O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 35 au fost rănite, luni, după ce un val de cinci - şase metri a lovit pe neaşteptate o plajă din oraşul Santa Clara del Mar din provincia argen

Tragedia s-a produs după-amiaza, când plaja era plină de turişti, relatează Agerpres, citând agenția străină.

Potrivit martorilor, un val puternic a măturat plaja şi i-a luat prin surprindere pe cei prezenţi.

Surse din cadrul Ministerului Securităţii din provincia Buenos Aires au confirmat pentru EFE că o persoană a murit după ce a fost lovită de val pe plaja din Santa Clara del Mar, o localitate turistică situată la 386 de kilometri sud de capitala Argentinei.

Victima era un tânăr turist care s-a lovit de stânci după ce a fost luat de curenţi, potrivit presei locale.

„Există un singur deces. Echipele de suport din cadrul Ministerului Securităţii au luat deja legătura cu familia tânărului care şi-a pierdut viaţa", a declarat directorul Apărării Civile din provincia Buenos Aires, Fabián García, pentru canalul C5N.

Cauzele fenomenului sunt încă necunoscute. Alte 35 de persoane au suferit răni minore.

„Avem o persoană care a avut o problemă cardiacă, foarte posibil din cauza stresului provocat de eveniment, care se află sub observaţie şi în afara pericolului. Nu există alte persoane spitalizate", a precizat García.

Plajele din zonă au fost evacuate ca măsură de precauţie.

Valuri neobişnuit de mari au fost înregistrate şi în localitatea vecină Mar del Plata, la 400 de kilometri sud de Buenos Aires. Potrivit martorilor, cu câteva minute înainte ca valurile gigantice să lovească plaja, marea s-a retras în mod neobişnuit.

Amintim că o turistă din China a scăpat, recent, cu viață, ca prin minune, după ce a fost lovită de un val puternic și aruncată în mare, în timp ce poza într-o zonă periculoasă de pe litoralul Egiptului.