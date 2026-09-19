 Cum l-a semnat Farul pe fostul coleg al lui Mbappe. Yann Kitala vine în Superliga cu un CV internațional impresionant | adevarul.ro
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Cum l-a semnat Farul pe fostul coleg al lui Mbappe. Yann Kitala vine în Superliga cu un CV internațional impresionant

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Farul Constanța și-a întărit ofensiva cu un atacant care are în spate o experiență importantă în fotbalul francez. Yann Kitala a ajuns la formația de la malul mării și aduce cu el un CV care i-a convins pe oficialii clubului să îi ofere o șansă în Superliga.

Farul Constanța și-a întărit ofensiva
Farul Constanța și-a întărit ofensiva Foto: Instagram @farulconstanta

Atacantul francez cu origini congoleze a cunoscut fotbalul de nivel înalt încă de la începutul carierei și a avut ocazia să împartă vestiarul cu mai mulți jucători cunoscuți din Franța. Transferul vine într-un moment în care Farul ocupă locul 5 în campionat și încearcă să rămână în zona superioară a clasamentului. Venirea lui Kitala reprezintă una dintre mutările importante pregătite de constănțeni pentru această perioadă.

Yann Kitala și-a început drumul alături de marile talente ale Franței

Kitala s-a născut în 1998, la Paris, într-o familie cu origini congoleze, iar legătura sa cu fotbalul a început încă din copilărie. La doar 6 ani, a intrat în academia lui Paris FC, unde a rămas timp de șapte ani. Deși clubul nu avea atunci reputația de astăzi, calitățile lui Kitala au atras rapid atenția. La 13 ani, atacantul a fost selecționat pentru academia națională de la Clairefontaine, unul dintre cele mai importante centre de formare din Franța, conform Fanatik.

Acolo a avut parte de o experiență specială. Kitala a fost coleg cu Kylian Mbappe, alături de care a crescut fotbalistic timp de doi ani. Clairefontaine a fost, de altfel, locul în care s-au format de-a lungul timpului jucători precum Thierry Henry, William Gallas și Nicolas Anelka.

Junioratul, perioada de vis

La 15 ani, Kitala a părăsit academia și a ajuns la Olympique Lyon. În perioada petrecută la clubul francez, atacantul a împărțit vestiarul cu Amine Gouiri și Maxence Caqueret și a făcut ulterior pasul către fotbalul de seniori. Chiar dacă a ajuns să joace la nivel profesionist, Kitala a povestit că unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale au fost cele trăite în perioada junioratului.

„Ceea ce m-a impresionat a fost potențialul de creștere pe care îl aveau (n.r. – colegii săi) și carierele pe care le au acum. (n.r. – cu cine te-ai înțeles cel mai bine?) Pot numi câțiva jucători precum Kylian Mbappé, Fakri Amadi Ali, Arnaud Nordin, Boubacar Fofana, care a fost la Lyon și este la Servette. Anul în care a fost creat Youth League a fost exact anul în care m-am alăturat echipei U19. Când am jucat acolo, m-am simțit ca un jucător de nivel înalt care joacă în competiții europene în timpul săptămânii și în campionat în weekenduri.

Meciul care m-a marcat cel mai mult a fost victoria cu 1-0 împotriva lui Juventus, acolo în Italia. Cred că este cel mai bun meci pe care l-am jucat de când am început să joc fotbal. În ceea ce privește performanța noastră, am arătat o determinare incredibilă!”, a spus Yann Kitala pentru publicația franceză Footboks.

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Accidentările i-au încetinit ascensiunea

Primul pas important în fotbalul profesionist nu a fost unul ușor pentru Yann Kitala. Olympique Lyon l-a trimis sub formă de împrumut la FC Lorient, în Ligue 2, însă atacantul a avut probleme medicale care i-au afectat evoluțiile. În cele 14 apariții pentru Lorient, Kitala a reușit să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă, cifre care au fost sub așteptările celor care vedeau în el un jucător de perspectivă.

Totuși, perioada petrecută la Lorient i-a lăsat și o amintire aparte. Acolo și-a inventat celebrarea pe care avea să o folosească ulterior după goluri: gestul prin care mimează că se uită printr-un binoclu. Kitala a făcut pentru prima dată acest gest într-o partidă împotriva lui Sochaux, formație pentru care avea să joace ulterior.

„Totul a început pe Twitter. Vorbeam cu un suporter al lui Lorient care chiar credea în mine; mă menționa des online și am văzut asta, așa că am stat de vorbă în privat și ne-am înțeles bine. Într-o săptămână, atacantul titular s-a accidentat, așa că luptam pentru un loc în echipă. Suporterul a venit să mă vadă la antrenamente și mi-a spus că voi marca și că ar vrea să fac ceva special pentru el. M-am gândit la sărbătoare, i-am trimis un mesaj spunându-i că o voi face și am marcat! Așa că am sărbătorit și a devenit cumva semnătura mea!”, a mai spus Yann Kitala, conform sursei citate anterior.

Celebrarea lui Yann Kitala
Celebrarea lui Yann Kitala Foto: Footboks

Accidentarea care i-a schimbat cariera

Deși nu a avut evoluții foarte bune la Lorient, Yann Kitala a câștigat titlul în Ligue 2. După revenirea la Olympique Lyon, clubul a decis să se despartă de el, iar atacantul a ajuns la Sochaux, unde a jucat două sezoane. Debutul la Sochaux a fost unul excelent. Kitala a marcat după 46 de minute, dar, doar opt minute mai târziu, s-a accidentat grav după un contact cu portarul lui Auxerre. A suferit o fractură de tibie și peroneu și a ratat restul sezonului. A revenit după 13 luni și a marcat de șase ori în 32 de meciuri.

Apoi, Kitala a plecat în Olanda, la Almere, însă nu a reușit să se impună. S-a întors în Franța și a avut un rol important la Le Havre, echipă pe care a ajutat-o să promoveze în Ligue 1. A înscris două goluri și a oferit cinci pase decisive. După promovare, atacantul a plecat de la Le Havre și a semnat, în vara anului trecut, cu Vizela, în liga secundă din Portugalia. Pentru echipa portugheză a marcat o singură dată, în partida cu Leiria, terminată 2-2. În acest sezon, Ronald Molina nu s-a mai bazat pe el, iar Kitala a ajuns să joace foarte puțin. Acum, transferul la Farul Constanța reprezintă pentru atacant o nouă șansă de a-și relansa cariera.

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