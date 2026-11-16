 Liderii din Silicon Valley cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. „Cred că a învăţat o lecţie importantă” | adevarul.ro
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Liderii din Silicon Valley cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. „Cred că a învăţat o lecţie importantă”

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 O petiţie în care se cere ca Jensen Huang să fie repus în funcţia de director general al Nvidia a atras peste 178.000 de semnături, inclusiv oameni importanţi din Silicon Valley, la patru zile după demisia lui.

Jensen Huang
Jensen Huang, fost CEO NVIDIA Foto: DW News

Campania „Suntem alături de Jensen" îi are printre semnatari pe Elon Musk (şeful SpaceX şi Tesla), directorul general al Replit, Amjad Masad, şi şeful Epic Games, Tim Sweeney. Alţi suporteri sunt şeful Shopify, Tobias Lutke, şi co-fondatorul Uber, Travis Kalanick.

Acţiunile Nvidia au mai recuperat din pierderile de săptămâna trecută dar luni erau în scădere cu 1%, chiar dacă preşedintele Donald Trump a spus că nu l-ar deranja să vadă revenirea lui Huang în funcţia de director general al Nvidia. „Cred că a învăţat o lecţie importantă", a afirmat Trump, scrie Agerpres.

Printre semnatari se află peste 8.400 de actuali angajaţi ai Nvidia şi aproape 90.000 de acţionari.

Unii investitori proeminenţi au cerut Board-ului Nvidia să nu se grăbească cu înlocuirea lui Huang. Gavin Baker, de la Atreides Management, şi Brad Gerstner, de la Altimeter Capital Management, au susţinut într-o scrisoare deschisă că Board-ul ar trebui să aştepte până vor fi cunoscute toate faptele.

Jensen Huang şi-a anunţat săptămâna trecută demisia din poziţiile de CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Nvidia, lăsând industria inteligenţei artificiale (AI) fără cel mai important promotor al său şi aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forţă dominantă în domeniul AI.

Huang este cofondator al Nvidia şi al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participaţie de aproximativ 3,61%.

Turbulenţele de la Nvidia vin într-un moment în care compania devine din ce în ce mai importantă din punct de vedere strategic în Washington. Duminică, Wall Street Journal (WSJ) anunţa că administraţia Trump intenţionează să desemneze Nvidia şi mai mult de 24 companii AI drept „campioni naţionali".

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a cerut ca Nvidia să numească în funcţia de director general un outsider, spunând că firma ar nevoie de o schimbare „dramatică" după plecarea lui Huang.

În centrul cazului se află relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a Megaspeed, o companie din Singapore și client al Nvidia. Cei doi nu sunt rude. Reuters, citând The New York Times, relatează că autoritățile americane au investigat-o pe femeia de afaceri și ar fi concluzionat că aceasta lucra pentru serviciile de informații chineze.

Într-un mesaj transmis angajaților, Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze familiei. Recunoașterea infidelității nu reprezintă însă o confirmare a acuzațiilor de spionaj, care fac obiectul verificărilor anunțate de companie.

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