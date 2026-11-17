Jensen Huang, fondatorul Nvidia, și-a exprimat disponibilitatea de a reveni la conducerea companiei, după ce a demisionat în urma dezvăluirilor privind relațiile sale personale cu o presupusă spioană chineză și mai mulți angajați.

Jensen Huang Foto: DW News

Potrivit The Guardian, Consiliul de Administrație al Nvidia nu ia în calcul revenirea lui Huang la conducerea companiei.

Nvidia urmează însă să prezinte marți, 17 noiembrie, după închiderea bursei, rezultatele financiare trimestriale, iar analiștii și investitorii ar putea adresa întrebări despre viitorul lui Huang în cadrul companiei.

Jensen Huang a fondat Nvidia în 1993 și a condus compania până săptămâna trecută, când a demisionat în urma dezvăluirilor privind o relație cu o presupusă spioană chineză și cu mai mulți angajați care îi erau subordonați.

Nvidia a deschis o investigație privind relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, suspectată de spionaj.

În paralel, autoritățile americane investighează Megaspeed din 2024, compania fiind suspectată că ar fi redirecționat cipuri avansate de inteligență artificială către firme chineze, încălcând potențial restricțiile la export. Nvidia a inclus Megaspeed pe lista internă a companiilor către care nu mai vinde produse în iunie 2025.

De asemenea, lideri importanți din Silicon Valley au semnat o petiție în care au cerut ca Huang să fie repus în funcţia de director general al Nvidia. Până acum, au fost strânse peste 178.000 de semnături.

Jensen Huang și-a exprimat regretul pentru greșelile personale și problemele provocate Consiliului de Administrație al Nvidia, afirmând că își asumă întreaga responsabilitate și că va coopera cu ancheta internă.

„Am venit în Statele Unite în urmă cu 53 de ani, iar obținerea cetățeniei americane este unul dintre cele mai mari daruri și unul dintre cele mai mândre momente din viața mea. NVIDIA a fost proiectul căruia i-am dedicat întreaga viață profesională.

A fost un privilegiu și o onoare să construiesc această companie, alături de colegii mei, și să o transformăm în ceea ce este astăzi. Nicio altă țară în afară de America nu ar fi făcut posibilă existența unei companii precum NVIDIA. Îmi iubesc țara și iubesc NVIDIA, a transmis acesta într-o scrisoare publicată de Wall Street Journal și CNBC.

Acesta a mulțumit celor care l-au susținut și a declarat că ar fi onorat să revină în funcția de director general.

„Dacă Consiliul de Administrație decide că revenirea mea este în interesul acționarilor, al angajaților, al companiei și al Americii, aș fi onorat să răspund acestor solicitări și să revin în funcția de director general.

Le mulțumesc din nou tuturor celor care mi-au transmis gânduri bune. Sprijinul vostru mă emoționează profund și mă face să fiu recunoscător. Familiei mele îi spun: vă iubesc și îmi voi petrece tot restul vieții încercând să fiu demn de iubirea voastră.”