Moartea actriței Hayden Panettiere, la doar 36 de ani, a readus în atenția publicului un episod controversat din trecutul său. Fanii vedetei susțin că Neutrogena a renunțat la colaborarea cu ea după ce actrița a vorbit public despre depresia postnatală, iar acum cer boicotarea brandului. Reacțiile de pe rețelele sociale au fost urmate și de o scădere a acțiunilor companiei-mamă.

Hayden Panettiere a fost imaginea Neutrogena timp de aproximativ un deceniu. În memoriile sale, „This Is Me: A Reckoning”, publicate în luna mai, actrița a povestit că relația cu brandul s-a încheiat după ce a vorbit, în 2015, despre problemele sale de sănătate mintală și despre depresia postnatală, potrivit The Independent.

Panettiere a susținut că Neutrogena i-a reziliat contractul după apariția sa în emisiunea „Live! with Kelly and Michael”, unde a discutat despre tratamentul pentru depresia postnatală, apărută după nașterea fiicei sale, Kaya, în 2014.

„Neutrogena mi-a anulat contractul de lungă durată și a fost încă o lovitură într-un an care nu-mi oferise aproape nimic altceva”, a scris actrița în cartea sa.

Subiectul a revenit în atenția publicului după moartea actriței, pe 16 august. Panettiere a murit în Greenville, Carolina de Sud, la vârsta de 36 de ani. Ancheta privind circumstanțele morții este în desfășurare, iar rezultatele complete ale investigațiilor nu au fost încă stabilite.

În urma reapariției declarațiilor sale, pe rețelele sociale au apărut numeroase apeluri la boicotarea Neutrogena.

Un mesaj publicat pe X a strâns peste 34.000 de aprecieri și acuza brandul că a renunțat la actriță pentru că aceasta a vorbit despre experiența sa cu depresia postnatală.

Și pe Reddit au apărut apeluri similare. O postare care propunea boicotarea Neutrogena în memoria lui Panettiere a strâns peste 5.000 de voturi pozitive, utilizatorii afirmând că nu vor mai cumpăra produsele companiei. Conturile oficiale ale Neutrogena au fost, de asemenea, invadate de comentarii critice.

Deocamdată, Neutrogena nu a oferit un răspuns public la valul de critici și nici nu a comentat acuzațiile formulate de Panettiere.

Actrița a explicat în luna mai, într-o discuție cu podcasterul Jay Shetty, că a fost profund surprinsă de decizia companiei.

„Neutrogena a fost o parte uriașă din viața mea. Aveam clauze morale, acopereau absolut totul. Și dintre toate lucrurile pentru care m-ar fi putut concedia, acesta era ultimul lucru pentru care credeam că o vor face vreodată”, a spus Panettiere.

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Ea a insistat că nu a considerat că face ceva greșit atunci când a vorbit despre problemele sale.

„Pur și simplu eram sinceră. Nu m-am gândit nicio secundă și nu mi-a păsat dacă cineva avea să reacționeze negativ. Era adevărul meu”, a mărturisit actrița.

Panettiere a povestit că reprezentanta sa i-ar fi spus la momentul respectiv: „Asta este ilegal. Nu puteți face asta”. Totuși, actrița a spus că a înțeles că relația cu brandul se apropia de final.

„Lucrasem cu acești oameni timp de 10 ani și îmi amintesc că nu am auzit niciun cuvânt de la nimeni... Îmi amintesc că m-a durut foarte tare”, a declarat ea.

DEA a intrat în ancheta privind moartea actriței

În paralel cu scandalul legat de Neutrogena, ancheta privind moartea lui Hayden Panettiere a intrat într-o nouă etapă. Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) s-a alăturat investigației, potrivit unor surse citate de presa americană, potrivit foxnews.

Panettiere a murit duminică, la vârsta de 36 de ani. Ea a fost găsită inconștientă și în stop cardiac într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud. Manevrele de resuscitare nu au avut succes, iar actrița din Nashville și Remember the Titans a fost declarată decedată.

Autopsia preliminară nu a identificat traumatisme care să fi contribuit la deces. Cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită, fiind așteptate rezultatele unor analize suplimentare.

Un raport al poliției obținut de Fox News Digital arată că iubitul actriței, Brian Hickerson, cu care a avut o relație, și fratele acestuia, Zach, au sunat la 911/

Hickerson le-ar fi predat autorităților o pungă cu medicamente pe care Panettiere le-ar fi folosit.

Moartea lui Panettiere a survenit la doar câteva săptămâni după ce actrița a vorbit public despre problemele sale din trecut legate de dependență și despre deciziile dificile pe care le-a luat pentru a primi ajutor.

Actrița a vorbit deschis și despre istoricul său legat de consumul de alcool și opioide. Într-un interviu acordat revistei People în 2022, Panettiere a spus că a primit pentru prima dată „pastile fericite” la vârsta de 15 ani, înaintea unor interviuri, iar ulterior a început să consume alcool și, ocazional, opioide, pe măsură ce cariera sa s-a dezvoltat.

„Pe măsură ce am crescut, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu puteam trăi”, declara ea la acea vreme.

Cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, actrița a filmat și una dintre ultimele sale campanii publice. Ea a colaborat cu organizația pentru protecția animalelor PETA pentru a condamna captivitatea delfinilor și a altor mamifere marine.