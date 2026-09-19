 Trump obține un acord privind securitatea Groenlandei. Înțelegerea cu Danemarca oferă SUA acces militar permanent și noi baze | adevarul.ro
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Trump obține un acord privind securitatea Groenlandei. Înțelegerea cu Danemarca oferă SUA acces militar permanent și noi baze

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SUA și Danemarca au ajuns la un acord privind securitatea Groenlandei, după luni de amenințări ale președintelui Donald Trump că Statele Unite ar putea prelua teritoriul prin forță. Înțelegerea oferă Washingtonului noi drepturi militare și restricționează prezența și investițiile unor adversari precum Rusia și China, potrivit unor oficiali americani.

Președintele Donald Trump
Președintele Donald Trump Foto: Profimedia

Statele Unite și Danemarca au anunțat un acord privind securitatea Groenlandei, în urma unei dispute diplomatice care a durat mai multe luni și care a fost alimentată de declarațiile președintelui american Donald Trump privind intenția de a prelua teritoriul arctic.

Trump a susținut că acordul îi oferă Statelor Unite „control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități” în Groenlanda, potrivit BBC.

Premierul danez Mette Frederiksen a confirmat înțelegerea, afirmând că aceasta „consolidează securitatea în zona Arctică și în Atlanticul de Nord”. 

Acordul urmează să fie semnat la Organizația Națiunilor Unite, în cadrul Adunării Generale, săptămâna viitoare. Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să treacă și prin procedurile parlamentare necesare în Danemarca.

Trump: „Niciun cost pentru Statele Unite”

Donald Trump a prezentat acordul drept o soluție la preocupările SUA privind securitatea Groenlandei.

Într-o postare pe platforma Truth Social, președintele american a afirmat că înțelegerea nu presupune „niciun cost pentru Statele Unite” și că Washingtonul va putea „să facă ceea ce este necesar pentru asigura și apăra securitatea Groenlandei”.

Trump a mai spus că acordul va împiedica orice adversar al SUA să mențină o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții considerate sensibile fără aprobarea scrisă explicită a Washingtonului.

Președintele american a încercat timp de mai multe luni să cumpere sau să obțină controlul asupra Groenlandei, argumentând că poziția strategică a insulei este esențială pentru apărarea Statelor Unite și că teritoriul este vulnerabil în fața unor state precum Rusia și China.

Trump a mers până la amenințarea cu folosirea forței militare, declarațiile sale provocând reacții puternice în Danemarca și în alte state membre NATO.

Ce prevede acordul

Textul integral al acordului nu a fost făcut public. BBC a contactat Ambasada Danemarcei și Casa Albă pentru a obține documentul oficial.

Potrivit publicației citate, un oficial anonim al Departamentului de Stat american a prezentat însă o serie de prevederi ale înțelegerii. Potrivit acestuia, acordul nu va expira nici în cazul în care Groenlanda ar deveni independentă în viitor.

De asemenea, Statele Unite ar avea dreptul unilateral de a construi noi structuri militare în Groenlanda, fără să fie necesară aprobarea autorităților groenlandeze sau daneze.

Înțelegerea ar acorda SUA drepturi permanente de acces, staționare și survol în Groenlanda.

Un alt punct important prevede că statele care nu fac parte din NATO nu vor putea construi baze militare pe teritoriul Groenlandei. De asemenea, adversarii SUA ar urma să fie împiedicați să facă investiții în sectoare considerate sensibile și care ar putea reprezenta o amenințare pentru securitatea americană.

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Oficialul american i-a indicat în mod explicit pe Rusia și China, afirmând că acordul le va împiedica să desfășoare trupe sau să investească în anumite sectoare strategice ale Groenlandei.

Danemarca insistă asupra suveranității Groenlandei

Mette Frederiksen a subliniat că înțelegerea nu schimbă statutul teritoriului.

Premierul danez a declarat că acordul „consolidează securitatea noastră comună în zona Arctică și în Atlanticul de Nord”, dar, în același timp, recunoaște „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

La rândul său, Jens-Frederik Nielsen, președintele Guvernului Groenlandei, a salutat acordul.

„Este îmbucurător că suntem pe cale să încheiem un acord care asigură și consolidează securitatea Groenlandei, Danemarcei și Statelor Unite”, a declarat Nielsen.

Acordul recunoaște interesele Groenlandei și locul nostru în cooperarea internațională. Este în beneficiul tuturor”, a adăugat el.

SUA au deja o bază militară în Groenlanda

Noua înțelegere ridică însă întrebări cu privire la diferențele față de acordurile existente între Statele Unite și Danemarca.

În 1951, cele două țări au încheiat un acord care permite deja Washingtonului să trimită în Groenlanda câți militari consideră necesari.

În prezent, peste 100 de militari americani sunt staționați permanent la baza Pituffik, aflată în nord-vestul Groenlandei.

În lipsa textului oficial al noii înțelegeri, nu este clar în ce măsură aceasta extinde drepturile militare deja acordate Statelor Unite prin acordul din 1951.

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris acordul drept unul „istoric” și „o victorie uriașă pentru Statele Unite și poporul american”.

„Acest acord răspunde permanent și complet preocupărilor noastre privind securitatea națională în Groenlanda”, a afirmat Rubio.

De ce este importantă Groenlanda pentru SUA

Donald Trump susține că Groenlanda are o importanță strategică majoră pentru securitatea Statelor Unite și pentru planurile sale de dezvoltare a sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome”.

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Proiectul este conceput pentru a proteja teritoriul american împotriva unor eventuale atacuri cu rachete, inclusiv din partea Rusiei și Chinei.

Groenlanda are și o importanță economică. Insula deține rezerve importante, în mare parte neexploatate, de pământuri rare și alte minerale esențiale pentru tehnologii moderne, inclusiv telefoane mobile și vehicule electrice.

Acordul anunțat de SUA și Danemarca vine astfel după luni de tensiuni privind viitorul Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei. 

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