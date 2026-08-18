 Mesajul emoționant al lui Vladimir Kliciko pentru Hayden Panettiere, mama fiicei sale de 11 ani | adevarul.ro
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Mesajul emoționant al lui Vladimir Kliciko pentru Hayden Panettiere, mama fiicei sale de 11 ani

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Vladimir Kliciko a transmis primul mesaj după moartea lui Hayden Panettiere, actrița cu care a avut o relație timp de aproape un deceniu și alături de care are o fiică. Fostul campion mondial la box spune că familia trece printr-o perioadă de „șoc și durere profundă” și mărturisește că moartea actriței l-a afectat.

Hayden Panettiere și Vladimir Kliciko. FOTO: US Magazine
Hayden Panettiere și Vladimir Kliciko. FOTO: US Magazine

Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită inconștientă într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud, iar autoritățile continuă să investigheze circumstanțele decesului. Cauza oficială a morții nu a fost anunțată, notează US Today. 

Kliciko a ales să transmită mesajul printr-o postare pe Instagram, în care a publicat o fotografie mai veche cu el, Hayden și fiica lor, Kaya, în timp ce se aflau la plajă.

„Familia noastră trece printr-o perioadă de șoc și durere profundă”, a scris fostul pugilist.

Despre moartea lui Hayden, Vladimir Klitschko a spus că este îndurerat și că actrița „a plecat din această lume mult prea devreme”.

Wladimir Klitschko: „A avut un loc important în viețile noastre”

Deși cei doi nu mai formau un cuplu, fostul campion mondial ucrainean a vorbit despre locul pe care Hayden Panettiere l-a ocupat în viața sa și în familia lor.

Klitschko a amintit și de cariera actriței, construită încă din copilărie, și de dificultățile cu care aceasta s-a confruntat în anii de după consacrarea la Hollywood.

„A construit o carieră incredibilă printr-un talent imens, în timp ce s-a confruntat și cu partea întunecată a unei industrii foarte solicitante”, a transmis Kliciko.

El a adăugat că nimic nu poate șterge amintirile pe care cei doi le-au împărtășit sau locul pe care Hayden l-a avut în viețile lor.

Povestea de dragoste dintre Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko

Hayden Panettiere și Vladimir Klicikos-au cunoscut în 2009 și au avut o relație cu mai multe despărțiri și împăcări. Cei doi s-au logodit în 2013, iar un an mai târziu au devenit părinții unei fetițe, Kaya.

Relația lor s-a încheiat ulterior, iar Klitschko a primit custodia fiicei lor. Kaya, care are acum 11 ani, locuiește în Europa împreună cu tatăl său.

În ultimii ani, Panettiere a vorbit deschis despre problemele prin care a trecut și despre lupta sa cu dependența și depresia postpartum. În memoriile sale, actrița a povestit inclusiv despre cât de dificilă a fost pentru ea decizia ca fiica sa să rămână în grija lui Vladimir Kliciko.

Klitschko a făcut o promisiune în memoria fiicei lor

În mesajul transmis după moartea actriței, Vladimir Kliciko a vorbit și despre fiica lor, Kaya.

Fostul sportiv a promis că se va asigura că fata își va aminti de mama sa cu respect și că îi va păstra vie amintirea.

Moartea lui Hayden Panettiere a fost confirmată duminică, 16 august. Actrița avea doar 36 de ani.

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