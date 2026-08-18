 Destinul lui Hayden Panettiere: în timp ce noi vedeam succesul pe ecrane, ea ducea o viață marcată de dificultăți | adevarul.ro
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Destinul lui Hayden Panettiere: în timp ce noi vedeam succesul pe ecrane, ea ducea o viață marcată de dificultăți

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Hayden Panettiere și-a trăit aproape toată viața în lumina reflectoarelor, după ce a început să joace de la doar 4 ani. În autobiografia publicată în mai 2026, cu doar câteva luni înainte de moarte, actrița din „Heroes” și „Nashville” a vorbit fără menajamente despre prețul celebrității, dependență, depresie postpartum, abuzuri și pierderea custodiei fiicei sale.

Hayden Panettiere FOTO Gettyimages
Hayden Panettiere FOTO Gettyimages

Hayden Panettiere, a murit la 36 de ani, și-a trăit cea mai mare parte a vieții în lumina reflectoarelor, de la succesul obținut în copilărie până la rolurile principale din serialele de succes Heroes și Nashville, dar a îndurat și dificultățile care au venit la pachet cu presiunea celebrității.

Panettiere a apărut în prima ei reclamă când avea doar 11 luni. Mama ei, Lesley Vogel, era actriță și și-a îndrumat fiica pe același drum. La vârsta de 4 ani, Hayden juca în serialul american One Life to Live, iar la 8 ani a intrat într-o altă telenovelă, Guiding Light. Talentul ei actoricesc natural era evident, însă cariera începută în copilărie a avut un preț.

„De la o vârstă foarte fragedă, am pierdut șansa de a avea o copilărie normală, prieteni, relații și intimitate”, a scris Panettiere în autobiografia, This Is Me, publicată in mai 2026.

În 2000, a jucat alături de Denzel Washington în drama despre fotbalul american Remember the Titans, iar ulterior a avut roluri în serialul Ally McBeal și în filmul Raising Helen din 2004, alături de Kate Hudson. În timpul filmărilor pentru Racing Stripes (2005), a suferit o leziune la spate după ce a căzut de pe o zebră.

„Peste 20 de ani mai târziu, aceste leziuni încă mă afectează”.

Avea 17 ani când filmul a fost lansat, iar celebritatea a adus un nou nivel de atenție, inclusiv din partea unor grupuri de paparazzi. Aceștia o loveau și îi spuneau lucruri „îngrozitoare” pentru a încerca să obțină o reacție din partea ei. La un moment dat, un titlu de presă a pus în prim-plan o fotografie în care i se vedea presupusa celulită.

„Am suferit ani de zile de dismorfie corporală din cauza acelui lucru, crezând că, indiferent cât de puternică, slabă sau tânără eram, nu exista nicio cale de a scăpa de acele coapse detestate, cu aspect de brânză de vaci.” La un moment dat, un publicist i-a dat o „pastilă a fericirii” pentru a o ajuta să apară pe covorul roșu. Aceasta a fost „drogul de intrare care m-a condus către binele produselor farmaceutice și către prăpastia dependenței”. În timp ce lucra la Heroes, Panettiere i-a sugerat mamei sale să nu mai fie managerul ei. „Îmi doream disperat ca ea să fie doar mama mea. Nici nu mă așteptam la reacția pe care am primit-o, care a fost: «Îmi ești datoare». Asta a fost tot ce a spus, apoi a ieșit din cameră.”

De-a lungul carierei sale la Hollywood, Panettiere a fost și victima hărțuirii sexuale. La o petrecere, în 2008, un director de televiziune a sărutat-o pe buze. Inițial, ea a considerat incidentul inofensiv, însă Milo Ventimiglia, colegul ei din Heroes, cu care începuse o relație când ea avea 18 ani, i-a spus că acel gest era „complet nepotrivit”. Ulterior, un bărbat pe care ea l-a descris drept „un actor și regizor laureat cu Oscar” s-ar fi expus în fața ei. Ea a povestit că el i-a spus că avea gumă pe pantaloni, iar când s-a uitat în jos, „testiculele acestui actor foarte respectat și premiat atârnau prin fermoarul desfăcut”. 

Într-o altă ocazie, cineva pe care îl considera prieten a condus-o într-un pat unde se afla un „cântăreț-compozitor britanic celebru, de aproximativ 30 de ani”, dezbrăcat, în timp ce se aflau pe un iaht.

„Corpul meu nu mai părea să-mi aparțină. Șocul a fost atât de mare, încât nici măcar nu mi-a trecut prin minte să spun nu.” Totuși, a reușit să iasă din pat și să fugă din cameră. Panettiere l-a întâlnit pe campionul ucrainean la box Wladimir Klitschko la o petrecere în Los Angeles, când ea avea 19 ani, iar cei doi au început o relație. El era cu 13 ani mai în vârstă decât ea, iar 5 ani mai târziu au avut o fiică.

După naștere, Panettiere a fost puternic afectată de depresia postpartum. „Din fericire, nu am simțit niciodată ostilitate sau negativitate față de copilul meu, dar nu reușeam să mă conectez cu ea așa cum știam că ar fi trebuit și eram permanent copleșită de stres și anxietate”. Consuma alcool în cantități mari. „Ceea ce făceam pentru a-mi suprima acele emoții nu era normal și nu era sănătos.”

Klitschko a ajutat-o să primească tratament, însă, când fiica lor avea 3 ani, el i-a spus lui Panettiere că era îngrijorat pentru copil atunci când acesta se afla cu mama sa din cauza consumului de alcool și i-a cerut să renunțe la custodie. Panettiere a reacționat furios și s-a gândit să ducă o bătălie juridică pentru a-și păstra fiica, dar în cele din urmă a fost de acord, deoarece a acceptat că fiica ei, Kaya, „avea nevoie să se simtă în siguranță și liniștită, nu doar fizic, ci și mental și emoțional”.

„Faptul că nu locuiesc sub același acoperiș cu ea în fiecare zi a fost cea mai sfâșietoare experiență din viața mea și este greu să descriu straturile de emoții, inclusiv tristețea, resentimentele și furia pe care le-am simțit din cauza acestui lucru...Plâng după mama care am crezut că voi fi și, cu siguranță, după mama care îmi doresc să fiu. Credeți-mă, nimeni nu ar trebui să fie nevoit vreodată să-și crească copilul prin FaceTime.”

A rămas implicată în viața fiicei sale, „în ciuda tuturor lucrurilor, legătura pe care o am cu Kaya este incredibil de puternică”.

„Sufeream de o anxietate debilitantă și de o dependență de care nu reușeam să scap și a trebuit să trec prin toate acestea de două ori. Mai întâi acasă, ca Hayden, iar apoi în fața a milioane de oameni, acasă, ca Juliette.”

Panettiere a revenit la actorie după o pauză de 5 ani, în 2023, în Scream VI, însă în același an a suferit o altă traumă personală majoră, când fratele ei mai mic, Jansen, a murit.În cei 36 de ani de viață, a trebuit să înfrunte mai multe dificultăți decât majoritatea oamenilor și a încercat să le proceseze prin intermediul cărții sale, publicată în luna mai.

„Întotdeauna m-am străduit să fiu o persoană pozitivă, dar plâng toate orele pe care le-am pierdut din cauza dependenței, relațiile mele distruse și oamenii dragi care nu mai sunt aici. Știu că nu sunt singură când spun că faptul că familia mea s-a destrămat încă doare. Am petrecut ani de zile în tratament încercând să înțeleg aceste pierderi și am ajuns la concluzia că singurul lucru pe care îl pot schimba sunt eu însămi și persoana care vreau să fiu. Dacă ar fi fost atât de simplu.”

Și-a încheiat mărturisirea spunându-le cititorilor că și-a acceptat trecutul și că privește cu speranță spre viitor, după ce a învățat să „meargă mână în mână cu triumfurile și tragediile mele, pentru că ele m-au făcut să fiu cine sunt”.

A fost gasita decedată pe 16 august intr-un apartament. Langa ea, Narcan, un medicament folosit pentru a inversa efectele unei supradoze cu opioide. Echipajele de urgență au menționat o posibilă supradoză și un stop cardiac. Ancheta încă nu e finalizata.

Articol scris de Ian Youngs in BBC.

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