Reuters.

Astfel, în timpul campaniei electorale, Donald Trump a readus în centrul discursului său conflictul din Ucraina, sugerând că un acord negociat ar putea contribui la reducerea presiunilor economice. Totuși, este puțin probabil ca o eventuală înțelegere să producă efecte vizibile asupra bugetelor americanilor înainte de scrutin.

Președintele SUA susține că războiul, ajuns în al patrulea an, ar putea fi mai aproape ca oricând de încheiere și afirmă că vrea să oprească pierderile de vieți omenești și distrugerile. O eventuală încetare a conflictului ar putea avea, însă, și implicații economice și politice semnificative pentru administrația sa, în condițiile în care Rusia este un important furnizor de petrol și a lăsat deschisă perspectiva unor relații economice mai ample cu Washingtonul.

Washingtonul a relaxat unele restricții asupra petrolului rusesc

În ultimele săptămâni, administrația Trump a convenit cu Moscova relaxarea temporară a unor sancțiuni americane care vizează motorina rusească. Măsura a fost "cosmetizată" şi prezentată ca un "angajament al Rusiei" de a crește livrările către piețele internaționale, în contextul presiunilor asupra prețurilor la combustibili.

În acest context, Donald Trump ia în calcul și o întâlnire cu Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, posibil luna viitoare, fără participarea lui Volodimir Zelenski. O asemenea perspectivă alimentează temerile Kievului și ale unor capitale europene că Ucraina ar putea avea un rol tot mai redus în deciziile privind viitorul conflictului.

Pe front, Kievul a semnalat probleme legate de funcționarea unui sistem de comunicații prin satelit al companiei americane SpaceX, utilizat inclusiv pe drone. Potrivit părții ucrainene, conexiunea nu mai funcționează corespunzător atunci când dronele se deplasează cu viteză mare, ceea ce afectează capacitatea de a lovi ținte rusești și de a răspunde atacurilor.

Zelenski: Putin ar putea încerca să-i ofere lui Trump un câștig diplomatic înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Evoluțiile contrastează cu pozițiile mai critice pe care Trump le-a exprimat anterior față de Putin și au readus relația dintre liderul american și Zelenski într-o zonă tensionată. Ucraina și mai mulți parteneri europeni privesc cu îngrijorare schimbarea de ton de la Washington.

Trump pune scumpirea combustibililor în cârca lui Zelenski

Liderul american a atribuit o parte din creșterea prețurilor globale la motorină atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. El a sugerat, totodată, că Ucraina ar putea avea nevoie de o nouă conducere.

„Rusia, sincer vorbind, s-a comportat bine în privința Ucrainei. Zelenski nu ajută prea mult la rezolvarea situației”, a declarat Trump luni, în fața jurnaliștilor de la Casa Albă.

Ulterior, emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, l-a descris pe Putin drept un „umanitar”, după ce liderul rus a eliberat un fost profesor american pensionar, deținut din 2022.

Deși atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești au contribuit la presiunile asupra pieței, analiștii consideră că principalul factor din spatele scumpirii combustibililor este perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Blocajele și riscurile din această zonă sunt legate de războiul împotriva Iranului, în care Statele Unite sunt implicate.

Alegătorii americani, preocupați de costul vieții

Încercarea de a lega scumpirile de evenimente externe nu este o strategie nouă în politica americană. Înaintea alegerilor pentru Congres din 2022, fostul președinte democrat Joe Biden a invocat invazia rusă în Ucraina pentru a explica o parte din creșterea puternică a prețurilor la benzină.

În cazul lui Trump, datele sondajelor sugerează că alegătorii nu sunt pe deplin convinși de explicațiile care transferă responsabilitatea în afara administrației. Un sondaj Reuters/Ipsos arată că 78% dintre americani consideră că politicile președintelui contribuie, într-o anumită măsură, la creșterea prețurilor.

Costul vieții rămâne o preocupare centrală atât pentru republicani, cât și pentru democrați, ceea ce sporește presiunea asupra administrației înaintea scrutinului din noiembrie. În acest context, războiul din Ucraina și relația cu Moscova capătă o miză care depășește politica externă.

Luni, Volodimir Zelenski le-a transmis unor membri ai Congresului american aflați în vizită că recentele decizii ale Washingtonului sunt dificil de înțeles. Declarația reflectă tensiunile tot mai vizibile dintre Kiev și administrația Trump, în condițiile în care negocierile de pace, prețurile la energie și calculele electorale americane se intersectează.

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