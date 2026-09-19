Romina Gingașu şi-a „golit” contul de Instagram. Au dispărut și fotografiile cu celebrul său soţ Piero Ferrari

Romina Gingașu și-a „golit” aproape complet contul de Instagram. Soția lui Piero Ferrari a șters sau a arhivat aproape toate fotografiile publicate pe rețeaua socială, inclusiv imaginile în care apărea alături de miliardarul italian.

Fotografia rămasă pe contul de Instagram al Rominei Gingașu. Foto: Instagram Romina Gingașu

Pe profilul Instagram al Rominei Gingașu au rămas acum doar două fotografii. Una este chiar imaginea de profil, iar cealaltă este însoțită de mesajul „Eu însămi scriu povestea vieții mele”. Toate fotografiile în care apărea împreună cu soțul său, miliardarul italian Piero Ferrari, în vâstă de 81 de ani, au dispărut de pe pagina publică.

În ultima perioadă, ea a intrat într-un con de umbră. Ultima dată când numele ei a apărut în presa din România a fost atunci când a cumpărat un apartament pentru femeia din Galați și fiul acesteia a căror locuinţă a fost lovită de o dronă rusească în noaptea de 28 spre 29 mai 2026.

Activitatea ei de pe Instagram, însă, a continuat, astfel că schimbarea recentă i-a surprins pe cei care îi urmăreau activitatea online, mai ales că românca era prezentă în mod constant pe rețelele sociale și publica frecvent fotografii şi informaţii despre proiectele sale. Tocmai de aceea, dispariția aproape tuturor fotografiilor a fost remarcată de cei aproape 95.000 de urmăritori ai săi.

Au dispărut și fotografiile cu Piero Ferrari

De pe contul Rominei Gingașu au dispărut inclusiv fotografiile cu celebrul său soţ, Piero Ferrari, în vârstă de 81 de ani, precum şi cele în care cei doi apăreau împreună. În trecut, astfel de imagini făceau parte din conținutul publicat pe pagina sa, alături de fotografii legate de proiectele și activitatea sa.

Nu se știe deocamdată de ce a decis să șteargă sau să arhiveze aproape toate postările.

O posibilă explicație este că schimbarea face parte dintr-o strategie de imagine sau de promovare a proiectelor și afacerilor sale, însă Romina Gingașu nu a oferit public un motiv pentru această decizie.

Ce conturi mai urmărește

Și lista conturilor urmărite pe Instagram s-a redus considerabil. Romina Gingașu mai urmărește doar trei pagini, toate legate de proiectele sale profesionale.

Una dintre ele este contul propriului brand de produse cosmetice. A doua este Red Women Foundation, organizația non-profit fondată de Romina Gingașu împreună cu alte femei, care își propune să sprijine și să promoveze drepturile femeilor.

Cel de-al treilea cont urmărit de româncă este Campaign Institute, o organizație privată fondată tot de ea, dedicat extinderii accesului la mințile care modelează lumea.