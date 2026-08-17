A murit actrița Hayden Panettiere, fosta parteneră a boxerului Wladimir Klitschko. Avea 36 de ani

Hayden Panettiere, actrița care a devenit celebră pentru rolul neînfricatei majorete Claire Bennet din serialul „Heroes”, difuzat de NBC, înainte de a interpreta rolul cântăreței de muzică country Juliette Barnes în „Nashville”, a murit. Aceasta avea 36 de ani.

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o, precum și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, a transmis tatăl actriței, Skip Panettiere, într-un comunicat distribuit de reprezentantul acesteia.

Panettiere era cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune „Heroes”, difuzat la sfârșitul anilor 2000, în care a interpretat-o pe Claire Bennet, o majoretă cu capacitatea de a se vindeca singură, precum și pentru rolul din „Nashville”, unde a jucat-o pe tânăra vedetă a muzicii country Juliette Barnes. Circumstanțele morții sale nu sunt cunoscute, potrivit CNN.

Actrița a jucat și în filmul „Scream 4”, lansat în 2011, în rolul lui Kirby Reed, revenind în franciza horror câțiva ani mai târziu, în cea de-a șasea parte. De asemenea, a avut roluri importante în filmele „I Love You, Beth Cooper” și „Remember the Titans”.

Panettiere vorbise deschis despre problemele sale legate de dependență și a publicat, la începutul acestui an, un volum autobiografic sincer intitulat „This Is Me: A Reckoning”, în care și-a rememorat viața, de la copilăria petrecută în lumina reflectoarelor până la confruntarea cu depresia postpartum, dependența, procesul de recuperare și violența domestică.

„M-am putut regăsi în multe dintre aceste povești, precum alcoolismul și depresia postpartum. Mi-au fost foarte apropiate”, declara ea pentru revista People în 2022. Panettiere a povestit publicației că, la un moment dat, a fost internată în spital cu icter, iar medicii i-au spus că ficatul ei „urma să cedeze”.

Actrița are o fiică în vârstă de 11 ani, Kaya, cu fostul său partener, Vladimir Kliciko, fost boxer profesionist ucrainean.

În 2022, ea a vorbit, în cadrul emisiunii „Red Table Talk”, despre experiența „foarte dureroasă” de a renunța la custodia fiicei sale în favoarea lui Kliciko. Panettiere spusese anterior că, la momentul deciziei, în 2018, se confrunta cu probleme legate de consumul de substanțe, iar situația nu era deschisă „discuțiilor”.

„A fost cel mai greu lucru pe care l-am putut face”, și-a amintit ea. „Dar cel mai bun lucru pentru fiica mea era să mă asigur că este bine, să am grijă de mine și să mă asigur că pot fi o mamă bună pentru ea. Iar uneori asta înseamnă să renunți.”

Panettiere vorbise și despre pierderea fratelui său, Jansen Panettiere, un actor cunoscut pentru rolurile de voce, care a murit în 2023, la vârsta de 28 de ani.

„Nimic din viața mea nu se compară cu sentimentul de a-mi pierde cealaltă jumătate”, i-a spus ea lui Jay Shetty într-un interviu acordat la începutul acestui an. „Eram foarte apropiați, iar atunci când ești fratele sau sora mai mare, simți că este responsabilitatea ta să-l protejezi și să te asiguri că este în siguranță. Iar faptul că nu am putut face asta... «sfâșietor» nici măcar nu începe să descrie ceea ce am simțit.”

Pe lângă actorie și muzică, Panettiere era cunoscută și pentru activitatea sa de susținere a unor cauze precum conștientizarea problemelor de sănătate mintală, drepturile animalelor și protejarea mediului.

Actrița a fost omagiată de oficialii din Washington, D.C., pentru implicarea sa în susținerea dreptului de vot și a statutului de stat pentru Districtul Columbia. Primarul a proclamat data de 16 septembrie 2011 drept „Ziua Hayden Panettiere”.

De asemenea, Panettiere a susținut Ucraina după invazia Rusiei, exprimându-și sprijinul pentru poporul ucrainean și lansând, în 2022, un fond de ajutorare pentru strângerea de bani destinați achiziționării de materiale medicale și echipamente de protecție pentru ucraineni.

Panettiere a declarat pentru CNN că nu putea „să continue să stea deoparte” și să privească oamenii suferind în țara în care are prieteni și membri ai familiei. Fratele lui Kliciko, Vitali Kliciko, este primarul Kievului.