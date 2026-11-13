Scandalul Nvidia și influența serviciilor secrete chineze. Trump spune că nu știe dacă amanta lui Jensen Huang era spioană

Ministerul Securității Statului din China (MSS), una dintre cele mai opace instituții ale regimului de la Beijing, a ajuns din nou în centrul atenției internaționale după scandalul în care este implicat Jensen Huang, fostul director general al Nvidia. Autoritățile americane investighează posibile legături între Alice Huang, femeia de afaceri cu care acesta ar fi avut o relație, și serviciile de informații chineze. Președintele Donald Trump a declarat că nu știe dacă femeia era spioană, dar și-a exprimat sprijinul pentru fostul șef al companiei americane, relatează CNBC și CNN.

Jensen Huang, fostul director general al Nvidia. Foto: DW News

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și The New York Times, care citează surse familiarizate cu datele serviciilor americane, Ministerul Securității Statului ar fi recrutat-o pe Alice Huang pentru a obține informații despre Jensen Huang. Până în prezent, nu există dovezi prezentate public care să confirme că femeia a transmis informații confidențiale sau că a desfășurat activități de spionaj.

Într-un interviu acordat CBS, Donald Trump a fost întrebat dacă Jensen Huang ar fi trebuit să demisioneze în urma scandalului și a răspuns că decizia depinde, în parte, de clarificarea statutului femeii.

„Ei bine, marea întrebare este: era femeia spioană? Și nu știu dacă acest lucru a fost stabilit până acum”, a declarat președintele american.

„Dar, dacă femeia era spioană, atunci da. Dacă nu era spioană, poate că lucrurile ar fi stat altfel. Dar vă pot spune un lucru: într-un fel sau altul, el își va reveni”, a adăugat Trump.

Jensen Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală. În perioada în care au apărut primele informații despre scandal, presa a relatat că una dintre femeile cu care acesta ar fi avut o relație era Alice Huang, reprezentantă a companiei Megaspeed, ale cărei legături cu China au atras atenția comunității americane de informații. Ulterior, au apărut relatări despre alte două presupuse relații extraconjugale ale fostului director Nvidia.

Ministerul chinez de Externe a respins acuzațiile potrivit cărora Alice Huang ar fi fost agentă de informații, catalogându-le drept „speculații nefondate și o încercare de a denigra și defăima China”.

Trump spune că l-a încurajat pe Jensen Huang să reziste presiunilor de a demisiona

În ciuda scandalului, Donald Trump a continuat să își exprime susținerea pentru Jensen Huang, cu care afirmă că a discutat de mai multe ori în această săptămână.

„Îl cunosc destul de bine. Întotdeauna l-am considerat un om de treabă”, a spus președintele american.

„Am vorbit cu el ieri. Trece printr-un adevărat iad”, a adăugat Trump.

Potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile dintre cei doi, citată în materialul CNN, președintele l-ar fi încurajat pe Huang să nu cedeze presiunilor de a părăsi conducerea companiei. Trump ar fi fost preocupat de consecințele pe care plecarea acestuia le-ar putea avea asupra Nvidia și asupra pieței bursiere.

Președintele a avut însă declarații diferite în ultimele zile. Luni, în cadrul unei conferințe de presă, el a prezentat-o pe Alice Huang drept spioană și a susținut că Jensen Huang nu ar fi știut despre presupusele sale legături cu serviciile chineze.

„I-am pus această întrebare: «Aveai vreo idee că era spioană?». Mi-a răspuns: «Nu aveam nicio idee că era spioană». Și chiar îl cred”, a relatat Trump.

În interviul ulterior, liderul de la Casa Albă a revenit asupra subiectului, precizând că nu știe dacă suspiciunile au fost confirmate. El a sugerat și că Tim Cook, fostul director general al Apple, ar putea fi o variantă pentru conducerea Nvidia.

„Oricine poate fi înlocuit. Așadar, este foarte greu să îl înlocuiești”, a spus Trump, înainte de a adăuga: „Cred că Tim Cook ar fi un candidat excelent pentru conducerea Nvidia”.

Ministerul Securității Statului, tot mai influent sub conducerea lui Xi Jinping

Scandalul a readus în atenție Ministerul Securității Statului din China, instituție înființată în 1983, într-o perioadă în care Beijingul începea să renunțe la izolarea față de exterior.

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MSS coordonează structuri de informații la nivel național și provincial, însă activitatea sa este învăluită în secret. Spre deosebire de alte instituții chineze, ministerul nu are un site administrativ oficial destinat publicului.

Influența sa politică s-a consolidat în timpul mandatului președintelui Xi Jinping, pe măsură ce securitatea națională și combaterea presupuselor ingerințe străine au devenit priorități pentru conducerea de la Beijing. Cercetătoarea Sheena Chestnut Greitens, de la Universitatea Texas din Austin, a remarcat extinderea rolului instituției în eforturile Chinei de a preveni spionajul și influențele externe.

Începând din 2023, ministerul și-a intensificat și prezența publică, inclusiv prin lansarea unui cont pe platforma WeChat, unde publică mesaje despre securitatea națională. Marți, instituția a distribuit un articol despre o persoană acuzată că ar fi formulat în mod fals acuzații de spionaj împotriva unui coleg, după ce acesta obținuse un loc de muncă în străinătate pe care și-l dorea și reclamantul.

MSS este o instituție distinctă de Ministerul Securității Publice și de autoritatea care reglementează internetul în China, deși structurile statului pot colabora în chestiuni care țin de securitatea tehnologică. În septembrie, ministrul securității statului, Chen Yixin, a publicat un articol în care a abordat necesitatea consolidării guvernanței inteligenței artificiale și a prevenirii riscurilor asociate acesteia.

Companiile americane de tehnologie, în atenția serviciilor chineze

Interesul atribuit Beijingului pentru sectorul tehnologic american a crescut în contextul competiției dintre cele două țări pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

Matt Pearl, directorul programului pentru tehnologii strategice din cadrul Center for Strategic and International Studies, a declarat anterior pentru CNBC că autoritățile chineze își intensifică atenția asupra companiilor americane din acest domeniu.

Un material publicat anul trecut de o publicație a Universității Stanford relata despre un presupus agent al MSS care s-ar fi prezentat drept student timp de mai mulți ani, pentru a obține informații sensibile. Experți citați în articol au susținut că serviciul chinez recurge inclusiv la persoane civile pentru a colecta discret date despre tehnologii și inovații dezvoltate în Statele Unite.

Un raport al companiei americane de securitate cibernetică CrowdStrike, publicat în iunie, indica faptul că entitățile chineze au fost responsabile pentru mai mult de jumătate dintre intruziunile informatice atribuite unor actori susținuți de state și îndreptate împotriva companiilor tehnologice în cele 12 luni încheiate la 31 martie. O parte importantă a țintelor era reprezentată de active legate de inteligența artificială. Raportul nu atribuie însă toate aceste operațiuni în mod direct Ministerului Securității Statului.

În ultimii ani, Statele Unite au impus sancțiuni unor persoane și entități chineze suspectate de legături cu MSS, în urma unor atacuri informatice.

Scandalul Nvidia apare înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi Jinping

Declarațiile de susținere ale lui Donald Trump pentru Jensen Huang vin într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Statele Unite și China. Președintele american urmează să participe la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat săptămâna viitoare în metropola Shenzhen, unde este așteptat să se întâlnească din nou cu liderul chinez Xi Jinping.

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Cei doi au avut deja două întâlniri în acest an, iar următoarea discuție are loc într-un context marcat de tensiuni comerciale și de competiția pentru controlul tehnologiilor strategice.

Armistițiul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii urmează să expire în ianuarie, iar analiștii avertizează că riscul unor noi taxe vamale și al altor bariere comerciale va continua să existe.

Jensen Huang fusese menționat printre posibilii participanți la summitul din China. Întrebat duminică dacă îl va lua cu el în această deplasare, Trump a răspuns: „Nu știu, dar cu siguranță l-aș lua”.

Nu este clar dacă Huang, care a demisionat joi din funcția de director general al Nvidia, va participa la reuniune.

Președintele american a descris în repetate rânduri Nvidia drept o companie esențială pentru economia bazată pe inteligența artificială, iar scandalul din jurul fostului său director ridică noi întrebări privind protejarea informațiilor comerciale și a tehnologiilor strategice în competiția dintre Washington și Beijing.