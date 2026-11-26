Răzvan Nicolae Sebe a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), printr-un decret semnat miercuri, 25 noiembrie 2026, de președintele Nicușor Dan. Mandatul este de opt ani.

Răzvan Nicolae Sebe a fost numit vicepreședinte AEP Foto: Facebook/Răzvan Nicolae Sebe

„Începând cu data de 1 decembrie 2026, domnul Răzvan Nicolae Sebe se numește în funcția de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente”, se arată în decretul semnat de președintele Nicușor Dan.

În septembrie 2026, Sebe figura ca șef al Serviciului Audiențe din cadrul Administrației Prezidențiale.

În urmă cu doar o zi, acesta a refuzat să depună jurământul în Consiliul General al Municipiului București, unde urma să preia mandatul de consilier general supleant pe listele Alianței Dreapta Unită (USR–PMP–Forța Dreptei).

Sebe a fost secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară și consilier general al Capitalei ales pe listele formațiunii, fiind un apropiat al lui Eugen Tomac.

Alți reprezentanți ai PMP, numiți în administrație

Numirea lui Sebe vine în contextul în care mai mulți reprezentanți ai PMP au primit funcții de prefect sau subprefect. Printre aceștia se numără Cătălina Bozianu, numită prefectă a județului Prahova, potrivit G4Media.

Bozianu a condus PMP Prahova și a devenit președintă interimară a partidului la nivel național după demisia lui Eugen Tomac. Ea a fost deputată PMP de Prahova în mandatul 2016–2020, viceprimar al municipiului Ploiești și consilier local.

Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, vicepreședinte al PMP și lider al filialei Brașov, a fost numit subprefect al județului Brașov. Un alt vicepreședinte al partidului, fostul deputat Adrian-Mihăiță Todoran, care conduce filiala PMP Maramureș, a fost numit subprefect al județului Maramureș.

La Suceava, fostul lider PMP Marian Andronache a fost numit subprefect, iar Robert-Eugen Muzsic a primit o funcție similară în județul Hunedoara.

Cristian Timoficiuc, consilier local PMP în municipiul Suceava, a fost propus pentru un post de secretar de stat în Guvern.