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Video Băiatul care a văzut marea pentru prima dată la 15 ani și a izbucnit în lacrimi. „Mi-aș fi dorit să fie și bunica aici”

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Ștefan, un adolescent de 15 ani din Iași, a trăit pentru prima dată bucuria de a vedea marea. Momentul a fost unul plin de emoție: băiatul a izbucnit în lacrimi și și-a dorit ca bunica sa, cea care îl crește, să îi fie alături.

Marea Neagră Foto: arhivă, adevărul
Marea Neagră Foto: arhivă, adevărul

Povestea lui a Ștefan fost relatată de părintele Dan Damaschin, preot cunoscut pentru proiectele sociale dedicate copiilor proveniți din familii vulnerabile, care organizează în fiecare an tabere și excursii pentru cei care nu au avut șansa unei vacanțe.

„Ștefan, băiatul care a privit marea cu ochii plini de lacrimi! Iubiților, ulițele prăfuite ale satului s-au preschimbat brusc într-o imensitate albastră. Pentru Ștefan, un băiat de 15 ani cu un suflet curat ca lacrima, prima întâlnire cu marea nu a venit cu strigăte de uimire, ci cu o tăcere profundă, plină de lacrimi. S-a oprit pe mal, a privit unde cerul se unește cu apa și ochii i s-au umplut instant de lacrimi”, a povestit părintele Dan Damaschin.

Preotul spune că emoția adolescentului nu era provocată de tristețe, ci de dorul pentru bunica sa, cea care îl crește și care nu a putut fi alături de el.

„Nu a fost tristețe, ci o copleșire de bucurie amestecată cu un dor uriaș. Când l-am întrebat ce simte, vocea i-a tremurat: «Tare mult mi-aș fi dorit să fie și bunica aici, cu mine, pe plajă...». În cel mai frumos moment din viața lui de până acum, gândul lui Ștefan a zburat direct la bunicuța care îl crește cu atâta trudă. Ea a rămas acasă, la Iași, să-i fie sprijin fratelui mai mare”, a relatat părintele.

Impresionat de reacția băiatului, părintele Dan Damaschin spune că Ștefan a înțeles, la doar 15 ani, ce înseamnă adevărata bucurie. 

 „La doar 15 ani, Ștefan a înțeles cel mai important adevăr al vieții: bucuria nu este deplină dacă nu o împarți cu cei dragi. Ar fi vrut să strângă toată familia acolo, pe nisip. I-am promis, cu nodul în gât, că îi facem mii de poze și că ducem noi marea la Iași, în suflet, pentru bunica!. După ce și-a șters lacrimile de dor, Ștefan a lăsat valurile să-i spele toate grijile de om mare purtate pe umeri mult prea mici”, a spus preotul.

Inimi în nisip pe plaja din Constanța Foto: arhivă, adevărul
Inimi în nisip pe plaja din Constanța Foto: arhivă, adevărul

„Fără plâns nu am putut să urmăresc filmulețul”

Postarea părintelui Dan Damaschin, însoțită de imagini cu Ștefan privind pentru prima dată marea, a stârnit un val de emoție pe rețelele de socializare. Mii de oameni au apreciat povestea adolescentului. 

„Fără plâns nu am putut să urmăresc filmulețul”, a scris o femeie.

„Lasă, Ștefan, că vei crește și vei munci și vei aduce bunica la mare. Mulți dintre noi ne-am dus bunicii la mare pentru prima dată”, a spus o persoană.

„Offf, Doamne, când vezi aceste suflete ți se rupe inima. Mulți copii au de toate și tot nu se mulțumesc”, a comentat altcineva.

„Uitați-vă la acești copii cât de sinceri și spontani sunt, cât de fericiți sunt că au văzut marea. Diferența este mare față de cei care au de toate”, a scris un internaut.

Alții au spus că au fost impresionați de faptul că, în cel mai fericit moment al vieții sale, Ștefan s-a gândit la bunica sa.

„Gândul meu se îndreaptă spre acest copil special care, copleșit de frumusețea mării, și-ar fi dorit ca în bucuria lui să-i fie alături bunica care îl crește. Iubire și recunoștință pe care puțini copii o mai au pentru bunicii lor”, se arată într-un alt comentariu.

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„Dacă cineva se gândea să-i facă o bucurie și mai mare lui Ștefan, o ducea pe bunica, în ultima zi, la mare lângă el”, a scris altă persoană.

„Bravo ție, copil bun, pentru dragostea pe care o porți bunicii. Educația pe care ți-a dat-o și iubirea pe care ți-o poartă o fac să fie mândră de tine. Să crești mare, să-ți trăiască bunica, iar tu să-i fii sprijin atunci când ea va fi în neputință!”, este unul dintre cele mai apreciate comentarii.

Încă 1.006 copii așteaptă să ajungă la mare

Părintele Dan Damaschin spune că emoția trăită de Ștefan este aceeași pe care speră să o vadă pe chipurile altor peste o mie de copii aflați în grija asociației. Potrivit acestuia, încă 1.006 copii proveniți din familii sărace sau rămași fără părinți așteaptă să ajungă în tabăra „Marea Vieții”. 

„Mai avem de dus la mare încă 1.006 copii. 1.006 inimi curate care numără zilele în calendar și speră. Mâine pleacă următoarea serie. Încă 100 de suflețele dornice, cu bagajele făcute, gata să vadă marea pentru prima dată în viața lor. Ei vor ajunge cu bine, dar după ei se așterne un mare semn de întrebare”, a transmis părintele Dan Damaschin.

Preotul face apel la solidaritate, spunând că fără ajutorul oamenilor campania riscă să se oprească înainte ca toți copiii înscriși să poată să ajungă la mare.

„Dacă nu ne mobilizăm acum, seria care urmează după ei riscă să nu mai ajungă niciodată pe plajă. Resursele noastre sunt la limită, iar fără sprijinul vostru urgent nu mai avem cum să continuăm. Acești copii au suflet. Ei simt, ei speră și ei cred în promisiunile noastre. Avem mare nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru ca visul celor 1.006 copii rămași să nu se stingă înainte de a începe”, este mesajul transmis de părintele Dan Damaschin.

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Peste 1.000 de copii sunt sprijiniți lunar

Părintele Dan Damaschin coordonează de ani de zile proiecte sociale în județul Iași și în alte zone ale țării, dedicate copiilor proveniți din familii aflate în dificultate.

Prin intermediul organizației pe care o conduce, peste 1.000 de copii primesc în fiecare lună sprijin material, alimente, îmbrăcăminte și suport educațional, pentru a preveni abandonul școlar și pentru a le oferi șansa la o viață mai bună.

Tot din donații a fost construită Clinica Medicală „Veronica”, primul spital social din România destinat persoanelor nevoiașe. Unitatea medicală dispune de zeci de specializări, aparatură performantă și farmacie, oferind servicii medicale celor care nu își permit tratamentele de care au nevoie.

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