 Ce au stabilit medicii legiști după moartea actriței Hayden Panettiere. Cum a fost găsită într-o locuință din Carolina de Sud | adevarul.ro
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Ce au stabilit medicii legiști după moartea actriței Hayden Panettiere. Cum a fost găsită într-o locuință din Carolina de Sud

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Actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolul unei majorete aparent indestructibile din serialul „Heroes” și pentru interpretarea unei vedete de muzică country în „Nashville”, a murit după ce a fost găsită duminică în stop cardiac, într-o locuință din Carolina de Sud, a anunțat biroul medicului legist. Avea 36 de ani.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere a fost găsită în stop cardiac FOTO Arhivă

Serviciile de urgență au intervenit duminică după-amiază în urma unui apel la 911 privind un „stop cardiac”, în Greenville, a anunțat luni, într-un comunicat, Biroul Medicilor Legiști din comitatul Greenville.

Actrița, care locuia în California, a fost găsită inconștientă în locuința din Carolina de Sud „unde stătea temporar”, potrivit biroului medicului legist. Poliția locală a precizat că adresa se află într-un complex de apartamente.

Personalul medical a găsit-o pe Panettiere în stop cardiac și a încercat să o resusciteze. Salvatorii au „inițiat măsuri avansate de susținere a funcțiilor vitale”, pe lângă resuscitarea cardiopulmonară (CPR), însă eforturile au fost fără succes, potrivit biroului medicului legist. Panettiere a fost declarată decedată la aproximativ o jumătate de oră după apelul la 911.

Autopsia efectuată luni nu a evidențiat semne de traumatisme care să fi contribuit la moartea actriței, a precizat biroul medicului legist. Nu a fost anunțată oficial cauza morții.

Apelul la 911 a fost făcut de o cunoștință a actriței, a declarat poliția din Greenville, fără să ofere alte detalii despre persoana respectivă.

Panettiere a devenit celebră la începutul anilor 2000, înainte de a se retrage treptat din atenția publică, în timp ce s-a confruntat cu probleme legate de dependență și sănătate mintală. Recent, ea a publicat un volum de memorii în care și-a descris dificultățile și a vorbit public despre durerea provocată de pierderea fratelui său.

„O persoană se prăbușise”

Micah Lee, care locuiește în complexul de apartamente în care a murit Panettiere, a povestit că pisicile sale au început să „o ia razna” în primele ore ale dimineții de duminică. Bărbatul a scos capul pe ușă și a văzut mai multe persoane pe hol, însă s-a întors rapid în apartamentul său.

„Am auzit prin ușă că o persoană se prăbușise”, a declarat Lee pentru CNN.

Ulterior, Lee a primit un e-mail din partea administratorului imobilului, prin care locatarilor li se cerea să nu discute cu presa.

„Locatarii și administrația comunității nu sunt în măsură să ofere informații oficiale sau comentarii cu privire la circumstanțele acestui incident”, se arăta în e-mailul distribuit de Lee către CNN. „Toate solicitările presei ar trebui adresate autorităților competente.”

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o – precum și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, a declarat tatăl actriței, Skip Panettiere, într-un mesaj transmis prin reprezentantul acesteia.

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