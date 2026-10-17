Momentul emoționant în care un tânăr salvează un delfin eșuat pe plajă la Eforie. Imaginile au stârnit un val de reacții

Un delfin ajuns pe plajă la Eforie a fost salvat în ultimul moment de un tânăr, care l-a ajutat să se întoarcă în mare. Imaginile cu momentul intervenției au fost publicate pe Facebook și au stârnit numeroase reacții emoționante.

Filmarea surprinde momentul în care tânărul intervine pentru a ajuta delfinul să ajungă din nou în apă. Gestul său a fost apreciat de internauți, care au lăudat empatia și grija față de animale.

„Toată admirația pentru acești tineri! Oameni cu suflet mare”, a scris unul dintre cei care au comentat imaginile.

Delfinul a fost salvat Foto: Captură video Radio Constanta

Alți internauți au atras atenția asupra efectelor pe care războiul și activitățile militare le-ar putea avea asupra vieții marine.

„E traumatizat și el de război, poluare, bubuituri! I-au invadat și lui spațiul”, a comentat un utilizator.

„De la explozii militare maritime în Marea Neagră li se trage”, a susținut o altă persoană.

„Respect! Asta înseamnă să formezi oameni și nu doar indivizi!”, a comentat altcineva.

Sute de delfini, găsiți eșuați pe litoralul românesc

Cazul readuce în atenție problema delfinilor care ajung pe plajele de la Marea Neagră. Potrivit datelor prezentate în spațiul public, 266 de delfini au fost găsiți eșuați pe plajele din stațiunile românești, de aproape șase ori mai mulți decât în urmă cu doi ani.

Experții iau în calcul mai mulți factori care ar putea contribui la acest fenomen. Printre aceștia se numără zgomotele subacvatice produse de activitățile militare, care pot afecta orientarea și comportamentul mamiferelor marine.

Delfinii se bazează pe sunete pentru a comunica, a se orienta și a-și găsi hrana. În anumite condiții, zgomotele intense produse de explozii sau de alte activități umane le pot perturba aceste funcții.