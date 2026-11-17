Scandalul din jurul lui Jensen Huang, care a plecat de la conducerea Nvidia după dezvăluirile despre relația cu o femeie suspectată de spionaj pentru China, a readus în atenție o metodă veche de manipulare. Experții explică de ce seducția rămâne eficientă chiar și în cazul oamenilor obișnuiți să controleze imperii financiare și tehnologice.

Alice Huang și Jensen Huang la o cină. Foto: TVBS

Cazul lui Jensen Huang, care a părăsit conducerea Nvidia în contextul scandalului privind relația cu Alice Huang, o femeie suspectată de legături cu serviciile chineze de informații, a readus în atenție una dintre cele mai vechi metode de spionaj: seducția. Beijingul a respins acuzațiile.

Potrivit Los Angeles Times, Nvidia a transmis că nu a identificat informații care să indice că secretele companiei ar fi fost împărtășite Chinei. Specialiștii intervievați de publicație au explicat de ce relațiile sentimentale pot deveni instrumente de manipulare, chiar și în lumea tehnologiilor avansate.

De ce cad în capcană oameni aflați în poziții de putere

Metoda cunoscută drept „honey trap” presupune folosirea unei relații romantice sau sexuale pentru a obține informații confidențiale ori pentru a exercita presiuni asupra unei persoane. Inteligența și experiența profesională nu îi feresc întotdeauna pe cei vizați de asemenea situații.

„O țintă poate înțelege perfect că există capcane amoroase, crezând în același timp că această relație anume este autentică. Dorința, singurătatea, vanitatea și nevoia de a fi înțeles pot învinge judecata profesională”, a explicat istoricul Calder Walton, de la Harvard Kennedy School, pentru Los Angeles Times.

Cei care pregătesc astfel de operațiuni studiază atent persoanele vizate. Relația le poate oferi acces la spații private, la obiceiuri și la slăbiciuni care pot fi exploatate ulterior.

„Ființele umane, inclusiv oamenii aflați la putere, au vulnerabilități. Există persoane care își câștigă existența identificând oamenii pe care vor să îi vizeze, cercetând atent care le sunt slăbiciunile și apoi lucrând pentru a le exploata”, a declarat Horace Frank, fost adjunct al șefului Poliției din Los Angeles.

Julie Wheelwright, autoare britanică specializată în istorie militară și în rolul femeilor în spionaj, arată că asemenea operațiuni nu se limitează la obținerea unor confesiuni în momentele intime. Apropierea de persoana vizată permite observarea comportamentului acesteia și, uneori, accesul în birouri sau încăperi în care un străin nu ar putea intra.

Informațiile culese pot privi personalitatea, nesiguranțele ori nevoia de admirație a celui urmărit. Chiar și atunci când nu sunt obținute documente secrete, asemenea detalii îi pot ajuta pe cei care coordonează operațiunea să înțeleagă cum poate fi influențată ținta.

De la Mata Hari la agenții „Romeo”

Mata Hari, dansatoarea olandeză executată în Franța în timpul Primului Război Mondial, a devenit unul dintre simbolurile spionajului prin seducție. Specialiștii atrag însă atenția asupra diferenței dintre imaginea populară a personajului și rezultatele reale ale activității sale.

Mata Hari Foto: Wikipedia.

Pe numele său adevărat Margaretha Geertruida Zelle, Mata Hari s-a născut în 1876, la Leeuwarden, în Țările de Jos.

După destrămarea căsniciei, a ajuns la Paris, unde și-a construit o carieră de dansatoare exotică și o biografie spectaculoasă, în mare parte inventată. Relațiile cu ofițeri și accesul în cercuri influente au contribuit la notorietatea sa. Acuzată că spiona în favoarea Germaniei, a fost condamnată de justiția militară franceză și executată la 15 octombrie 1917, lângă Vincennes, la vârsta de 41 de ani.

„Legenda ei s-a dovedit mult mai durabilă decât dovezile privind realizările sale în domeniul informațiilor”, a afirmat Calder Walton, citat de Los Angeles Times.

În timpul Războiului Rece, asemenea operațiuni au devenit mai organizate. Stasi, serviciul de securitate al Germaniei de Est, folosea agenți bărbați în programul „Romeo”, pentru a seduce femei care aveau acces la documente secrete. Printre persoanele vizate se aflau funcționare, secretare și interprete.

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Istoricul Nigel West descrie cazul unei funcționare care a transmis documente NATO timp de 12 ani, după ce a fost sedusă de un agent est-german care pretindea că lucrează pentru serviciile daneze. Când aceasta a vrut să consulte un preot, cei care o manipulau au aranjat o întâlnire cu un fals cleric.

„I-au spus că ceea ce făcea era în interesul NATO și că ar trebui să continue să spioneze”, a relatat West pentru publicația americană.

Alte operațiuni se bazau pe șantaj. John Vassall, un funcționar britanic trimis la Moscova, a fost fotografiat în 1954 în timpul unor întâlniri sexuale cu bărbați. Serviciile sovietice au folosit imaginile pentru a-l constrânge să transmită secrete navale.

Tânăra folosită de spionajul românesc pentru a atrage un specialist german

Seducția era folosită și de serviciile secrete din România lui Nicolae Ceaușescu. Într-o mărturie publicată în 1984 de revista franceză L’Express, Ion Mihai Pacepa (1928 - 2021), șef al spionajului românesc în „epoca Ceauşescu”, descria cazul Adrianei Oros, o tânără care ar fi fost implicată în atragerea specialistului german în arme chimice Horst von Hajek.

Potrivit fostului general, spionajul românesc îi studiase situația personală și identificase problemele familiale și interesul pentru femei drept vulnerabilități.

„A fost invitat la București și a fost introdus Adrianei Oros, o tânără extrem de frumoasă care era răspunsul viselor sale. Adriana avea doar 21 de ani, lucra ca prostituată într-un club de noapte al unui mare hotel. Evident, colabora cu serviciile noastre de informații. Hajek s-a îndrăgostit de ea. Relația lor a fost înregistrată pe film și pe bandă magnetică. Hajek a cheltuit 40.000 de dolari pentru o casă cumpărată Adrianei și mamei sale”, scria Ion Mihai Pacepa.

Relația ar fi deschis calea recrutării germanului și obținerii unor informații tehnologice urmărite de regimul Ceaușescu. Potrivit lui Pacepa, apropierea de tânăra din București ajunsese să îl determine să revină frecvent în România.

„Nu putea să-i facă față acestei femei și obișnuia să petreacă o săptămână în fiecare lună la București. În 1977 a fost recrutat ca agent. Hajek a contribuit în mare măsură la modernizarea industriei noastre chimice. Mulțumită lui, o uzină mare de napalm a fost construită în București, sub acoperirea unei fabrici de detergenți. Bombele cu napalm erau fabricate pe baza planurilor transmise ilegal, via Africa, din Portugalia în România. O expoziție secretă și experimente au fost organizate pentru președinte”, susținea fostul general.

O aventură nu dovedește automat spionajul

Existența unei relații intime nu demonstrează, în sine, că au fost transmise secrete. Specialiștii arată că obținerea încrederii unei persoane și transformarea ei într-o sursă constantă de informații sunt lucruri diferite.

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„Avem nevoie de dovezi care să arate cine coordona pe cine, ce acces a fost obținut și ce informații au fost transmise”, a explicat Calder Walton pentru Los Angeles Times.

Istoricul amintește că scandalurile spectaculoase nu arată câte tentative de seducție au eșuat. O relație poate oferi acces la bârfe sau la informații personale fără să ducă la obținerea unor documente clasificate. La fel, șantajul poate provoca teamă, fără să transforme persoana vizată într-un colaborator de încredere.

Walton recomandă companiilor și instituțiilor să faciliteze raportarea timpurie a unor tentative de apropiere suspecte sau a unor greșeli. Teama de expunere poate deveni un instrument de șantaj, iar accesul la informații sensibile trebuie controlat fără a presupune că fiecare angajat va lua mereu decizii perfecte în viața privată.

„O instruire de securitate poate explica metodele unui adversar; nu poate elimina nevoia cuiva de afecțiune sau de aprobare”, a subliniat Walton.

În California, concentrarea companiilor din industria aerospațială, a semiconductorilor și a inteligenței artificiale oferă numeroase ținte potențiale pentru serviciile străine. Totuși, seducția reprezintă doar una dintre metodele folosite, iar amploarea sa reală este dificil de măsurat, arată specialiștii consultați de publicația americană.

La Nvidia, scandalul a pornit de la dezvăluirile despre relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă reprezentantă a companiei Megaspeed. Potrivit The New York Times, serviciile americane ar fi stabilit că femeia transmitea informații Beijingului. Guvernul chinez a negat acuzațiile.

Huang a recunoscut infidelitatea și a demisionat din funcția de director general, iar administratorii independenți ai Nvidia au angajat o firmă de avocatură pentru investigarea situației. Compania a precizat, conform Los Angeles Times, că nu identificase informații care să indice transmiterea unor secrete către China.