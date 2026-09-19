Băsescu continuă războiul cu Kelemen Hunor: „El l-a lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”

Schimbul de replici dure dintre Traian Băsescu și Kelemen Hunor continuă, după ce liderul UDMR l-a numit pe fostul președinte „cel mai bun produs al dictaturii comuniste”. Băsescu a admis că este „un produs al vechiului regim” şi a lansat un nou atac.

Traian Băsescu, schimb de replici dure cu Kelemen Hunor. Foto: Inquam

Traian Băsescu îi răspunde lui Kelemen Hunor după ce liderul UDMR l-a criticat pentru legăturile sale cu regimul comunist și l-a numit „cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic şi al Securităţii comuniste” şi s-a referit la el cu apelativul „Petrov”.

Fostul președinte spune că nu contestă faptul că este „un produs al vechiului regim,” însă susține că diferența față de alți oameni politici stă în ceea ce a făcut ulterior, şi anume desecretizarea arhivei fostei Securităţi.

„Eu pot să rezolv problema, am mai rezolvat o dată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu, pot să rezolv şi problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să ţină cont că acest produs, şi eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am şcolit şi nu am trăit la Londra. În România am trăit şi în România am evoluat şi am comandat cea mai mare navă a României, o navă de un milion de barili. Deci, sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de laşii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securităţi şi a avut curaj să condamne comunismul”, a afirmat Traian Băsescu sâmbătă, 19 septembrie, în cadrul unei emisiuni la Digi24.

După aceste explicaţii, fostul preşedinte s-a dezlănţuit împotriva liderului UDRM.

„Asta e deosebirea dintre mine şi Kelemen Hunor: eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins şi acum, neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă, îşi caută stăpân aici”, a acuzat el.

Atacul lui frontal vine după ce, la începutul săptămânii, Kelemen Hunor l-a catalogat pe Traian Băsescu drept „cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste”, referindu-se la el inclusiv cu apelativul „Petrov”.

„Un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a declarat Kelemen Hunor.

Schimbul de replici a început după ce Traian Băsescu a comentat, recent, la România TV, posibilitatea ca Kelemen Hunor să fie numit premier, în contextul speculaţiilor privind decizia pe care urma să o ia Nicuşor Dan. Fostul președinte critica atunci implicarea UDMR în politica de la București și relația partidului cu Budapesta.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la Bucureşti. I-aş ţine puţin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era şi ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie şi premier. Să ne acoperim de ridicol până la capăt”, afirma atunci Traian Băsescu.